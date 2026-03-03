Horror-Legende Bruce Campbell teilt Krebsdiagnose mit Fans: "Hoffe, euch bald zu sehen"

Filmfans kennen ihn vor allem als den unwahrscheinlichen Helden Ash Williams aus dem Evil Dead-Universum. Nun hat Bruce Campbell bekannt gegeben, dass er an Krebs erkrankt ist.

Seit Ende der 1970er Jahre steht Bruce Campbell vor der Kamera – und das nicht selten in Rollen, die bewusst übertrieben sind und auf sehr viel Humor setzen. In einem vor wenigen Stunden veröffentlichten Social-Media-Post ändert Campbell jedoch den Tonfall, um seinen Fans eine ernste Nachricht mitzuteilen: Er ist an Krebs erkrankt.

Campbell schreibt:

Hallo Leute, heutzutage wird es, wenn jemand ein Gesundheitsproblem hat, als 'Chance' bezeichnet, also lasst uns das mal so sehen – ich habe eine solche Chance. Es wird auch als eine Art von Krebs bezeichnet, die 'behandelbar', aber nicht 'heilbar' ist. Es tut mir leid, wenn das ein Schock für euch ist – für mich war es das auch.

Nach Krebsdiagnose: Bruce Campbell sagt mehrere Auftritte ab, um in Behandlung zu gehen

Mitleid und Ratschläge suche er nicht, schreibt Campbell. Vielmehr geht es ihm darum, transparent mit seinen Fans zu kommunizieren, da von seiner Erkrankung zukünftige Projekte und Auftritte betroffen sind und er Falschinformationen verhindern will:

Ich poste dies, weil sich beruflich einige Dinge ändern müssen – Auftritte, Fan-Conventions und die Arbeit im Allgemeinen müssen zugunsten der Behandlung zurückstehen. Mein Plan ist es, mich über den Sommer so gut wie möglich zu erholen, damit ich im Herbst mit meinem neuen Film Ernie & Emma auf Tour gehen kann.

Abschließend formuliert er:

Keine Angst, ich bin ein zäher alter Kerl und habe großartige Unterstützung, daher rechne ich damit, noch eine Weile dabei zu sein. Wie immer seid ihr die besten Fans der Welt und ich hoffe, euch bald zu sehen!

Nachfolgend könnt ihr euch den vollständigen Post anschauen. Campbell hat die Nachricht über ein Bild gelegt, das ihn auf einer Wiese vor prächtiger Bergkulisse zeigt:

Bruce Campbell ist mit Sam Raimi von Evil Dead bis zu Spider-Man und noch viel weiter gegangen

Im Kino ist Campbell vor allem durch seine wiederholte Zusammenarbeit mit Regisseur Sam Raimi bekannt. Raimi war es, der Campbell damals für Tanz der Teufel als Ash Williams vor die Kamera geholt hat und ihm damit direkt zu Beginn seiner Karriere die Rolle schenkte, die seinen Werdegang in Hollywood bestimmen sollte.

Campbell kehrte drei weitere Mal als Ash Williams zurück: in den Fortsetzungen Tanz der Teufel 2 – Jetzt wird noch mehr getanzt und Armee der Finsternis sowie der Serie Ash vs Evil Dead, die es auf drei Staffeln gebracht hat. Darüber hinaus absolvierte er unter Raimis Regie zahlreiche Gastauftritte, etwa in den drei Spider-Man-Filmen.

Campbell gilt als Kultstar, der sich in Genre-Kreisen großer Beliebtheit erfreut und vielen Fans durch sein charmantes wie selbstironisches Auftreten ans Herz gewachsen ist. Dazu passt auch sein jüngster Cameo in der Abenteuerkomödie Send Help: Er verkörpert den Ex-Chef der Hauptfigur – in Form eines Porträts an der Wand.