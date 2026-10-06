Meine Horror-Entdeckung des Jahres: Dieser stylische Slasher hat sich viel zu lange vor mir versteckt, dabei kann man ihn sogar kostenlos streamen

Im Gruselmonat hat Geheimtipp-Spürnase Mario Giglio aus der Moviepilot-Redaktion eine besonders garstige Empfehlung für euch: die perfekte Mischung aus J-Horror und Giallo-Slasher.

Als jemand, der absolut im japanischen Horror zuhause ist und sich auch immer wieder in italienische Giallo-Abgründe begibt, ist mir dieser Streaming-Tipp fast etwas peinlich. Das hat nichts mit dem Film an sich zu tun; ich hätte diese wie auf mich zugeschnittene Movie-Melange nur eigentlich schon viel früher entdecken müssen. Tatsächlich kam sie mir aber erst in diesem Jahr auf den Bildschirm und gehört seitdem zu meinen neuen Favoriten – immerhin pünktlich genug für den Horror-Monat 2026.

Evil Dead Trap von Toshiharu Ikeda fühlt sich tatsächlich so an, als hätte mein geliebtes J-Horror-Subgenre ein Monster-Baby mit Dario Argento gezeugt. Und das Beste: Der synthlastige Soundtrack von Tomohiko Kira klingt sogar, als hätte man bei italienischen Kollegen wie Fabio Frizzi (Ein Zombie hing am Glockenseil) abgeguckt.

Evil Dead Trap ist ein Muss für Fans von japanischem Horror und Giallo

Noch bevor Horror Made in Japan durch schleichende Geistergeschichten wie Ring und Ju-on in aller Munde war, ging es in Evil Dead Trap von 1988 viel rabiater zu. Als die TV-Reporterin Nami (Miyuki Ono) einen authentisch wirkenden Snuff-Film zugeschickt bekommt, sucht sie mit vier Kolleginnen den mutmaßlichen Drehort in einer verlassenen Fabrikanlage auf. Hier trifft Nami auf einen verstörten Mann namens Daisuke (Yuji Honma), der den Frauen rät, sich schnell wieder aus dem Staub zu machen. Ein Rat, den sie besser befolgt hätten, denn eine nach der anderen wird auf immer groteskere Weise um die Ecke gebracht. Zum Teil auf aberwitzige Art, die vermuten lässt, dass hier noch unheimlichere Dingen vor sich gehen als nur ein Serienkiller ...

Stylische Beleuchtung à la Suspiria, praktische Gore-Effekte à la Tanz der Teufel und eine unheimliche Location machen Evil Dead Trap zu einem Fest für Horror-Spezis, die es etwas ruppiger vertragen (Terrifier lässt grüßen) und zu Halloween mit einem garstigen Geheimtipp glänzen wollen. Von der Story will ich gar nicht zu viel verraten, denn im dritten Akt nimmt das Ganze eine abgefahrene Wendung, die sämtliche Regeln eines bodenständigen Slashers links liegen lässt.

Streamen könnt ihr Evil Dead Trap komplett kostenlos auf Plex. Allerdings gibt es einen Haken: Bei dem Gratis-Streamer liegt nur die für die Heimvideo-Version erstellte deutsche Synchro vor, die man sich wirklich kaum anhören kann. Das japanische Original mit Untertiteln findet ihr unter anderem beim Amazon-Kanal Midnight Factory, wo ihr übrigens auch die ganz andere, aber ebenso lohnenswerte Fortsetzung findet.

Noch ein Horror-Tipp: Dieser neue Film macht richtig Lust auf Halloween



Das überraschende Sequel Evil Dead Trap 2: Hideki the Killer

Dass mir die Evil Dead Trap-Reihe unter den Horror-Radar geriet, geschah ehrlich gesagt über die Fortsetzung Evil Dead Trap 2: Hideki the Killer. Die wurde nämlich von Serial Experiments Lain- und Marebito-Drehbuchautor Chiaki J. Konaka verfasst und geht unter der Regie von Izo Hashimoto komplett eigene Wege. Statt eines 80er-Slashers liegt hier ein surreales, psychosexuelles 90er-Horrordrama vor, das fast nur ein Sequel in name only ist. Mit dem ersten Film hat es lediglich ein mutmaßlich mörderisches Kind namens Hideki, eine TV-Reporterin und mehrere ermordete Frauen gemeinsam.

Protagonistin von Evil Dead Trap 2 ist die sozial isolierte Filmvorführerin Aki (Shoko Nakajima), die als Serienkillerin junge Frauen zerstückelt und ihnen die Organe entnimmt. In diese Obsession zieht sie ihre von Leichen erregte Freundin, die Reporterin Emi (Rie Kondo), und deren Liebhaber hinein, wodurch ein blutiges Beziehungsdreieck entsteht, das in einem alptraumaften Showdown zwischen beiden Frauen gipfelt. Laut Schnittberichte.com wurde der Film erst 2022 vom Index gestrichen.

Wirklich in name only ist Evil Dead Trap 3: Broken Love Killer – ein Film, der nur außerhalb Japans zur Reihe gezählt wird, weil er von Ikeda, dem Regisseur des ersten Teils stammt. Mit den ersten beiden Evil Dead Trap-Filmen geht euch diesen Oktober aber auch schon reichlich grenzwertiger Splatter-Nachschub in die Falle.