Halloween steht vor der Tür: Moviepilot feiert im Horror-Monat Monster, Meuchler und Makabres

Der Sommer ist vorbei. Er wurde rituell vom Herbst um die Ecke gebracht, um Raum zu schaffen für Halloween – das Fest der filmischen Fürchterlichkeiten, das wir auf Moviepilot wie immer gebührend begehen.

Selten hatten wir ein Jahr, das schon lange vor der jetzt startenden Halloween-Zeit im Oktober dermaßen im Zeichen von Horror-Hypes stand. Allein mit Backrooms und Obsession - Du sollst mich lieben gab es im Sommer 2026 zwei gigantische Genre-Titel, die wirklich in aller Munde waren, und dann kam im September auch noch der universell gefeierte Resident Evil-Zombiefilm hinzu, der aktuell noch immer in den Kinos begeistert.

All das war aber nur zum Warmlaufen. Denn wie gewohnt wird die Moviepilot-Redaktion im Oktober zum Gruselkabinett. Mit schaurigen Tipps, gruseligen Thementexten und garstigem Content direkt aus der Hölle. Oh yes, there will be blood.

Halloween 2026: Das passiert jetzt im Horror-Monat bei Moviepilot

Wie immer findet ihr all unsere Beiträge auf der Themenseite zur Horror-Saison. Aber auch hier werden wir direkt regelmäßig Updates mit den besten Artikeln bis zum Halloween-Fest am 31. Oktober 2026 liefern, wenn der Schleier zwischen unserer Welt und dem Reich von Geistern und Dämonen so dünn wird wie euer Nervenkostüm nach all den Horrorfilmen!



Schrecklich-Schönes aus dem letzten Jahr:

Mach mit beim Horror-Monat und lege eine Liste an!

Bei uns auf Moviepilot könnt ihr nicht nur das Film- und Serien-Archiv nach allerlei Horror-Varianten filtern und durchforsten. Ihr könnt auch eigene Listen mit euren liebsten Titeln, Franchise-Favoriten und Unter-Genres anlegen. Ich persönlich habe gerade erst eine Chronologie aller 16 Einträge des Ring-Franchise hochgeladen, während Moviepilot-User jake.hays.39 beispielsweise seinen eigenen Halloween-Marathon erstellt hat.

Was ist euer ganz persönlicher Horror-Hype in der Halloween-Season 2026? Lasst es uns und alle anderen Moviepilot:innen mit einer individuellen Liste wissen!