Horror-Trip mit Mega-Star lässt einen der größten Trends des letzten Jahres aufleben: Hier ist der Trailer zu The Moment

Die Mockumentary The Moment zeigt ein echtes Phänomen, das im Sommer 2024 seinen Anfang nahm und das Leben eines Superstars völlig veränderte. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Vier Buchstaben standen für viele Musikfans für den Sommer 2024: brat. So lautete der Titel des neuesten Albums der britischen Popkünstlerin Charli XCX, die damit einen beispiellosen Trend auslöste. Der unvergleichliche weltweite Wirbel um ihre Person wurde danach in eine Mockumentary gegossen. Und jetzt ist der erste Trailer zu The Moment da.

Charlie XCX-Double erlebt mit Brat einen völlig skurrilen Horror-Trip

The Moment zeigt, wie die offizielle Synopse laut Rolling Stone beschreibt, "einen aufsteigenden Popstar, der die Schwierigkeiten des Ruhms genauso umschiffen muss wie den Druck der Musikindustrie – all das, während sie ihre erste Arena-Tour vorbereitet."

Dem Rolling Stone zufolge handelt es sich allerdings nicht um "eine Tour-Dokumentation oder einen Konzertfilm", wie Charli XCX selbst erklärt. Die Handlung des Films sei zwar fiktiv, stelle aber das "authentischste Porträt der Musikindustrie" dar, das sie je gesehen habe, so die Musikerin.

Neben Charli XCX, die mit bürgerlichem Namen Charlotte Emma Aitchison heißt, geben sich diverse Stars im Film die Ehre. Im Trailer sind unter anderem Alexander Skarsgård (The Northman), Rachel Sennott (Shiva Baby) und Kylie Jenner (The Kardashians) zu sehen.

Ob The Moment eher für Lachanfälle oder einen Schock sorgen wird, lässt sich anhand des Trailers noch nicht bestimmen. Auf skurril-lustige Momente folgen hier exzessive Szenen, in denen der Popstar von ihrem eigenen Ruhm aufgerieben zu werden scheint.

Brat war das sechste Album von Charli XCX und erschien am 7. Juni 2024. Vielen gilt es als das beste Album des Jahres. Seine Musik und insbesondere sein Design lösten das kulturelle Phänomen des sogenannten "brat summer" aus, das als Modestil und Verhaltenskodex im Internet Verbreitung fand und sogar von der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris aufgegriffen wurde. Das Album war für neun Grammys nominiert und gewann drei.

Wann kommt The Moment ins Kino?

The Moment hat aktuell noch keinen deutschen Kinostart. In den USA soll der Film am 30. Januar 2026 erscheinen. Produktionsstudio ist die Indie-Schmiede A24, die unter anderem Meisterwerke wie Lady Bird, Der schwarze Diamant und Der Brutalist auf die Leinwand brachte.