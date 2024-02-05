Bei Amazon Prime: Einer der besten Horrorfilme aller Zeiten, der 3 richtig schlechte Fortsetzungen bekommen hat

Bei Amazon Prime ist jetzt ein genialer Klassiker des Horrorfilms verfügbar. Euch erwartet meisterhaftes Kinos mit absoluter Hochspannung.

Steven Spielbergs Horror-Meisterwerk Der weiße Hai gilt als erster Blockbuster überhaupt. Es basiert auf dem gleichnamigen Roman von Peter Benchley. Dank der großangelegten Werbekampagne waren die Straßen im Sommer 1975 wie leergefegt, weil nahezu jeder Mensch den brillanten Horrorfilm sehen wollte. Damit war auch der Sommer als Hauptsaison der größten Kinohits des Jahres zementiert.

Der weiße Hai von Steven Spielberg ist ab sofort in der Flatrate bei Amazon Prime Video zu sehen und sorgt für spannenden Tierhorror im Oktober.

Tierhorror bei Amazon Prime mit einem der erschreckendsten Monster der Filmgeschichte

Darum geht's: Eine brutale Angriffsserie auf Badegäste und Boote erschüttert die Küstenstadt Amity Island. Ein weißer Hai treibt sein Unwesen und gefährdet den Strand als beliebten Badeort. Um der Gefahr zu trotzen, verbündet sich Polizeichef Martin Brody (Roy Scheider) mit dem Haifänger Quint (Robert Shaw) und dem Meeresbiologen Matt Hooper (Richard Dreyfuss). Gemeinsam machen sie Jagd auf das Ungetüm.

Mit der Wahl des weißen Hais als Antagonisten wurde der Film zu einem der prägenden Vertreter des Tierhorrorfilms. Damit ist Der weiße Hai ein wichtiges Stück Filmgeschichte und eine große Pionierarbeit für die Kinolandschaft der nächsten Jahrzehnte gewesen.

Die Nachwirkungen von Der weiße Hai sind bis heute spürbar

Der Erfolg von Der weiße Hai zog mehrere Konsequenzen nach sich. Neben der Veränderung der Kinolandschaft wurden gleich mehrere Fortsetzungen produziert. Die drei Nachfolger Der weiße Hai 2, Der weiße Hai 3D und Der weiße Hai 4 konnten jedoch weder qualitativ an das Original heranreichen noch waren sie erfolgreich.

Auch trat Der Weiße Hai den Trend los, Monsterfilme mit Haien zu drehen. Zu den bekanntesten Vertretern zählt vermutlich die Sharknado-Trash-Filmreihe.

Der Hai, der von Spielberg als Antagonist herangezogen wurde, erhielt einen äußerst schlechten Ruf. Viele Zuschauer:innen entwickelten eine große Angst vor dem Meeresräuber. Alleine im Sommer der Veröffentlichung ging die Zahl der Strandbesuche in den USA deutlich zurück und es wurde eine gestiegene Anzahl von Hai-Sichtungen registriert.

Der schlechte Ruf der Haie und die Aufrechterhaltung negativer Stereotypen des Tieres werden auch heute noch mit dem Film in Verbindung gebracht. Bis heute kämpfen Forscher:innen wie Shark Stewards gegen diese Stereotype an und versuchen, über die wahre Natur von Haien zu informieren. Auch Steven Spielberg selbst bedauert, welchen Einfluss sein Film auf die Wahrnehmung von Haien genommen hat, wie er der BBC 2022 verriet:



Ich bedauere bis heute die Dezimierung der Haipopulation aufgrund des Buches und des Films.

Der Weiße Hai von Steven Spielberg befindet sich aktuell bei Amazon Prime im Streaming-Abo.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Februar 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

