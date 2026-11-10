Hochspannende Thrillerserie erobert die Netflix-Charts: Ihr könnt direkt 12 Folgen am Stück schauen

Ein packender Spionage-Thriller mit Starbesetzung meldet sich nach zwei Jahren Pause bei Netflix zurück und kämpft sich direkt in den Streaming-Charts nach oben.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem französischen Serien-Hit Lupin und der schwedischen Miniserie Haustausch um die vordersten Plätze der Netflix-Charts ist endgültig vorbei. Nachdem sich die vergangenen Tage eine neue True-Crime-Doku auf Platz 1 kämpfen konnte, schielt jetzt eine fesselnde Thrillerserie auf die Spitzenposition.

Nach einer Wartezeit von zwei Jahren ist der britische Spionage-Thriller Black Doves vor wenigen Tagen endlich mit Staffel 2 zurückgekehrt und landet nun direkt auf Platz 2 der deutschen Serien-Charts des Streamers. Wer bei Netflix Thriller-Nachschub mit großen Stars, internationalen Verschwörungen und Hochspannung sucht, ist hier genau richtig.

Auf Platz 2 bei Netflix: Auf Thriller-Fans warten gleich 2 Staffeln von Black Doves

Die Geschichte von Black Doves dreht sich um die Spionin Helen (Keira Knightley), die für eine Geheimorganisation arbeitet und seit fast einer Dekade ein Doppelleben als Ehefrau des Politikers Wallace Webb (Andrew Buchan) sowie Mutter von zwei Kindern führt. Als ihre Tarnung in Gefahr gerät, wird Helen der Auftragskiller Sam (Ben Whishaw) zur Seite gestellt, mit dem sie einer mörderischen Verschwörung auf den Grund geht.

Auch in der 2. Staffel geraten Helen und Sam wieder in jede Menge brenzlige Situationen, als eine Verschwörung die Organisation der Black Doves bedroht. Zeitgleich wird Helens Leben zunehmend komplizierter und gefährlicher, als ihr Mann zum neuen Premierminister ernannt wird – die Regierungsgeheimnisse, die sie für Black Doves ausspionieren soll, werden immer kostbarer.

Hier könnt ihr den Trailer zu Black Doves Staffel 2 schauen:

Black Doves - S02 Trailer (Deutsch) HD

Hinter der Thrillerserie steht Joe Barton als Schöpfer und Drehbuchautor, der unter anderem das gefeierte Crime-Drama Pflicht und Schande sowie die Fantasyserie Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself auf den Weg brachte. Falls ihr Black Doves noch nicht geschaut habt, könnt ihr jetzt direkt zwölf Folgen am Stück bingen – genau das Richtige für die kalten Herbsttage.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 10. November 2026):

Wie so viele Netflix-Serien entlässt auch die 2. Staffel von Black Doves Fans mit einem Cliffhanger. Wie es um eine 3. Staffel des Spionage-Thrillers steht, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

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Ihr habt Black Doves bereits durchgebingt? Spannende Serienneuheiten, die es diesen November zu entdecken gibt, stellen wir euch im Podcast vor:



Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.