In 89 Ländern auf Platz 1: Hochspannende Thrillerserie geht im Streaming-Abo durch die Decke

Mit einer packenden Mischung aus Thriller und Heist-Drama erobert diese Apple-Serie gerade die Charts im Sturm – perfektes Futter für Fans von Haus des Geldes und Ocean's Eleven.

Die neue Serie 12 12 12 startete erst letzte Woche im Stream und hat über das Wochenende international die Streaming-Charts von Apple TV erobert. In acht Episoden verfolgen wir die Planung, Durchführung und das Nachspiel eines Banküberfalls. Mit diesem spannenden Konzept schaffte es 12 12 12 laut FlixPatrol in 89 Ländern auf Platz 1 der Charts.

Platz 1 auf Apple TV: Darum geht es in der Thriller-Serie 12 12 12

Es braucht zwölf Monate, um einen Überfall zu planen, zwöfl Stunden für die Durchführung, und wer nach zwölf Tagen nicht gefasst wurde, entkommt für immer. Unter diesem Konzept zeigt 12 12 12 die packende Verfolgungsjagd zwischen einem Bankräuber (Jamie Dornan) und einem in Ungnade gefallenen FBI-Agenten (Anthony Mackie), die durch eine persönliche Fehde verbunden sind.

Das Besondere an der Serie: Anstatt die Vorbereitung und die Durchführung des Raubs von 800.000 Schweizer Franken chronologisch zu erzählen, springt die Serie zwischen den Zeitebenen hin und her. Jede Folge liefert ein neues Puzzlestück, bis sich schließlich die gesamte Tragweite des Überfalls und seiner Folgen entfaltet.

Neue Heist-Serie erobert Apple-Charts im Sturm

Innerhalb eines Wochenendes kämpfte sich 12 12 12 weltweit an die Spitze der Apple Charts. Dort steht sie nun vor folgenden anderen Serien (Stand: 16. November):

Neben Dornan und Mackie spielen auch Jack Kesy (Hellboy: The Crooked Man), Kali Reis (True Detective: Night Country), Patrick Fabian (Better Call Saul) und eine Reihe von deutschen Schauspielenden in der Serie mit. Sie stammt aus der Feder von Jim Keeble und Dudi Appleton.

Bei einigen Folgen führte Kari Skogland Regie, die zuvor bereits mit Anthony Mackie an The Falcon and the Winter Soldier zusammenarbeitete. Ihr findet alle acht Episoden im Streaming-Abo bei Apple TV.