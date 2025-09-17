Hollywood nimmt rührend Abschied von Robert Redford: "Der erste Filmstar, den ich jemals geliebt habe"

Mit Robert Redford ist einer der größten Hollywood-Schauspieler gestorben. Nach seinem Tod haben sich zahlreiche Stars mit Abschiedsbotschaften zu Wort gemeldet.

Am 16. September 2025 ist Schauspielstar Robert Redford im Alter von 89 Jahren gestorben. Der Amerikaner hinterlässt ein großes Vermächtnis in der Hollywood-Geschichte, zu dem Rollen in Filmen wie Die drei Tage des Condor, Die Unbestechlichen und Der Pferdeflüsterer zählen.

Nach dem Tod von Robert Redford haben sich zahlreiche Namen aus der Filmbranche öffentlich zu Wort gemeldet, um den Star Tribut zu zollen und sich mit persönlichen Botschaften zu verabschieden. Wir präsentieren euch hier eine Auswahl davon.

Hollywood-Größen verabschieden sich nach Robert Redfords Tod von dem Star

Filmstars wie Michelle Pfeiffer, Barbra Streisand, Morgan Freeman, Leonardo DiCaprio, Demi Moore, Kiefer Sutherland, Julianne Moore, Antonio Banderas und Ethan Hawke haben sich nach dem Tod von Robert Redford zu dem Schauspieler geäußert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bis wir uns wiedersehen, mein Freund. 🤍

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jeder Tag am Set von So wie wir waren war aufregend, intensiv und pure Freude. Wir waren so gegensätzlich: Er kam aus der Welt der Pferde, ich war allergisch gegen sie! Und doch versuchten wir immer wieder, mehr übereinander herauszufinden, genau wie die Figuren im Film. Bob war charismatisch, intelligent, intensiv, immer interessant – und einer der besten Schauspieler aller Zeiten.

Als ich ihn das letzte Mal sah, als er zum Mittagessen kam, sprachen wir über Kunst und beschlossen, uns gegenseitig unsere ersten Zeichnungen zu schicken. Er war einzigartig und ich bin so dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mit ihm zu arbeiten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es gibt Menschen, mit denen man sich sofort versteht. Nachdem ich 1980 mit Robert Redford an Brubaker gearbeitet hatte, wurden wir sofort Freunde. Die erneute Zusammenarbeit mit ihm in Ein ungezähmtes Leben war ein wahr gewordener Traum. Ruhe in Frieden, mein Freund.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schauspieler, Aktivist, leidenschaftlicher Umweltschützer und Verfechter der Künste. Sein unerschütterliches Engagement für den Schutz unseres Planeten und seine inspirierenden Veränderungen entsprachen seinem immensen Talent. Sein Einfluss wird noch Generationen nachwirken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Welt hat einen unglaublichen Schauspieler, Regisseur, Ehemann, Vater und Freund verloren. Roberts Vermächtnis wird in vielerlei Hinsicht für immer weiterleben, und ich werde die vielen gemeinsamen Erinnerungen in meinem Herzen tragen. Was würde ich für nur einen weiteren Tanz tun ♥️

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mein Herz ist bei Robert Redfords Familie. Er war einer der nettesten Menschen, für die ich je gearbeitet habe. Ein perfektes Beispiel für das Beste, was wir zu bieten haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er war der erste Filmstar, den ich jemals geliebt habe. Meine Schwester hat mir heute Morgen dieses Foto von Sundance geschickt – es fiel mir sehr schwer, mich in seiner Gegenwart normal zu verhalten. RIP Robert Redford Wir werden dich alle vermissen ❤️

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Robert Redford verlässt uns, eine Ikone des Kinos in jeder Hinsicht. Schauspieler, Regisseur, Produzent und Gründer des Sundance Festivals. Sein Talent wird uns für immer berühren, durch die Bilder und in unserer Erinnerung strahlen. Ruhe in Frieden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Robert Redford, unser ultimativer Verfechter des Independent-Films, unermüdlicher Fürsprecher authentischen Geschichtenerzählens und leidenschaftlicher Umweltschützer. Roberts Vermächtnis ist tief in unserer Kultur verwurzelt und wurde durch seine Kunst, seinen Aktivismus und die Gründung des Sundance Film Festival geprägt.

Auch Superman-Regisseur James Gunn und Shaun of the Dead-Regisseur Edgar Wright haben auf Robert Redfords Tod reagiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Robert Redford war so viel mehr als nur ein Filmstar. Er war ein großartiger Schauspieler, Regisseur und Produzent und – durch die Gründung des Sundance Film Festivals und des Sundance Institute – ein unermüdlicher Verfechter des Independent-Kinos. Er unterstützte unzählige junge Filmemacher und verhalf vielen bemerkenswerten Karrieren zum Durchbruch.

Aber auch … Mann, was war er für ein Filmstar! Umwerfend gutaussehend und ein wunderbar naturalistischer Schauspieler, bewegte er sich mühelos zwischen Drama und Komödie. Er wählte seine Projekte mit Bedacht aus, nutzte seine Bekanntheit, um bahnbrechende Drehbücher zu fördern, und fand oft Wege, sein Image als Matinee-Idol zu untergraben.

Dies ist nur ein kurzer Ausschnitt aus einem so erfolgreichen Leben und einer so erfolgreichen Karriere. Redford investierte einen Großteil seines Erfolgs in die Unterstützung anderer und hinterließ ein Vermächtnis, das weit über die Leinwand hinausreicht. Ruhe in Frieden, Robert Redford.