Mehr Horror geht nicht: Schaut Trophy – Die Beute bist du! & mehr brandneue Grusel-Perlen zu Halloween im Heimkino [Anzeige]

Der Oktober steht dieses Jahr bei Leonine und der Busch Media Group ganz im Zeichen des Horrors. Freut euch bis Halloween auf sechs brandneue Schocker im Heimkino zum Fürchten und Gruseln.

Halloween steht endlich wieder vor der Tür und um die schaurige Jahreszeit bestens zu feiern, bringen Leonine und die Busch Media Group im Herbst gleich sechs brandneue Indie-Perlen des internationalen Films direkt zu euch ins Heimkino. Von Slashern und Splatter über übernatürliche Fantasy und Coming-of-Age-Spaß bis hin zu Mystery-Thrillern ist alles dabei, was euer Horror-Herz begehrt. Freut euch bis Ende Oktober fast wöchentlich auf frische Titel, die wir euch im Folgenden etwas genauer vorstellen wollen.

Lily's Ritual: Packender Hexen-Horror für Fans von Talk to Me und Veronica

In Lily's Ritual verschlägt es die drei Freundinnen Lola, Leo und Laura gemeinsam mit der mysteriösen Lily für ein Wochenende in eine abgelegene Waldhütte, um Lily in den Kreis der Hexen aufzunehmen. Doch Lily wirkt zunehmend seltsam und plötzlich kippt die Stimmung. Schon bald entwickelt sich unter den Freundinnen ein düsterer Plan – mitsamt einem grausamen Opferritual.

Der spanische Horrotitel von Manuel Herrera (Hambre) wurde bei dem Nightmare in the Ozarks Festival als bester Spielfilm ausgezeichnet und konnte bei dem Grimmfest Festival in Manchester den Preis für die beste Besetzung mit nach Hause nehmen. Freut euch laut Screen Zealots auf ein "Finale, das definitiv keine Rücksicht nimmt".

Der Hexenspaß für Fans von Genre-Hits wie Talk to Me und Veronica - Spiel mit dem Teufel ist am 22. Oktober 2026 endlich in Deutschland im Heimkino gestartet und steht jetzt als digitaler VoD-Titel und als physische Kopie auf DVD und Blu-ray zur Verfügung.

Trophy – Die Beute bist du! Hochspannender Rape-and-Revenge-Thriller für I Spit on Your Grave-Fans

Trophy - Die Beute bist Du! - Trailer (OmdU) HD

In Trophy – Die Beute bist du! wird ein romantischer Trip zu einer abgelegenen Jagdvilla für Lina (Angelina Pahomova) zum Alptraum. Denn die traute Zweisamkeit mit ihrem Freund Maks (Viktor Mikhaylov) wird von überraschenden Neuankömmlingen unterbrochen, die sich als grausam herausstellen. Einer der Männer vergewaltigt sie brutal und jagt sie fortan gnadenlos, um alle Spuren zu beseitigen. Doch Lina schlägt noch erbarmungsloser zurück.

Der russische Film von Regisseur Mikhail Babchenko kombiniert knallharte Thriller-Elemente mit taffen Actionszenen, die unter die Haut gehen und schafft damit den perfekten Nachschub für Fans von Rape & Revenge-Filmen wie Revenge oder I Spit on Your Grave.

Trophy - Die Beute bist du! hat 2025 seine Weltpremiere gefeiert und ist jetzt seit dem 8. Oktober 2026 endlich in Deutschland als Video-on-Demand beziehungsweise physische DVD- und Blu-ray-Ausgabe verfügbar. Filmfans dürfen sich in dem knüppelharten Streifen auf Igor Zhizhikin in einer tragenden Nebenrolle freuen, der unter anderem als Bösewicht aus Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, Safe und The Tourist bekannt ist.

Match: Eindringlicher Horror-Schocker für Fans von Barbarian

Match - Trailer (English) HD

In Match wird ein harmloses Online-Date zum blutigen Überlebenskampf. Paola (Humberly González) hat auf einer neuen Dating-App einen Mann kennengelernt, der endlich der Richtige sein könnte. Doch ihr erstes Treffen wird schnell zum Alptraum, als sie in einem abgelegenen Haus voller Geheimnisse gefangen wird. Denn ihr charmantes Date hegt sowohl mörderische als auch perverse Absichten.

Regisseurin Danishka Esterhazy (Level 16) inszenierte mit Match einen packenden Horror-Thriller auf den Spuren von Barbarian. Darin lässt sie zeitgenössische Dating-Kultur und klassischen Horror aufeinanderprallen und gibt einen bissigen Kommentar auf die modernen Entwicklungen von romantischen Beziehungen und diefortschreitende Technik ab.

Match ist erstmals auf der Streaming-Plattform Tubi erschienen und steht seit dem 8. Oktober 2026 nun auch in Deutschland als Heimkinotitel auf DVD und Blu-ray sowie digital zur Verfügung. Das renommierte Branchenmagazin Variety bezeichnete den südafrikanischen Horrorfilm als nichts Geringeres als "Halloween's Must-See-Movie", der es letztes Jahr in den USA sogar unter die Top 10 der erfolgreichsten Streaming-Titel an Halloween schaffte.

R.L. Stine's Pumpkinhead: Mitreißender Gruselspaß für Fans von Stranger Things und Gänsehaut

R.L. Stine's Pumpkinhead - Trailer (Deutsch) HD

In R.L. Stine's Pumpkinhead zieht der 13-jährige Sam (Bean Reid) mit seiner Familie aufs Land. Dort stößt er auf ein Geheimnis, denn Kinder verschwinden spurlos und die Eltern vergessen ihre Existenz. Als plötzlich Sams Bruder vermisst wird, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Mithilfe der gleichaltrigen Becka (Adeline Lo) muss Sam bis Mitternacht das Rätsel lösen und gegen einen unheimlichen Farmer, einen Sheriff und eine tödliche Vogelscheuche kämpfen.

Pumpkinhead adaptiert die Horror-Anthologie The Haunting Hour von R.L. Stine, der unter anderem für seine gefeierten Gänsehaut-Romane unter Horror- und Fantasyfans bekannt ist. In Pumpkinhead verbindet er abermals Elemente einer emotionalen Coming-of-Age-Geschichte mit spannendem Mystery und bietet damit beste Unterhaltung für Fans von Stranger Things, Die Goonies oder Stephen Kings Es.

Der Film ist in den USA bereits im Oktober 2025 auf dem Streamin-Dienst Tubi gestartet, wo Pumpkinhead große Erfolge feiern konnte. Seit dem 8. Oktober 2026 ist der Horror-Streifen von Regisseurin Jem Garrard (Slay) jetzt endlich auch in Deutschland als digitaler Titel verfügbar. Ab dem 15. Oktober gibt's den Gruselspaß dann auch auf DVD und Blu-ray.

Meat Kills: Gefeierter Slasher-Horror für Final Destination-Fans im Heimkino

Meat Kills - Trailer (Deutsch) HD

In Meat Kills möchte die schüchterne Mirthe (Caro Derkx) in eine radikale Tierschutzgruppe aufgenommen werden. Dafür filmt sie die schrecklichen Methoden eines Schlachthofs. Als sie daraufhin mit den Aktivist:innen in den Familienbetrieb einbricht, eskaliert die Situation als grausame Spirale der Gewalt. Plötzlich dreht sich der Spieß um und der Mensch wird zum Schlachtvieh.

Meat Kills feierte im September 2025 beim renommierten Filmfestival Fantastic Fest in Austin, Texas Premiere, wo der Film des niederländischen Regisseurs Martijn Smits (Kill Zombie) als neue Horror-Hoffnung gefeiert wurde. In Anlehnung an die rauen, radikalen Horrorfilme der frühen 2000er Jahre, wie Wrong Turn oder die Final Destination-Reihe, verbindet der Film "Spannung, ethische Zweideutigkeit und blutige Schockmomente zu einem Film, der noch lange Nachwirkt", wie Irish Film Critic schreibt.

Seit dem 1. Oktober 2026 findet ihr Meat Kills für das Heimkino als streng limitierte Mediabooks sowie digital. Freut euch auf vier exklusive Illustrationen von Uncle Franc Productions/Ilan Sheady, der durch die Artworks der Terrifier-Mediabooks bekannt geworden ist. Dazu gibt es Bonusmaterial mit einem Interview des Regisseurs, Behind-the-Scenes-Aufnahmen, Audiokommentare und ein 24-seitiges Booklet zur Entstehung des Films.

Weitere Horror-Perlen folgen schon nächste Woche. Haltet die Augen offen!

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

