Hochspannung bei Amazon Prime: Neue Thriller-Serie startet, die ihr an nur einem Abend komplett schauen könnt

Bei Amazon Prime bekommen Thriller-Fans ab sofort fesselnden Seriennachschub. Über acht Folgen sorgen eine pikante Affäre, dunkle Geheimnisse und Mord für Spannung.

Wer die Thriller-Kategorie bei Netflix bereits leergebingt hat und packenden Seriennachschub sucht, sollte unbedingt bei Amazon Prime Video vorbeischauen. Dort streamt seit dem 18. Februar 2026 die neue Miniserie 56 Tage, die heiße Leidenschaft und mörderische Geheimnisse verspricht.

Erotik-Thriller bei Amazon Prime: In 56 Tage endet eine Affäre mit Mord

In der Thriller-Serie 56 Tage begegnen sich zwei junge Menschen zufällig in einem Supermarkt. Die Anziehung zwischen Ciara und Oliver ist unbeschreiblich und direkt stürzen sich beide in eine leidenschaftliche Affäre. Doch 56 Tage später findet die Polizei in Olivers Wohnung eine Leiche. Das in Säure zersetzte Opfer ist nicht zu identifizieren und die Ermittler sind überzeugt: Die stürmische Beziehung endete für eine Person tödlich.

Hier könnt ihr den Trailer zu 56 Tage schauen:

56 Tage - S01 Trailer (Deutsch) HD

56 Tage (im Original: 56 Days) basiert auf dem gleichnamigen Roman von Catherine Ryan Howard, der im Jahr 2021 veröffentlicht wurde und zum Bestseller avancierte. Während die Vorlage während des ersten Corona-Lockdowns in Irland verortet ist, wurde das Setting für die Serienadaption stark verändert.

Für Fans spannender Mystery- und Thriller-Serien verspricht 56 Tage den idealen Binge für den Feierabend oder das Wochenende. Als Miniserie erzählt die Amazon-Produktion nicht nur eine in sich geschlossene Geschichte. Auch könnt ihr die insgesamt acht Episoden mit einer Gesamtlaufzeit von knapp 6,5 Stunden sogar an einem (längeren) Abend komplett schauen.



Die Hauptrollen in 56 Tage spielen Dove Cameron und Avan Jogia. Ciara-Darstellerin Dove Cameron ist vor allem aus Disneys Descendants-Reihe sowie der Musical-Serie Schmigadoon! bekannt. Avan Jogia, der hier als Oliver zu sehen ist, erlangte größere Bekanntheit durch seine Rolle in der Jugendserie Victorious sowie als Leon S. Kennedy in der Videospieladaption Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Fans der Thriller-Serie How to Get Away with Murder können sich zudem auf ein Wiedersehen mit Karla Souza freuen, die hier eine Mordermittlerin verkörpert.

Welche spannenden neuen Serien ihr neben 56 Tage sonst noch im Februar schauen könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:



