Hochzeit auf den ersten Blick-Paar täuschte die gesamte Produktion – und hätte niemals am Experiment teilnehmen dürfen

In Staffel 12 von Hochzeit auf den ersten Blick gab es bereits ein Pärchen, dass sich vor dem Jawort bereits kannte. Doch jetzt kam heraus, dass sich ein weiteres Paar vor der Heirat nicht nur kannte, beide haben sich sogar schon getroffen.

Frank und Maren gaben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort, doch sie kannten sich bereits. Vor mehreren Jahren hatten sie bereits Kontakt über Social Media und hatten das ein oder andere Mal telefoniert. Dass die beiden sich aber vor dem Altar wiedertreffen, hätte keiner für möglich gehalten. Anders als bei einem anderen Paar, welches sich bewusst vor dem Experiment getroffen hat und damit die gesamte Produktion belog.

Achtung, es folgen Spoiler zu Folge 7

Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat:innen sahen sich bereits vor dem Jawort

Das Konzept von Hochzeit auf den ersten Blick ist eigentlich ganz einfach: Zwei Menschen geben sich das Jawort, ohne sich vorher im Leben jemals gesehen zu haben. Ein Expert:innen-Team sucht mithilfe wissenschaftlicher Aspekte für den oder die Bewerber:in das perfekte Gegenstück. Vor dem Altar sehen sich die beiden dann zum ersten Mal und entscheiden, ob sie sich das Jawort geben. In den Flitterwochen lernen sich die Eheleute dann besser kennen und verbringen ihren Alltag miteinander. Danach entscheiden sie gemeinsam, ob sie die Ehe weiterführen wollen.

Noch mehr News zu Hochzeit auf den ersten Blick:

Doch das Experiment verliert seinen Sinn, wenn sich Braut und Bräutigam zuvor bereits gesehen haben. Und genau das ist in Staffel 12 passiert. Michelle und Marlon haben sich vor ihrer Hochzeit getroffen, wie sie in Folge 7 offenbarten. Marlon wurde von Expertin Beate Quinn ins Kreuzverhör genommen. Er offenbarte: "Ja, es ist ein Name gefallen. Somit war es meiner Frau möglich, mich zu kontaktieren." Die beiden hatten sich vor der Hochzeit getroffen. Marlon habe sich die Überraschung eigentlich nicht verderben wollen, aber gleichzeitig fand er es von Michelle "brutalst mutig". Das gemeinsame Geheimnis habe sie verbunden. Wie Michelle seinen Namen herausfinden konnte, ist Marlon bis heute unverständlich.

Experte Markus Ernst konfrontierte Michelle direkt, ob die Kandidatin der Produktion etwas verschwiegen habe. Michelle selbst gestand nichts, bis der Experte die Vorwürfe offenlegte. Die Kandidatin erklärte, dass sie Marlon ein Mal vor der Hochzeit getroffen hatten. Eine Absprache in jeglicher Form habe es aber nie gegeben.

Expert:innen-Team ist fassungslos: "Wir sind enttäuscht"

Aus Marlons Umfeld hatte die Produktion erfahren, dass sich das frisch vermählte Paar bereits vor dem Jawort getroffen hatte. Michelle hatte durch einen Zufall Marlons Namen erfahren und konnte ihn so über Social Media kontaktieren. Beate Quinn ist vom Verhalten der beiden geschockt:

Es ist ein klarer Regelverstoß und es enttäuscht uns auch sehr. Wir sind hier mit viel Herzblut dabei. Wir möchten, dass dieser erste Augenblick ganz besonders bleibt, dieses erste Treffen aufeinander. Die beiden haben sich diesen Augenblick genommen und auch nicht wirklich 'Hochzeit auf den ersten Blick' gelebt.

Konsequenzen gibt es für Marlon und Michelle vorerst nicht, zumindest nicht in der Show. Ihre gemeinsame Reise geht somit wie gewohnt weiter.