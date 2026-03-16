Horror-Rückkehr mit Scarlett Johansson erreicht wichtigen Meilenstein – und soll der "gruseligste Film" eines Meisters werden

Einer der größten Horror-Kultfilme schockierte vor einem halben Jahrhundert sein Publikum – nun nimmt ein Wiedersehen an Fahrt auf, um erneut zu verstören.

1973 schrieb William Friedkin mit seinem Horrorfilm Der Exorzist Horrorgeschichte, als das Publikum zwischen Ohnmacht und Kinoflucht unvergessliche Erfahrungen machte und ein verstörender Kultfilm geboren wurde. Nach David Gordon Greens gescheiterten Versuch, die Exorzist-Reihe zu erweitern, übernahm Horrormeister Mike Flanagan das Ruder der dämonischen Austreibung. Jetzt begannen die Dreharbeiten in einem völlig neuen The Exorcist-Film, der Scarlett Johansson das Fürchten lehrt.

Mit Scarlett Johansson: Drehstart für die Horror-Geburt eines völlig neuen Exorzisten

Horror-Fans ist Regisseur Mike Flanagan natürlich schon länger ein Begriff. Im Serienbereich beeindruckte er mit Gruselerzählungen wie Spuk in Hill House. Im Kino bewies er beim Shining-Sequel Doctor Sleeps Erwachen ein Händchen für fortgesetzte Kultfilme. Nun haucht er dem Exorzisten-Franchise neues Leben ein, damit vielleicht bald wieder Krankenwägen vorm Kino warten müssen. Bei Instagram zeigte Flanagan mit den Worten "Tag 1 ... los geht's" den Startschuss der Dreharbeiten – mit der ersten Klappe vor atmosphärischem Buntglasfenster:

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Das Drehstartfoto enthüllt, dass Flanagan für den Exorzisten-Ausflug erneut mit Langzeit-Kollaborateur und Kameramann Michael Fimognari zusammenarbeitet. Zur Handlung hält die Horror-Rückkehr sich noch bedeckt, doch es heißt, Scarlett Johansson spielt die Mutter eines Jungen (Noah Jupe aus A Quiet Place). Von anschließender teuflischer Besessenheit samt priesterlichen Austreibungsversuchen können wir ausgehen.

Darüber hinaus sind weitere hochkarätige Cast-Mitglieder beteiligt, darunter die Schauspieler wie Laurence Fishburne (Matrix) und John Leguizamo (Moulin Rouge) sowie Stars, mit denen Flanagan schon viel gedreht hat: Carla Gugino, Hamish Linklater, Samantha Sloyan, Rahul Kohli und Kate Siegel.

Exorzisten-Fans sollten kein Remake von dem neuen Film mit Scarlett Johansson erwarten. Schon nachdem Flanagan das Filmprojekt vor zwei Jahren ergattert hatte, erklärte er dem Hollywood Reporter aufgeregt:

Ich habe mich sehr aggressiv um Der Exorzist bemüht, weil ich davon überzeugt war, dass ich etwas Neues beisteuern konnte. Dies war eine Gelegenheit, etwas zu schaffen, das es meiner Meinung nach innerhalb der Franchise so noch nie gegeben hat – etwas, was das Vorangegangene ehrt, aber nicht auf Nostalgie aufbaut. Ich sah schlichtweg die Chance, den gruseligsten Film zu drehen, den ich je gemacht habe.

Wann kommt der neue Exorzist-Film ins Kino?

Einen Kinostart hat Mike Flanagans neuer Exorzisten-Film ebenfalls schon erhalten: Am 11. März 2027 soll die Horror-Neuauflage in die deutschen Kinos kommen – also in ziemlich genau einem Jahr. Vorher legt im Flanagan diesen Herbst außerdem noch Stephen Kings Horror-Kult Carrie als Serie bei Amazon Prime neu auf.

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