"Schlampig und anrüchig": Horrorautor Stephen King hasst legendären Skandalfilm, der vor 54 Jahren erschien und stark zensiert wurde

Die 1970er waren filmgeschichtlich die Zeit der Regelbrüche und Grenzüberschreitungen. Junge Regisseure schockierten das Publikum, etwa während der sogenannten Midnight Movies, mit Exploitation-Filmen, die den guten Geschmack oft links liegen ließen. Vor allem im Rahmen des Rape and Revenge-Genres, zu dem skandalöse Klassiker wie Ich spuck' auf dein Grab gehören, der einst von einem renommierten Kritiker als "widerliche Mülltüte" bezeichnet wurde.
Ein weiterer Film dieser Kategorie ist Wes Cravens Debütwerk Das letzte Haus links von 1972, mit dem Horror-Experte Stephen King jedoch seine Probleme hat.
Darum hasst Stephen King den Horror-Klassiker Das letzte Haus links
In Das letzte Haus links geraten die Teenagerinnen Mari (Sandra Cassel) und Phyllis (Lucy Grantham) auf dem Weg zu einem Rockkonzert in der großen Stadt an eine Gruppe entflohener Krimineller. Nachdem sie von ihnen misshandelt und ermordet wurden, erfahren Maris Eltern von der schrecklichen Tat und nehmen das Gesetz in ihre eigenen Hände. Ganz anders also als in Ich spuck' auf dein Grab, wo die Geschädigte selbst den Rachefeldzug übernimmt.
In seinem Sachbuch Danse Macabre: Die Welt des Horrors * lässt der Autor von Carrie und Es kein gutes Haar an dem Erstlingswerk des Nightmare on Elm Street-Regisseurs. Er bezeichnet es beispielsweise als "schlampig und anrüchtig". Darüber hinaus sei Das letzte Haus links "so schlecht, dass es sich auf die Ebene der Absurdität erhebt". Auch war King kein Fan der seiner Meinung nach pornographischen Beleuchtung und der unpassenden Comedy-Elemente wie tölpelhafter Polizisten. Ein harsches Urteil von jemandem, der sonst so gern begeistert von Filmen und Serien in den sozialen Medien spricht.
Das Remake The Last House on the Left von Regisseur Dennis Iliadis soll der Autor hingegen als "den besten Horrorfilm des Jahrtausends" bezeichnet haben, als es 2009 herauskam (via King Wiki ). Von der Moviepilot-Gemeinde wurde die jüngere Version ebenfalls etwas besser bewertet als der Originalfilm (6,6 vs. 6,2 von 10 Punkten).
In Deutschland landete das Original von Das letzte Haus links zunächst auf dem Index und wurde dann sogar beschlagnahmt, als man versuchte, ihn ungeschnitten unter dem alternativen Titel Mondo Brutale auf VHS zu veröffentlichen. Mittlerweile ist der Film jedoch ungeschnitten für das Heimkino und im Stream zu haben.
Heute kann man Das letzte Haus links einfach auf Amazon streamen
Der über 30 Jahre lang beschlagnahmte Film ist derzeit ganz bequem mit einem Amazon Prime Video-Abo streambar. Darüber hinaus hat Turbine eine Blu-ray- und DVD-Veröffentlichung für das skandalöse Heimkinoregal herausgebracht.
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