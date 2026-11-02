Hollywood-Star hat Marvel angebettelt, seine Figur zu töten: "Sie wollten mich einfach nicht gehen lassen"

Das MCU hat über die Jahre so einige Top-Stars versammeln können. Einer von ihnen hatte irgendwann aber genug und wollte seinen Figurentod – doch der Wunsch wurde ihm nicht gewährt.

Seit Beginn des Marvel Cinematic Universe (MCU) im Jahr 2008 mussten schon ein paar Figuren den Löffel abgeben, auch wenn sich manche Tode davon als Täuschungen herausstellten. Ein Charakter, der weder vorgegaukelt noch wahrhaftig das Zeitliche segnete, ist der Biophysiker Dr. Hank Pym, eine elementare Figur der Ant-Man-Filme.

Wer mit dessen Lebendigkeit wohl das größte Problem hat, ist ausgerechnet sein Darsteller: Hollywood-Veteran Michael Douglas (Wall Street). Ginge es nach dem Oscarpreisträger, hätte Hank Pym in dem Kino-Franchise nämlich schon längst den Tod gefunden. Die MCU-Verantwortlichen waren damit aber ganz und gar nicht einverstanden, wie der Schauspieler kürzlich im Happy Sad Confused -Podcast von Hollywood-Insider Josh Horowitz verriet.

Michael Douglas wollte Hank Pyms Tod, aber Marvel lehnte ab: "Man kommt da nicht heraus"

In dem Gespräch bestätigte Douglas auf Nachfrage des Moderators, dass er die Marvel-Produzent:innen darum bat, seine Figur sterben zu lassen:

Ich wäre gerne nach dem zweiten [Ant-Man]-Teil getötet worden, aber sie wollten mich einfach nicht gehen lassen.

Demnach wäre Douglas' letzter Auftritt als Hank Pym bereits 2018 in Ant-Man and the Wasp gewesen, doch bekanntlich kam es anders. Seine Figur lebte weiter, weshalb die Schauspiel-Ikone auch für die folgenden Filme Avengers 4: Endgame und Ant-Man and the Wasp: Quantumania vor der Kamera stand. Auch darin kam es jedoch nicht zum Ableben des Wissenschaftlers und Original-Ant-Mans, wodurch Douglas' Reise im MCU theoretisch noch nicht beendet ist.

Er selbst kommentierte das augenzwinkernd mit den Worten: "Man kommt da nicht heraus". Er hätte besser "das Kleingedruckte" im Vertrag lesen sollen, so der Star.

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Tatsächlich war das Marvel-Engagement aber ein expliziter Karrierewunsch des erfahrenen Charakterdarstellers, wie er weiter erklärte:

Ich habe all meinen Agenten gesagt: 'Ich würde gerne mal bei einem dieser Green-Screen-Filme mitmachen, um zu sehen, wie das so ist'. [...] Es ist unglaublich. Da ist eigentlich nichts weiter als ein grüner Hintergrund, und dann zeigen sie dir Bilder davon, wie es aussehen wird, wenn alles fertig ist. Das ist echt harte Schauspielarbeit, Mann.



Ob Douglas nochmal ins MCU zurückkehren wird, bleibt trotz seiner weiterhin munteren Figur Hank Pym dennoch fraglich. Schließlich entpuppte sich der dritte Ant-Man-Film als eine der größten Enttäuschungen des gesamten Franchise – nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht. Dadurch dürfte Marvels Interesse an einer Weiterführung der Reihe um den Ameisen-Superhelden deutlich geschrumpft sein.

Zudem verkündete Michael Douglas 2025, dass er seine Karriere langsam ausklingen lassen will und nur noch für ein ganz besonderes Projekt zurückkehren würde. Ob ausgerechnet ein Marvel-Film ihn dazu bewegen wird, darf angesichts seiner Bitte in Bezug auf seine Figur sicherlich bezweifelt werden.

Wann erscheint der nächste MCU-Film im Kino?

Am 18. Dezember 2026 ist es endlich so weit: Dann wird der lang erwartete Avengers 5: Doomsday in den deutschen Kinos starten und das kriselnde MCU fortführen. Michael Douglas wird allerdings nicht mit von der Partie sein.