Hollywood-Erdbeben: JJ Abrams, Denis Villeneuve, David Fincher und unzählige Stars sprechen sich gegen Warner/Paramount-Deal aus

Es rumort in der Traumfabrik, denn die anstehende Verschmelzung von Warner und Paramount könnte weitreichende Konsequenzen haben. Filmschaffende kritisieren das jetzt in einem offenen Brief.

Warner Bros. Discovery steht zum Verkauf. Doch ein Deal, der das riesige Unterhaltungsunternehmen an einen anderen Entertainment-Giganten bindet, wird weitreichende Folgen für die gesamte Industrie haben – ganz zu schweigen von der weiteren Medienlandschaft der Vereinigten Staaten. Die Zeit der Big Five scheint sich dem Ende zu nähern.

Nachdem eigentlich Netflix sich Warner Bros. einverleiben wollte, sieht es seit Februar dieses Jahres ganz danach aus, als werde Paramount sich das Studio unter den Nagel reißen. Zahlreiche Filmschaffende äußerten nun öffentlich ihre Bedenken.

1.500 Filmschaffende und Hollywood-Stars sprechen sich gegen Warner/Paramount-Deal aus

In einem offenen Brief , den schon fast 1.500 Schauspielende und Filmschaffende unterzeichnet haben, sprechen sich Hollywoods Kreative gegen die mutmaßlich folgenschwere Konsolidierung von zwei der fünf großen Studios aus. Darunter Regisseure wie J.J. Abrams, Denis Villeneuve und David Fincher sowie Stars wie Ben Stiller, Bryan Cranston, Emma Thompson, Don Cheadle, Jane Fonda und viele mehr.

Gewarnt wird in dem Brief von schwindender Konkurrenz, der fortwährenden Konzentration von Macht und Einfluss (die eigentlich kartellrechtlich abgenickt werden müsste), dem Verschwinden von mittelgroßen Filmen zugunsten von wenigen Blockbustern sowie schlechteren Verhandlungsbedingungen und Vergütungen für Arbeiter:innen in der Branche.

Wir sind zutiefst besorgt über Anzeichen von Unterstützung für diese Fusion, die die Interessen einer kleinen Gruppe einflussreicher Stakeholder über das Gemeinwohl stellt. Die Integrität, Unabhängigkeit und Vielfalt unserer Industrie würden dadurch schwerwiegend beeinträchtigt.

Wie das Branchenmagazin Deadline anmerkt, besteht auch von politischer Seite Bedenken, dass US-Präsident Trump den Deal an gesetzlichen Schranken vorbeiboxen könnte. Welche heimlichen Absprachen die republikanische Regierungspartei bereits mit Paramount-Chef David Ellison getätigt hat, den der Präsident als "guten Freund" bezeichnet, kann man nur erahnen. Weiter heißt es im offenen Brief Hollywoods:

Wettbewerb ist unerlässlich für eine gesunde Wirtschaft und eine gesunde Demokratie. Ebenso wichtig sind durchdachte Regulierung und deren Durchsetzung. Die Medienkonzentration hat bereits eine der wichtigsten globalen Industrien Amerikas geschwächt – eine Industrie, die seit Langem die Kultur prägt und Menschen weltweit verbindet.

Betroffen sind vom über 80 Milliarden US-Dollar schweren Deal auch mehrere Mega-Franchises aus dem Katalog von Warner, inklusive Harry Potter, Game of Thrones, DC, Der Herr der Ringe, Dune und das MonsterVerse.

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Die Verschmelzung von Warner und Paramount betrifft nicht nur Stars und Regiegrößen

Während Paramount und Ellison die Bedenken abtun und laut Deadline argumentieren, man bringe lediglich komplementäre Stärken zusammen, um noch mehr große Ideen umsetzen zu können, spricht Damon Lindelof (Lost, Watchmen) über einen privaten Kanal weitere Warnungen aus.

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In einem zusätzlichen Instagram -Post erklärt der Drehbuchautor und Produzent, warum er den offenen Brief mit Stolz unterzeichnete und um wen es jenseits von großen Stars und der Welt von prominenten Kreativen geht:

Hollywood ist, ob man es glaubt oder nicht, eine Arbeiterstadt. Tausende von Beleuchtern und Bühnenarbeitern, Fahrern und Dekorateuren, Bühnenbauern und Tonassistenten, Kamerateams und Caterern arbeiten dort. Und sie alle sind dabei, gefickt zu werden. Fusionen in Hollywood bedeuten weniger Filme, weniger TV-Serien und damit weniger Arbeitsplätze. Wenn zwei traditionsreiche Studiogelände demselben Unternehmen gehören, ist das Ergebnis vorhersehbar – eines wird zur Geisterstadt.

Aktuell werden noch Versuche unternommen, den Deal von politischer Seite aus zumindest einer genaueren Prüfung zu unterziehen.