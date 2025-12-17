Hochzeit auf den ersten Blick-Finale: So entscheiden sich die Paare am Ende der Show

Die 12. Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick neigt sich dem Ende zu und so müssen die Pärchen entscheiden, ob sie an ihrer Ehe weiter festhalten, oder sich scheiden lassen wollen. Wie sich die Paare entscheiden, erfahrt ihr hier.

Hochzeit auf den ersten Blick ist das wohl mutigste Experiment im deutschen Fernsehen. Menschen geben sich das Jawort, ohne sich jemals vorher gesehen zu haben. Erst in den gemeinsamen Flitterwochen lernen sie sich besser kennen und bestreiten danach den Alltag mit ihrem neuen Partner oder ihrer neuen Partnerin. In der letzten Folge müssen die Pärchen für sich entscheiden, ob sie ihre Ehe weiterführen oder die Scheidung wollen. Das Ergebnis der diesjährigen Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel könnt ihr hier nachlesen.

Hochzeit auf den ersten Blick 2025: So entscheiden sich die Paare im Finale

In Folge 12 von Hochzeit auf den ersten Blick wird es noch einmal richtig emotional und spannend. Die Paare schauen sich gemeinsam mit den anderen die Highlights aus ihren Reisen an. Dabei kommen schöne, als auch negative Emotionen bei den Kandidat:innen hoch. Bevor es in das Gespräch mit den Experten geht, müssen alle für sich selbst entscheiden, wie sie ihre Beziehung weiterführen und ihr Ergebnis auf einen Zettel schreiben. So entscheiden sich die Pärchen:

Sarah & Martin

Bei diesen beiden hat das Experten-Trio ganze Arbeit geleistet: Sarah und Martin verliebten sich ab dem ersten Augenblick ineinander und können seitdem nicht mehr ohne einander. Bei Sarah und Martin dürfte die Entscheidung wahrscheinlich am wenigsten überraschend ausfallen: Sie entscheiden sich für ihre Ehe.

Marlon & Michelle

Marlon und Michelle sorgten bei den Experten für einen echten Schock: Die beiden hatten sich bereits vor der Show gesehen und so das Experiment verfälscht. Dennoch durften sie weiter an der Sendung teilnehmen. Michelle wollte an der Ehe festhalten, Marlon entschied sich für die Scheidung. Marlon hatte der emotionale Zugang zu seiner Partnerin und ihre Bemühungen gefehlt.

Marc & Marco

Marc und Marco mussten einige Hürden auf ihrer Reise meisten, dennoch rafften sie sich immer wieder zusammen. Auch während ihrer Home-Story hatten sie täglich Kontakt und trafen sich. Dennoch reichte es bei beiden nicht für die Liebe: Marc und Marco entschieden sich einstimmig für die Scheidung.

Lina & Daniel

Für Lina und Daniel war Hochzeit auf den ersten Blick genau die richtige Entscheidung. Sie sind ein echtes Traumpaar und wurden von den Expert:innen perfekt gematcht. Kein Wunder, dass sich beide am Ende für ihre Ehe entscheiden.

Julian & Julia

Julia und Julian hatten in der Show eine schwierige Zeit. Vor allem Julia zweifelte immer wieder an ihrem Ehemann, nicht zuletzt, da er nicht ihren optischen Vorstellungen entsprach. Von Julias Aussagen über seine Optik erfuhr Julian erst kurz vor seiner Entscheidung und seine Gefühle wurden noch einmal auf den Kopf gestellt. Beide entschieden sich am Ende für die Scheidung.