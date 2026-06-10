Hilfe! Ich habe den härtesten Actionfilm des Jahres im Kino gesehen und jetzt finde ich Reacher stinklangweilig

Reacher, James Bond oder John Wick sind nichts dagegen: Der härteste Actionfilm des Jahres läuft in Kürze im Kino und entfesselt eine Wucht, die jeden Konkurrenten unter sich begräbt.

Sturzbetrunken grinst der langhaarige Mann in sich hinein, dann schnellt sein Hand erneut nach vorne und bricht seinem Gegner die Nase. Was ich da auf dem Fernseher eines Freundes sehe, umgeben von Ikea-Schränken und Wäschekörben, raubt mir den Atem.

Es ist mein erster Kontakt mit einem Martial-Arts-Film, er heißt Drunken Master und zeigt Jackie Chan in all seiner Glorie. Sein alkoholkranker Kung Fu-Meister eröffnet mir eine ganze Welt, die heute, gute 20 Jahre später, nichts von ihrer Faszination verloren hat. Gerade habe ich The Furious gesehen, ein extrem brachiales Handkanten-Spektakel und der wohl härteste Actionfilm, der dieses Jahr in die deutschen Kinos kommt. Wer sind da schon Reacher oder John Wick?

The Furious lehrt Reacher das Fürchten: Er liefert perfekte Action für alle The Raid-Fans

The Furious läuft ab dem 18. Juni 2026 hierzulande auf den Leinwänden. Er ist ein Geschenk für alle, die vor 15 Jahren bereits The Raid völlig umgehauen hat – nicht zuletzt sind auch die The Raid-Stars Joe Taslim und Yayan Ruhian wieder vor der Kamera zu sehen.

Schaut hier den Trailer zu The Furious:

The Furious - Trailer (Deutsch) HD

Der Actionfilm dreht sich um den stummen Klempner Wang Wei (Xie Miao), der für seine kleine Tochter Rainy (Enyou Yang) einfach alles tun würde. Doch während er eine Spüle repariert, stülpen skrupellose Kinderhändler ihr einen Sack über den Kopf und verschleppen sie. Wie im Wahn stürzt sich der verzweifelte Vater auf sie, doch die Verbrecher hängen ihn ab.

Zeitgleich verfolgt Navin (Taslim) dieselbe Organisation: Seine Frau, eine Investigativjournalistin namens Matia (JeeJa Yanin), verschwand während einer Reportage über die Kinderhändler spurlos. Incognito versucht er, sich in die Organisation einzuschleusen. Wang Wei und er treffen in einem schäbigen Club für Boxkämpfe aufeinander – und wissen zunächst nicht, dass sie auf derselben Seite stehen.

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Ich wollte The Furious vor allem wegen meiner Leidenschaft für The Raid sehen – der Martial Arts-Film von 2011 setzte damals neue Maßstäbe in der Choreografie, Schnelligkeit und Brutalität von Kampfszenen und etablierte die indonesische Kampfkunst Pencak Silat für die Leinwand.

The Furious begeistert in dieser Hinsicht genauso: Bereits die erste längere Actionszene, in der Xie Miao einen fahrenden LKW und seine Mitfahrer attackiert, macht sprachlos. Mit größter Akrobatik weicht er Wurfgeschossen aus, springt auf die Ladefläche und kämpft dort mit einem wahren Koloss von Gegner (Brian Le), während der Laster mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die Straßen scheuert.

Verglichen mit späteren Szenen war die Sequenz aber nur ein Appetithäppchen. Kurz darauf stapelt Wang seine Gegner zu einer menschlichen Pyramide und prügelt mit einem Hammer auf sie ein. In einem verrosteten Kühlraum dienen zu Eisblöcken gefrorene Körper als Geschosse. Und dann gibt es, nach weiteren atemberaubenden Szenen, noch das große Finale mit fünf Kontrahenten, zu denen auch Yayan Ruhian als sadistischer Bogenschütze im roten Trainingsanzug zählt.

Die Choreografien gehen einfach nicht besser – auch dann, wenn sie sich mehr an Martial Arts-Liebhaber richten als der in jeder Sekunde demonstrative, mit seiner Gewalt noch deutlicher schockierende The Raid. Der japanische Regisseur Kenji Tanigaki (Action Director bei Rurouni Kenshi: The Beginning) entfesselt ein kunstvolles Körperballett statt eines chaotischen Gemetzels.

Da stört es nicht besonders, dass Dialoge und Plotting des Films so einfach und effektiv wie möglich gehalten sind. Gespräche dienen dazu, Beziehungen anzureißen, Konflikte vorzubereiten oder zum nächsten Schauplatz überzuleiten. Mehr ist es nicht.

Reacher und John Wick sind im Vergleich ziemlich langweilig

Das einzige Problem nach The Furious sind eher die anderen Actionfilme und -serien. Selbst große Franchises wie John Wick oder Reacher müssen im Vergleich versagen. Zu sehr sind die Kämpfe vom Schnitt zerstückelt, zu undynamisch die Schwenks, zu kraftlos die Schläge und Tritte. In solchen Momenten steht das Kino der Dramaturgien dem Kino der Körper im Weg.

In Hongkong produzierte Martial Arts-Filme wie The Furious haben eine lange Tradition und bedienen sich bei extrem erfahrenen Kampfsportlern, die Keanu Reeves oder Alan Ritchson locker in den Schatten stellen. Sie haben etwas erfrischend Altmodisches an sich.

Denn wie Kenji Tanigaki auf CGI zu verzichten und Stunts den Hochleistungssportlern anzuvertrauen, wirkt in Zeiten von Sora und millionenschweren Computerwelten einfach ineffizient. Sie bringen das Beste hervor, was Action zu bieten hat. Und für die braucht man am Ende vor allem jede Menge Schweiß.