Sie waren bei Hochzeit auf den ersten Blick das Traumpaar: So ging es bei Sarah und Martin nach der Show weiter

Bei Hochzeit auf den ersten Blick lernten sich Sarah und Martin kennen und lieben. Wie es nach der Show mit den beiden weiterging, könnt ihr hier nachlesen.

In der zwölften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick wagten im vergangenen Jahr auch Sarah und Martin das Experiment. Sie gaben sich das Jawort, ohne sich vorher jemals gesehen zu haben. Danach verbrachten sie ihre Flitterwochen gemeinsam, lernten sich in ihrem Alltag kennen und entschieden am Ende, dass sie ihre Ehe weiterführen möchten. Bei den beiden hat es direkt gefunkt und sie waren das Traumpaar der Staffel schlechthin. Wie es nach der Show mit den beiden weiterging, erzählen sie selbst.

Nach Hochzeit auf den ersten Blick: So läuft es bei Sarah und Martin

Bereits während der Show ließen beide keine Zweifel daran, dass sie gemeinsam alt werden wollen. Martin plante schon bald die gemeinsame Zukunft und machte deutlich, dass er so schnell wie möglich zu seiner Sarah ins Sauerland ziehen wolle.

Das blieben offenbar keine leeren Worte, wie die beiden come-on verrieten. "Nach einem halben Jahr Fernbeziehung mit gemeinsamer Zeit an den Wochenenden sind wir nun sehr glücklich, unseren Alltag miteinander zu teilen", offenbarte das Pärchen. Martin konnte beruflich in seiner neuen Heimat offenbar schnell Fuß fassen: "Ein Job im Sauerland war für uns beide die Grundvoraussetzung für Martins Umzug. Es ist schön, dass sich die Jobsuche als Apotheker relativ einfach gestaltet hat."

Tag für Tag lernt sich das Ehepaar intensiver kennen und die Eheleute würden es genießen, durch ihr Zusammenleben mehr von dem jeweils anderen mitzubekommen. Kontakt zu den anderen Hochzeit auf den ersten Blick-Paaren würden sie weiterhin halten. Immerhin schweißen die gemeinsamen Erlebnisse zusammen. Auch das Expert:innen-Team und die Produktion seien immer für sie erreichbar, wenn Bedarf bestünde.

Wann und wo läuft Hochzeit auf den ersten Blick?

Eine neue Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick ist bislang noch nicht angekündigt. Ältere Folgen können Fans aber auf Abruf bei Joyn streamen.