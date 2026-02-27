Horror-Sensation wird tatsächlich fortgesetzt: Der erste Teil versetzte uns in die Perspektive eines Serienkillers

Vor zwei Jahren machte in Genre-Kreisen der Horror-Slasher In a Violent Nature wegen seiner außergewöhnlichen Perspektive die Runde. Der zweite Teil hat jetzt einen ersten Teaser bekommen.

Kaum ein Sub-Genre des Horrorfilms wurde im wahrsten Sinne des Wortes so ausgeschlachtet wie der Slasher. Um da heutzutage ohne ein etabliertes Franchise im Gepäck noch aufzufallen, müssen die Filmemacher kreativ werden und ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln. Dem Team hinter dem Slasher In a Violent Nature ist dies gelungen, da der Film aus der Perspektive des Killers erzählt wird und ihm die Kamera über den gesamten Film hinweg folgt. Für die Fortsetzung ist jetzt ein erster Teaser erschienen.

Der erste Teaser zu In a Violent Nature 2 ist da

In In a Violent Nature 2 kehrt der Killer Johnny zurück, um sich dieses Mal in feinster Freitag der 13.-Manier durch ein Sommercamp zu metzeln. Der erste Teaser offenbart jedoch eine große Veränderung zum ersten Teil, da hier auch stellenweise die Perspektive des Killers verlassen wird. Im ersten Teil ist das nur teilweise und selten passiert. Die Fortsetzung scheint jetzt also noch stärker eine Mischung aus einem handelsüblichen Slasher und der außergewöhnlichen Inszenierung des Vorgängers zu werden.

Regisseur und Drehbuchautor des ersten Teils Chris Nash kehrt für die Fortsetzung zurück. Auch der maskierte Killer Johnny wird abermals von Ry Barrett verkörpert. Weitere Mitglieder des Casts sind unter anderem Delphine Roussel und Fionn Laird.

Wann und wo kann man In a Violent Nature 2 sehen?

Ein genaues Startdatum für den Film wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Doch anhand der Veröffentlichung des ersten Teasers kann man auf eine baldige Premiere auf Horror- oder Genre-Festivals schließen. Wie lange es dann anschließend dauern wird, bis der Film bei uns im Kino zu sehen sein wird, ist vorerst ungewiss.

Falls ihr den ersten Teil noch gar nicht kennt und nachholen wollt, dann könnt ihr In a Violent Nature bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flatrate ist der Film derzeit nirgends verfügbar.