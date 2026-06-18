Historischer TV-Moment: Nach Curaçao reden wieder alle über das 7:1 gegen Brasilien – das sagte Löw damals in der Halbzeit

Dass Deutschland ausgerechnet im ersten WM-Spiel dieses Jahres Curaçao mit 7:1 vom Platz fegte, weckte bei vielen Fußballfans Erinnerungen.

Das Ergebnis von 7:1 wird wohl für immer an das fulminante WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Brasilien 2014 erinnern. Umso größer war die Verwunderung, dass Deutschland uns schon wieder ein 7:1 bescherte – diesmal gegen den WM-Neuling Curaçao. Der damalige Nationaltrainer Joachim Löw hatte für das Team im historischen Spiel von 2014 eine ganz besondere Halbzeitansprache parat.



Nach 5:0 zur Halbzeit: Jogi Löw hat an Respekt appelliert

Als Deutschland im Halbfinale der WM 2014 auf den Gastgeber Brasilien traf, war die Ehrfurcht groß. Nachdem die deutsche Nationalelf die ersten zwei Tore erzielt hatte, war die Erleichterung bei den Fans riesig. Ein neues Kapitel Fußballgeschichte schrieb das Team ab der 24. Minute: Innerhalb von nur sechs Minuten fielen drei weitere Tore, was zum sensationellen Halbzeitstand von 5:0 führte. Allen Beteiligten war klar, dass hier gerade Einmaliges passierte.



Doch der damalige Bundestrainer Joachim Löw war gar nicht so euphorisch, wie man vermuten würde. Thomas Müller, der in diesem Spiel das erste Tor erzielte, erzählte in der Dokumentation Der Goldene Schuh auf FIFA+, dass die Spieler vom Trainer eine klare Ansage bekommen hatten:



Jogi hat gesagt, dass wir mit Respekt spielen sollen. Wir hatten natürlich beim Spielstand von 5:0 das Gefühl, dass die Sache gelaufen ist. Aber, dass wir trotzdem den Respekt wahren sollten – für die Leute da draußen, für die Spieler

Dem stimmt auch der Schütze des fünften Tores, Sami Khedira, zu. In einem Gespräch mit der Sport Bild erklärte er, Löw habe gedroht, jeden Spieler sofort auszuwechseln, der sich den Brasilianern gegenüber respektlos verhalte. Bei der WELT am Sonntag meldete sich Löw selbst zu Wort und verriet:



Ich habe gesagt: ’Leute, wir führen 5:0. Aber ich erwarte von euch, dass ihr weiter konzentriert, diszipliniert, seriös spielt.‘ Mir war klar, dass die Brasilianer ihrer Nation und auch dem Rest der Welt noch einmal etwas bieten wollten, auch wenn das Spiel entschieden war. [...] Der Respekt der Brasilianer gegenüber uns war im ganzen Land sehr groß. Und für mich war völlig ausgeschlossen, dass wir sie demütigen oder ihnen nun arrogant begegnen.

Nicht nur positiv: So hat das 7:1 WM-Geschichte geschrieben

Die zweite Halbzeit verlief dementsprechend ruhiger. Nach zwei weiteren Treffern von Deutschland gelang dem Gastgeber immerhin noch das Tor zum historischen 7:1-Endstand. Das Spiel stellte den Rekord für den höchsten Halbfinalsieg der WM-Geschichte auf. Auch Miroslav Klose erzielte in dieser Partie sein 16. WM-Tor und wurde damit zum alleinigen WM-Rekordtorschützen – ein Rekord, den er bis heute hält.

Auf der anderen Seite ging das Spiel für Brasilien als die größte Niederlage seiner WM-Geschichte ein. In Anlehnung an das Stadion Mineirão wurde hierfür der Begriff "Mineiraço" geprägt, der bis heute mit diesem Trauma assoziiert wird.



Seit dem Spiel trafen Deutschland und Brasilien nicht mehr bei einer Fußball-WM aufeinander. Wird es womöglich 2026 wieder so weit sein? Wenn beide Teams Gruppenerste werden, könnte es schon im Viertelfinale zum Duell kommen – wird einer der beiden Dritter, eventuell sogar noch früher. Doch egal wann: Ein Rematch wird das 7:1 schwerlich toppen können.

