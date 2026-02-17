Horror-Meister legt eine von Stephen Kings besten Geschichten für Amazon neu auf – jetzt steht angeblich fest, wann

Dafür ist Horror-Meister Mike Flanagan extra von Netflix zu Amazon gewechselt: Die heiß erwartete Carrie-Serie hat angeblich einen Startzeitraum, der perfekt zu Stephen Kings Vorlage passt.

Guter Horror ist im Streaming-Bereich nicht mehr rar gesät. Dafür verantwortlich ist unter anderem Mike Flanagan, der mit Serien wie Spuk in Hill House Netflix zum Grusel-Hort Nr. 1 machte. Sein nächstes Projekt dreht er allerdings für Amazon Prime Video: Seine heiß erwartete Serie Carrie erscheint angeblich noch dieses Jahr.

Stephen King-Adaption Carrie bei Amazon Prime Video: Star enthüllt Streaming-Start

Wie Comic Book aus einem Bericht von The Direct zitiert, plapperte Schauspielerin Katee Sackhoff (The Mandalorian) kürzlich das Startfenster für die Horror-Serie aus:

Zurück zu Mike Flanagan [und seinem] Flanniverse. Carrie kommt im Oktober 2026 zu Amazon. Euch steht ein echter Leckerbissen bevor. [Die Serie] ist sehr, sehr gut.

Einige Fans werden womöglich bereits mit einem Start im Horrormonat Oktober gerechnet haben. Offiziell bestätigt ist Sackhoffs Aussage bisher nicht, es handelt sich momentan noch um ein reines Gerücht.

Mit Carrie hat sich Flanagan einen der größten Kultstoffe der jüngeren Horror-Geschichte vorgeknöpft. Stephen Kings erster veröffentlichter Roman machte ihn 1974 quasi über Nacht zu einer Berühmtheit. Die erlangte auch die erste Filmadaption von Brian De Palma: Carrie – Des Satans jüngste Tochter von 1976 gilt, nicht zuletzt dank seiner berühmten Szene beim Abschlussball, heute ebenfalls als Kult.

Über die Jahre erschienen weitere Neuverfilmungen und Fortsetzungen der Vorlage, etwa der von der Kritik verrissene Carrie 2 – Die Rache. Dank Flanagans bisherigem Horror-Output hoffen viele Fans nun auf die erste wirklich gute Adaption seit 50 Jahren.

Wie genau Flanagan Kings Roman umsetzen wird, ist bisher nicht bekannt. Weite Teile des Casts wurden allerdings bereits veröffentlicht: Neben Sackhoff gehören unter anderem Summer H. Howell (Hunter Hunter) in der Hauptrolle und Samantha Sloyan (Midnight Mass) als Mutter Mrs. White zur Besetzung. In weiteren Rollen werden Matthew Lillard (Scream) und Amber Midthunder (Prey) zu sehen sein.

Podcast: Die 15 besten Serien im Februar bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Februar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Februar umfassen neben einer neuen Sherlock Holmes-Serie und dem Serien-Hype Heated Rivalry auch deutsche Vampire, Spionage-Thriller-Naschschub bei Netflix sowie die Rückkehr einer Sci-Fi-Apokalypse bei Disney+ und Monster-Action mit King Kong.