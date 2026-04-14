Rückkehr einer Horror-Legende: Mörderpuppe Chucky soll nach über 20 Jahren einen weiteren Kinofilm seiner Originalreihe bekommen

Wer dachte, dass Horror-Ikone Chucky seine Killer-Karriere nach acht Filmen und einer TV-Serie an den Nagel gehängt hat, irrt gewaltig. Der Originalmacher hat über 20 Jahre nach dem letzten Kinofilm Großes mit ihm vor.

Chucky, die Mörderpupe, ist in einem Atemzug mit Horror-Legenden wie Jason Voorhees und Michael Myers zu nennen. Er hat sogar mehr Kills auf dem Kerbholz als Freddy Krueger oder Ghostface und ein Slasher-Franchise, das ganz schön was hermacht für so einen kleinen Knirps.

Für Fans gibt es jetzt mörderisch gute Nachrichten: Ein weiterer Kinofilm mit dem diabolischen Dreikäsehoch ist bereits in Arbeit und es arbeitet genau die Person daran, von der Horror-Fans es sich erhofft hatten.

Neuer Chucky-Film von Horror-Meister Don Mancini in Arbeit

Don Mancini ist seit dem allerersten Film Chucky - Die Mörderpuppe Drehbuchautor der Reihe, führt seit Chuckys Baby Regie und war auch Showrunner der TV-Serie Chucky, die es immerhin auf drei Staffeln brachte. Nun schreibt er an einem neuen Chucky-Film für die große Kinoleinwand. Wie Bloody Disgusting diese Woche von der Steel City Con in Pennsylvania berichtete, hat der Horror-Puppenspieler große Pläne für seinen blutrünstigen Protagonisten, der seit jeher von Oscarpreisträger Brad Dourif gesprochen (und manchmal auch gespielt) wird.

Zurückkehren könnten auch Alex Vincent, der seit seiner Zeit als Kinderstar im Originalfilm den Final Boy Andy Barclay spielt, oder Fiona Dourif, die später als neue Figur Nica Pierce hinzukam, in der Serie aber auch in die Fußstapfen ihres Vaters trat und mit ein paar Prothesen im Gesicht den Serienkiller Charles Lee Ray verkörperte, dessen Seele in Chucky steckt.

Für diesen Orignal-Chucky (jenseits des Reboots von 2019) wäre es der erste Kinofilm seit 2004, da die beiden Filme nach Chuckys Baby nur als Direct-to-Video-Titel erschienen waren und die Serie natürlich auch nur im TV beziehungsweise Stream lief.

Neuer Chucky-Kinofilm soll zu altem Schrecken zurückfinden

Die letzten Franchise-Einträge, von Cult of Chucky bis zur Serie, waren ziemlich campy und amüsant. Mancinis geplanter Kinofilm soll die Slasher-Reihe nun zu altem Grauem zurückführen. Etwa wie in den ersten beiden Filmen oder zuletzt Curse of Chucky, der sich gleichzeitig wie ein kleines Reboot mit neuen Charakteren anfühlte.

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An vergangene Figuren und Events will er trotzdem anknüpfen, denn wenn wir in den letzten vier Jahrzehnten eines gelernt haben, dann ist es, dass Don Mancini sich mehr als andere Horror-Macher um Kontinuität schert. Bis auf die Magie-Regeln der Voodoo-Puppe, die sich immer mal wieder zu ändern scheinen.

Chucky-Darsteller Brad Dourif, Chucky und Chucky-Macher Don Mancini auf Insta:

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Die bisherige Chucky-Reihe besteht aus:

Darüber hinaus kam 2019 das außerhalb der Hauptreihe stattfindende Reboot Child's Play von Regisseur Lars Klevberg in die Kinos, das aus Chucky ein wildgewordenes KI-Spielzeug à la M3GAN mit der Stimme von Mark Hamill machte. Hardcore-Fans des Originals halten meist nicht viel von dieser Version, die ein einmaliges Gruselvergnügen blieb.