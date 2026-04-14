Horror-Ikone soll nach 8 Filmen und 3 Serienstaffeln ins Kino zurückkehren: Der größte Fan-Wunsch ist längst erfüllt

Wer dachte, dass Mörderpuppe Chucky seine Killer-Karriere nach acht Filmen und einer TV-Serie schon an den Nagel gehängt hat, irrt gewaltig. Ein neuer Kino-Eintrag hat Großes mit dem Slasher-Franchise vor.

Chucky, die Mörderpupe ist in einem Atemzug mit Jason Voorhees und Michael Myers zu nennen. Er hat sogar mehr Kills auf dem Kerbholz als Freddy Krueger oder Ghostface und ein Slasher-Franchise, das ganz schön was hermacht für so einen kleinen Knirps.

Für Fans gibt es jetzt mörderisch gute Nachrichten: Ein weiterer Kinofilm mit dem diabolischen Dreikäsehoch ist bereits in Arbeit und es arbeitet genau die Person daran, von der man es sich wünscht.

Neuer Chucky-Film soll die Horror-Reihe zu altem Schrecken zurückführen

Don Mancini ist seit dem allerersten Film Chucky - Die Mörderpuppe Drehbuchautor der Reihe, führt seit Chuckys Baby Regie und war auch Showrunner der TV-Serie Chucky. die es immerhin auf drei Staffeln brachte. Nun schreibt er an einem neuen Chucky-Film für die große Kinoleinwand. Wie Bloody Disgusting diese Woche von der Steel City Con in Pennsylvania berichtete, hat der Horror-Puppenspieler auch große Pläne für seinen blutrünstigen Protagonisten, der seit jeher von Oscarpreisträger Brad Dourif gesprochen (und manchmal auch gespielt) wird.

Die letzten Franchise-Einträge, von Cult of Chucky bis zur Serie, waren ziemlich campy und amüsant. Mancinis geplanter Kinofilm soll die Slasher-Reihe nun zu altem Grauem zurückführen. Etwa wie in den ersten beiden Filmen oder zuletzt Curse of Chucky, der sich gleichzeitig wie ein kleines Reboot mit neuen Charakteren anfühlte.

Mehr Horror-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.



An vergangene Figuren und Events will er trotzdem anknüpfen, denn wenn wir in den letzten vier Jahrzehnten eines gelernt haben, dann ist es, dass Don Mancini sich mehr als andere Horror-Macher um Kontinuität schert. Bis auf die Magie-Regeln der Voodoo-Puppe, die sich immer mal wieder zu ändern scheinen.

Die bisherige Chucky-Reihe besteht aus:

Darüber hinaus kam 2019 das außerhalb der Hauptreihe stattfindende Reboot Child's Play in die Kinos, der aus Chucky ein wildgewordenes KI-Spielzeug à la M3GAN machte.