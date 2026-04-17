Hoffnungsschimmer für Trekkies: Star Trek 4 kommt nicht mehr, aber ein anderer Film ist immer noch in Arbeit

Star Trek-Fans mussten in letzter Zeit einiges verkraften. Aber obwohl es hinter den Kulissen nach wie vor rumort, wurde ein Kinofilm für die Zukunft zugesichert.

Trekkies hatten es in den letzten Monaten wirklich nicht leicht. Erst wurde Star Trek 4 mit Chris Pine und Co. endgültig abgeblasen, dann folgten mehrere Absetzungen im Serienbereich und insgesamt scheint die Zukunft des Sci-Fi-Franchise unsicher. Unter anderem wegen der Business-Umbrüche, die sich bei Paramount im Hintergrund abspielen.

Immerhin gibt es jetzt einen kleinen Hoffnungsschimmer von der CinemaCon in Las Vegas, den wir euch nicht vorenthalten wollen.

Ein neuer Star Trek-Film ist in Arbeit – aber welcher?

Während ihrer Präsentation auf der Film-Convention offenbarte die Paramount-Geschäftsführung, man habe vor, in Zukunft 30 Filme pro Jahr zu produzieren. Mehrere davon seien bereits in Entwicklung – inklusive eines neuen Star Trek-Projekts. Ob es sich dabei um den bereits bekannten Reboot-Ansatz von Jonathan Goldstein und John Francis Daley (Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben) handelt, von dem seit letztem November die Rede ist, wurde nicht klar. Fest steht aber: Star Trek hat eine Zukunft und sie wird zumindest in Teilen im Kino stattfinden.

Bleiben noch zwei wichtige Fragen offen: Wie geht es nach dem Ende von Star Trek: Starfleet Academy und Star Trek: Strange New Worlds im Serienbereich auf Paramount+ weiter? Und inwiefern hängt der versprochene Star Trek-Film von der Finalisierung der Paramount/Warner-Fusion ab, die gerade heftig in der Kritik steht?

Mehr Film-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.



Hollywood-Größen kritisieren geplante Mega-Fusion der Star Trek-Produzenten

Nachdem die Warner-Übernahme durch Netflix durchgefallen war, sieht es jetzt so aus, als würde Paramount sich das Traditionsunternehmen einverleiben. Aus den Big Five des Hollywood-Betriebs würden dann vier werden, was weitreichende Folgen für die Branche mit sich ziehen würde. Unzählige Filmschaffende kritisierten die Fusion diese Woche im Rahmen eines offenen Briefes, der unter anderem vor schlechteren Arbeitsbedingungen und Gefahren für eine gesunde Demokratie warnt.

Auch wirkt der Deal kartellrechtlich nicht ganz koscher, während er an sämtlichen Gesetzesschranken vorbeirauschen könnte. Ein möglicher Grund: Paramount-Chef David Ellison hat einen guten Draht zu US-Präsident Trump, zu dessen "Ehren" er nächste Woche sogar ein Dinner abhält (via Variety ). Zu einer Anhörung des Senats, was den folgenschweren 111 Milliarden US-Dollar Deal mit Warner betrifft, konnte der CEO hingegen aus privaten Gründen nicht erscheinen (ebenfalls Variety ).

Der bisher letzte Star Trek-Film, den Paramount ins Kino brachte, war übrigens Star Trek Beyond von 2016. Danach erschien noch Star Trek: Section 31 im Streaming-Bereich.