Legendäres Horror-Universum bald wieder im Kino: Neuer Trailer zum nächsten Silent Hill entfacht pures Grauen

Nach der unbeliebten letzten Silent Hill-Verfilmung ist der Regisseur des Erstlings für eine weitere Adaption zurückgekehrt. Schaut jetzt den neuen Trailer zu Return to Silent Hill, der auf dem zweiten Spiel basiert.

Vor knapp 20 Jahren ist die erste Verfilmung der populären Silent Hill-Videospielreihe erschienen. Der damalige Film von Regisseur Christophe Gans kam ziemlich gut an, was von der 2012 erschienenen Fortsetzung Silent Hill: Revelation nicht mehr behauptet werden kann.

Anfang des kommenden Jahres startet nach langer Wartezeit die nächste Adaption aus dem Horror-Universum im Kino, für die Gans auf dem Regiestuhl zurückgekehrt ist. Jetzt ist der erste lange Trailer zu Return to Silent Hill erschienen.

Schaut hier den neuen Trailer zu Return to Silent Hill:

Return to Silent Hill - Trailer (English) HD

Neuer Silent Hill-Film startet nächstes Jahr: Darum geht es in der nächsten Horror-Adaption

Die Handlung der neuen Silent Hill-Verfilmung basiert auf dem zweiten Spiel der Reihe. In Return to Silent Hill spielt Jeremy Irvine (Die Frau in Schwarz 2) die Hauptrolle als James Sunderland übernehmen, der sich nach einem Brief seiner verlorenen Frau Mary (Hannah Emily Anderson) in die Stadt Silent Hill begibt. Schon bald ertönen einmal mehr die markerschütternden Sirenen und die ausgestorben wirkende Gegend erwacht zu bösartigem Leben.

Neben Gans als Regisseur wartet Return to Silent Hill noch mit Akira Yamaoka als Komponist auf. Er hat bereits die Musik für die Videospiele des Horror-Universums geschaffen. Gaming-Fans dürfen sich neben der Adaption von Silent Hill 2 also auch auf vertraute Klänge aus der Vorlage freuen.

Wann startet Return to Silent Hill im Kino?

Horror- und Silent Hill-Fans müssen sich noch bis zum 5. Februar 2026 gedulden. Dann startet Return to Silent Hill hierzulande im Kino. Falls ihr bis dahin mal wieder die erste Adaption streamen wollt, findet ihr Christophe Gans' Silent Hill-Film bei Magenta TV im Abo. Ansonsten könnt ihr den Horror-Kracher bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. Dasselbe gilt für die Fortsetzung Silent Hill: Revelation.