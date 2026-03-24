Holt euch Rocky aus Der Astronaut nach Hause – Hier gibt's das einzige LEGO-Set für den Sci-Fi-Kracher mit Ryan Gosling

Ryan Goslings Sci-Fi-Abenteuer Der Astronaut läuft erfolgreich im Kino und wer den heimlichen Star zu sich nach Hause holen will, kann das mit dem offiziellen LEGO-Set tun. Alien Rocky inklusive!

Aktuell verlieben sich Millionen Kinozuschauende in einen Stein. Schuld trägt der Science-Fiction-Film Der Astronaut - Project Hail Mary, der seit Kurzem in den deutschen Kinos läuft. Darin soll Astronaut Ryan Gosling die Welt vor einer katastrophalen Abkühlung retten. Auf seiner Reise durch das All trifft er ein steinernes Alien, das er schlicht "Rocky" tauft.

Die wunderbare Freundschaft der beiden geht sofort ans Herz. Wer allerdings darauf hofft, sich Rocky nach Hause zu holen, hat aktuell wenig Möglichkeiten, denn das Merchandise für Der Astronaut ist rar gesät.

Aber wir haben gute Nachrichten: Es gibt ein LEGO-Set für Der Astronaut - Project Hail Mary, das als Geschenk den ein oder anderen Sci-Fi-Fan glücklich machen dürfte!

Das LEGO-Set zu Der Astronaut Deal Zu Amazon

Die wichtigsten Daten zum LEGO-Set zu Der Astronaut - Project Hail Mary: 830 Teile, inklusive Rocky

Enthält alles für die Nachbildung des Hail Mary-Raumschiffs im Mikromaßstab, einen funktionalen Aussteller sowie eine Ryland Grace Minifigur und eine Rocky-Figur



im Mikromaßstab, einen funktionalen Aussteller sowie eine Minifigur und eine Kurbel am Aussteller lässt sich drehen , um das Crew-Modul in Rotation zu versetzen und so das Zentrifugalgravitationssystem des Raumschiffs zu simulieren



, um das Crew-Modul in Rotation zu versetzen und so das Zentrifugalgravitationssystem des Raumschiffs zu simulieren Das Modell, einschließlich des Ausstellers, in diesem 830-teiligen LEGO Icons Project Hail Mary-Bauset ist über 30 cm hoch, 25 cm lang und 22 cm breit



Bei Amazon * kostet das Set aktuell 109,99 Euro. Schaut euch hier einige Bilder zum Set an:

Rocky ist das Highlight des Science-Fiction-Films mit Ryan Gosling

In der Adaption eines Romans von Der Marsianer - Rettet Mark Watney-Autor Andy Weir spielt Ryan Gosling den Lehrer Ryland Grace, der als letzter Verbliebener seiner Mannschaft das Tau-Ceti-System mit seinem Raumschiff ansteuert. Während daheim die Sonne schwächelt und eine drohende Eiszeit die Zivilisation zu vernichten droht, hofft er am Zielort auf Rettung.

Dort scheint die Sonne der rätselhaften Substanz, die das heimische System bedroht, trotzig standzuhalten. Mit wissenschaftlichem Geschick und Mut stellt sich der einsame Forscher seiner Aufgabe ... und muss feststellen, dass er womöglich doch weniger allein ist, als es zunächst den Anschein hatte.

In der Ferne des Weltalls trifft Grace auf einen anderen Astronauten: das Alien Rocky, das seine eigene Welt ebenfalls retten will und sich im weiteren Verlauf des Films zu einem echten Fan-Liebling entwickelt. Die Freundschaft von Grace und Rocky bildet nämlich das Herz des Science-Fiction-Abenteuers, das gerade die Kino-Charts regiert.