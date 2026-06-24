Hitze ist das neue Regenwetter: Die 3 besten Netflix-Serien, um drinnen zu bleiben

Wer sich während der Hitzewelle lieber zu Hause verkriecht und noch die richtige Netflix-Unterhaltung sucht, bekommt hier drei Tipps: etwas Aktuelles, einen Serien-Klassiker und eine Miniserie.

Eisvorräte aufstocken, Jalousinen runterlassen und Netflix anschmeißen. So dürfte das heiße Wochenende aushaltbar werden, wenn wir den Streamingdienst diesmal nicht zur Überbrückung regnerischer Tage, sondern zur Flucht vor der sommerlichen Hitze starten. Doch welche Serie ist die beste Wahl, um den hohen Temperaturen daheim zu trotzen? Wir haben drei eigens auf das Wetter zugeschnittene Tipps für euch.

1. Neu bei Netflix: Avatar deckt als Herr der Elemente Feuer und Eis ab

Avatar: Der Herr der Elemente - S02 Trailer (Deutsch) HD

Wer auf ganz aktuelle Netflix-Unterhaltung aus ist, kann die gesamte Palette der Elemente von heiß bis kalt mit der gerade frisch gestarteten zweiten Staffel der Realserie Avatar: Der Herr der Elemente in Fantasy-Welten entfliehen. Feuerprinz Zuko und seine Schwester Azula spiegeln die hitzigen Temperaturen in den acht neuen Folgen, wenn sie Flammen und Blitze schleudern. Wasserbändigerin Katara friert ihre Gegner immer wieder in Eis ein. Diesmal geht es für den Auserwählten Aang beim erlernten Erdbändigen auf eine charakterstarke Fantasy-Reise zu innerem Gleichgewicht ... das wir im Kampf gegen die Hitze sicherlich auch gebrauchen können.

2. Endlich bei Netflix einen großen Binge-Klassiker nachholen: Orange Is the New Black

Orange Is the New Black - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wer notgedrungen plant, bei angehenden 40°C lange drinnen zu bleiben, kann sich bei Netflix alternativ auch endlich mal eine richtig gute Serie mit vielen Staffeln vorknöpfen. Ideal bietet sich hier eine der allerersten Serien des Streamers an: Also ab ins Frauengefängnis von Orange Is the New Black, deren 7 Staffeln mit 91 Folgen sowohl lustige als auch dramatische Töne bereithalten. Mit den inhaftierten Litchfield-Damen rund um Piper (Taylor Schilling) wird in den eigenen vier Wänden das Gefühl des Eingesperrtseins bestimmt sogar erträglicher.

3. Die Netflix-Miniserie, in der andere das Denken übernehmen: Das Damengambit

Das Damengambit - S01 Trailer (Deutsch) HD

Kennt ihr das, wenn mit steigenden Temperaturen die Hirnleistung zunehmend auf Sparflamme brennt? Da ist doch nichts schöner, als anderen schlauen Köpfen das Denken zu überlassen. Ihr müsst nicht einmal etwas von Schach verstehen, um mit der hinreißenden Geschichte Das Damengambit etwas anfangen zu können. Egal, ob ihr Anya Taylor-Joys Seriendurchbruch zum ersten oder wiederholten Mal schaut: Die 7-teilige Miniserie lohnt sich einfach in jeder Jahreszeit und ist dann auch pünktlich zum Ende der Hitzewelle durchgeguckt und abgeschlossen.

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.