Hit-Serie Euphoria mit Zendaya kehrt nach 4 Jahren zurück – und ist im ersten Staffel 3-Trailer kaum wiederzuerkennen

Euphoria kehrt nach vier Jahren mit Staffel 3 zurück. Der lang erwartete erste Trailer zeigt die Stars um Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi und Sydney Sweeney endlich wieder in Aktion.

Euphoria gehört zu den gefeiertsten, aber auch am meisten diskutierten Serien der letzten Jahre. Die visuell unkonventionelle Coming-of-Age-Geschichte der drogenabhängigen Rue und ihren Mitschüler:innen zog mit zwei Staffeln Millionen Menschen in ihren Bann und machte ihre Darsteller:innen um Zendaya (Dune), Hunter Schafer (The Ballad of Songbirds & Snakes), Jacob Elordi (Frankenstein) und Sydney Sweeney (Wo die Lüge hinfällt) zu Weltstars.

Die 3. Staffel lässt bereits seit vier Jahren auf sich warten, doch nun rückt sie endlich immer näher. Der erste Trailer gewährt jetzt einen umfangreicheren Einblick, was euch darin erwartet – sowie das lang ersehnte Startdatum.

Seht hier den Trailer zu Euphoria Staffel 3:

Euphoria - S03 Trailer (Deutsch) HD

Euphoria Staffel 3: Zendaya, Jacob Elordi und mehr kehren nach Zeitsprung zurück

Während sich die Figuren in den vorherigen Euphoria-Staffeln noch in der Highschool befunden haben, wird die 3. Staffel nach einem mehrjährigen Zeitsprung spielen, nach welchem Rue und Co. die Schule verlassen haben. Die kommende Season soll tonal somit völlig anders werden als ihre Vorgänger.

Fans dürfen sich neben Zendaya unter anderem auf die Rückkehr von Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Eric Dane (Grey's Anatomy), Colman Domingo (Fear the Walking Dead), Alexa Demie (Waves) und Maude Apatow (Pantheon) freuen.

Als Neuzugänge sind unter anderem Popstar Rosalía, Hollywood-Legende Sharon Stone, Eli Roth (Inglourious Basterds), Natasha Lyonne (Poker Face) und viele weitere bekannte Namen dabei. Barbie Ferreira, Austin Abrams und Storm Reid werden in Staffel 3 nicht zurückkehren.

Eine 3. Staffel wurde für Euphoria bereits nach dem Debüt von Season 2 im Frühjahr 2022 bestätigt. Doch widmete sich Serienschöpfer Sam Levinson mit The Idol zunächst einer anderen HBO-Serie. Gleichzeitig entstanden vermehrt kreative Uneinigkeiten im Team. Die große Nachfrage in Hollywood nach den Stars um Zendaya tat ihr Übriges und so schmorte die Staffel über Jahre in der Produktionshölle, bevor im Frühjahr 2025 tatsächlich die erste Klappe gefallen ist.

Euphoria wurde für HBO zur bis dato am meisten geschauten Serie nach Game of Thrones. Die ersten beiden Staffeln wurden insgesamt für 25 Emmys nominiert, Zendaya gewann den Preis zweimal als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie. Bei der Moviepilot-Community kommt Euphoria auf eine starke Wertung von 8 von 10 Punkten bei über 800 Stimmen.

Wann und wo kommt Euphoria Staffel 3?

Die 3. Staffel von Euphoria startet am 13. April 2026 bei Sky und WOW, wo schon die ersten beiden Staffeln ihre Deutschlandpremiere feierten. Gleichzeitig soll sie beim kürzlich in Deutschland angelaufenen Streamingdienst HBO Max zu sehen sein – ein konkreter Starttermin steht hier aber noch aus. Die Staffel wird acht Episoden umfassen und die Geschichte der Serie voraussichtlich abschließen.

