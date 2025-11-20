Horror-Highlight bei Amazon Prime: Diese schonungslose Monsterjagd unterhält mit vielen Wendungen

Solange es Horrorfilme gibt, werden bestimmte Monster immer wieder zurückkehren. Unser heutiger Tipp bei Amazon Prime zeigt, wie das trotzdem extrem unterhaltsam werden kann.

Manche Monster suchen uns schon seit Jahrtausenden in Mythen und Legenden heim. Sie sind in fast jeder Kultur bekannt, und seit bewegte Bilder über Leinwände flimmern, tauchen diese Klassiker der Horrorfiktion auch im Kino auf. Darum muss ein Film schon wissen, was er tut, um uns trotzdem noch problemlos Spaß zu bereiten.

Abigail und mit seinem so süß benannten Titelmonster ist so ein Film. Er revolutioniert kein Genre, erfindet sein Biest nicht neu, aber er weiß ganz genau, was er will: unterhalten. Mit so viel Kunstblut, dass der Requisite regelmäßig der Nachschub ausging, und Darsteller:innen, die den Spaß ihres Lebens haben – und das auf uns übertragen. Davon könnt ihr euch derzeit im Streaming-Abo bei Amazon Prime überzeugen.

In Abigail bei Amazon Prime stellt eine Gruppe Kidnapper fest, dass eigentlich sie die Opfer sind

Für 50 Millionen Dollar sind einige Menschen bereit, die ein oder andere moralische Grenze zu überschreiten. Frank (Dan Stevens) hat mit Joey (Melissa Barrera), Sammy (Kathryn Newton), Peter (Kevin Durand), Dean (Angus Cloud) und Rickles (William Catlett eine ausreichend skrupellose Truppe um sich versammelt. Ihr Ziel: die 12-jährige Tochter eines sehr, sehr reichen Mannes.

Ihr Auftraggeber (Giancarlo Esposito) hat die Bedingungen klar formuliert. Er erpresst das Lösegeld, und die Entführer:innen müssen mit der entführten Abigail (Alisha Weir) nur 24 Stunden in seinem abgelegenen Jagdschloss ausharren, ehe ihr Anteil der Beute ihnen gehört. Das Problem ist nur: Abigail ist kein normales Mädchen. Und ihre Gewaltbereitschaft übertrifft die ihrer Kidnapper bei Weitem.

Abigail ist simple, meisterhafte Horror-Unterhaltung und wird mit jeder Minute besser

Ab der Sekunde, in der unsere Hauptfiguren herausfinden, worum es sich bei Abigail handelt, könnte der Film in lahme Routine verfallen. Tatsächlich beginnt hier aber ein Monster-Slasher-Spektakel, das einfach alles nach vorn wirft und keine Sekunde mit der Wimper zuckt. Abigail zaubert bis zum und auch in seinem großen Finale immer wieder neue Wendungen aus dem Hut.

Das Blatt von Jäger:innen und Gejagten wendet sich permanent. Und gerade, wenn es wieder Grund zur Hoffnung auf Überleben gab, wird uns der Boden unter den Füßen weggezogen. Das an sich ist aber nicht der Hauptgrund, warum der Film so schonungslos spaßig ist. Vielmehr legen alle Darstellenden, allen voran Jungtalent Alisha Weir und Dan Stevens, Meister des bekloppten Horrors, eine ungezügelte Spielfreude an den Tag.

Alle wissen, in welcher Art von Monsterfilm sie sich befinden. Und alle laufen zur Superschurken-Topform auf. Wann immer jemand die Oberhand gewinnt, sprüht er oder sie Funken vor lauter Mordgier und Machtrausch. Mischt man das mit den gottlosen Mengen Kunstblut, die hier verteilt werden, hat man ein Rezept für uneingeschränkte Unterhaltung, die sich hervorragend über die Laufzeit trägt.

Wer einen fluffig-blutigen Monsterabend verbringen will, kann das aktuell mit Abigail im Streaming-Abo bei Amazon Prime.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

