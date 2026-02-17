Hochspannender Geisel-Thriller bei Netflix: Zwei Stars liefern sich ein nervenzerreißendes Duell

Zwei Stars liefern sich ein packendes Duell, doch Waffen spielen eine untergeordnete Rolle. Das gibt es derzeit in einem Thriller bei Netflix zu sehen und sollte nicht verpasst werden.

Große Spannung entsteht im Actionkino meist durch große Schussgefechte und Verfolgungsjagden. Dass es aber auch mit reduzierter Ausstattung mindestens genauso spannend sein kann, beweist ein Thriller bei Netflix, der vor allem durch die beiden Hauptdarsteller in den Bann zieht.

Der Geisel-Thriller Verhandlungssache von F. Gary Gray erschien bereits 1998, gilt aber noch bis heute als Geheimtipp. Im Mittelpunkt stehen die von Samuel L. Jackson und Kevin Spacey gespielten Charaktere, die in eine besondere Rivalität verstrickt sind.

Verhandlungssache bei Netflix: Ein Cop wird zum Geiselnehmer

Samuel L. Jackson spielt Danny Roman. Er ist ein geschätzter Unterhändler der Polizei in Chicago, der einen Korruptionsskandal seiner Kollegen aufdecken konnte. Als sein Partner ermordet wird, bildet sich ein Komplott, das ihm Korruption und Mord vorwirft. Roman sieht nur eine Chance, seiner Inhaftierung zu entgehen und den Fall zu klären: Er nimmt kurzerhand zwei Polizisten und zwei Zivilisten als Geiseln.

Da er keinem Chicagoer Polizisten trauen kann, fordert er den externen Verhandlungsführer Lt. Chris Sabian an. Gespielt wird dieser von Kevin Spacey. Sabian ist ein analytischer Profi, der nur im äußersten Notfall zur Gewalt greift. Zwischen den beiden entwickelt sich eine kollegiale Rivalität, deren Ausgang stets unklar bleibt.

Die Handlung verrät es schon ganz gut: In Verhandlungssache geht es nicht gerade rasant zu. Die Story spielt größtenteils an den zwei Orten der Gesprächspartner. Zwar wird es immer wieder brenzlig, gerade wenn sich die Einsatztruppe in die Verhandlungen einmischt, die größte Spannung entsteht aber durch die Dialoge. Roman kennt die Gegenseite mehr als nur gut und dennoch findet er sich in einer kaum zu kontrollierenden Situation wieder.

Ein Thriller bei Netflix, wie man ihn häufig vermisst

Der Film ist ein starker Vertreter der 90er-Thriller und zeigt eindrucksvoll, was heutigen Thrillern gerne fehlt: eine klar durchdachte Geschichte, starke Dialoge und ein Gespür für zwischenmenschliche Spannungen. Dabei braucht es keine zehn Länder umspannende Verfolgungsjagd.

Wer also Lust auf packende zwei Stunden und 20 Minuten Thriller hat, der vor allem mit psychologischer Spannung arbeitet, liegt mit Verhandlungssache genau richtig. Samuel L. Jackson und Kevin Spacey gemeinsam in einem Film dürften aus schauspielerischer Perspektive allein schon Grund genug sein. Hier werden zwei exzellente Darbeitungen vor der Kamera geboten.

