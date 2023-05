Hohles Vergnügen heute im TV: 175 Millionen Dollar teurer Sci-Fi-Kracher, der viel besser ist als sein Ruf

Heute Abend kommt ein Sci-Fi-Action-Kracher im Fernsehen, der von vielen nur belächelt wird. Hinter G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra versteckt sich aber ein faszinierender Blockbuster.

Comicverfilmungen dominieren das gegenwärtige Blockbuster-Kino. Ende der 2000er Jahre sah es für einen kurzen Zeitpunkt so aus, als wäre Hollywood auf eine zweite Goldader gestoßen: Spielzeugverfilmungen. Grund dafür war der gigantische Erfolg der Transformers-Reihe, die bis heute fortgesetzt wird.

Zwei Jahre nach dem ersten Transformers-Film kam mit G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra der nächste Blockbuster ins Kino, der auf einer Spielzeugreihe aus dem Hause Hasbro basierte. Obwohl die Filme so dicht hintereinander produziert wurden und ein ähnliches Konzept verfolgen, könnten sie kaum gegensätzlicher sein.

Sci-Fi-Action-Kracher: G.I. Joe fühlt sich an, als wäre die Zeit stehen geblieben

Sowohl Transformers als auch G.I. Joe verbindet Science-Fiction-Elemente mit krachender Action. Hoch entwickelte Technologien spielen eine entscheidende Rolle, genauso wie die Fetischisierung des US-Militärs. Es geht um die Rettung der Welt, während sich gewaltige futuristische Körper prügeln, mal sind es Roboter, mal Kampfanzüge.

Hier könnt ihr den Trailer zu G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra schauen:

Die Gestaltung der Filme ist jedoch grundverschieden. Michael Bay hat mit Transformers einen Film geschaffen, der die Ästhetik des Blockbuster-Kinos der nächsten zehn Jahre vorweggenommen hat. G.I. Joe wirkt dagegen, als wäre die Zeit stehengeblieben. Der Film hätte genau so auch schon in den frühen 2000ern erscheinen können.

Transformers ist ein einziger Rausch aus spektakulären Effekten und Bewegungen. Dynamisch folgt die Kamera, wie sich Autobots und Decepticons verzahnen. An klobige Spielzeuge denkt man dabei nicht mehr. G.I. Joe fühlt sich dagegen exakt so an, als wäre der Film gerade aus einer Plastikverpackung entnommen worden.

Schlussendlich macht das G.I. Joe zu einem unendlich faszinierenden Film. Es ist, als hätte jemand die Entwicklung des Blockbuster-Kinos komplett verschlafen und einfach dort weitergemacht, wo Stirb an einem anderen Tag mit seinem unsichtbaren Auto aufgehört hat. Denn das könnte im Grunde auch in G.I. Joe auftauchen.

