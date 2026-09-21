"Schlampig und anrüchig": Horrorautor Stephen King hasst legendären Skandalfilm, der vor 54 Jahren erschien und stark zensiert wurde

Als führender Autor des Genres hat Stephen King viele Meinungen zu allerlei Horror-Produktionen. Von einem Exploitation-Film der 70er bevorzugt der 79-Jährige allerdings das Remake.

Die 1970er waren filmgeschichtlich die Zeit der Regelbrüche und Grenzüberschreitungen. Junge Regisseure schockierten das Publikum, etwa während der sogenannten Midnight Movies, mit Exploitation-Filmen, die den guten Geschmack oft links liegen ließen. Vor allem im Rahmen des Rape and Revenge-Genres, zu dem skandalöse Klassiker wie Ich spuck' auf dein Grab gehören, der einst von einem renommierten Kritiker als "widerliche Mülltüte" bezeichnet wurde.

Ein weiterer Film dieser Kategorie ist Wes Cravens Debütwerk Das letzte Haus links von 1972, mit dem Horror-Experte Stephen King jedoch seine Probleme hat.

Darum hasst Stephen King den Horror-Klassiker Das letzte Haus links

In Das letzte Haus links geraten die Teenagerinnen Mari (Sandra Cassel) und Phyllis (Lucy Grantham) auf dem Weg zu einem Rockkonzert in der großen Stadt an eine Gruppe entflohener Krimineller. Nachdem sie von ihnen misshandelt und ermordet wurden, erfahren Maris Eltern von der schrecklichen Tat und nehmen das Gesetz in ihre eigenen Hände. Ganz anders also als in Ich spuck' auf dein Grab, wo die Geschädigte selbst den Rachefeldzug übernimmt.

In seinem Sachbuch Danse Macabre: Die Welt des Horrors * lässt der Autor von Carrie und Es kein gutes Haar an dem Erstlingswerk des Nightmare on Elm Street-Regisseurs. Er bezeichnet es beispielsweise als "schlampig und anrüchtig". Darüber hinaus sei Das letzte Haus links "so schlecht, dass es sich auf die Ebene der Absurdität erhebt". Auch war King kein Fan der seiner Meinung nach pornographischen Beleuchtung und der unpassenden Comedy-Elemente wie tölpelhafter Polizisten. Ein harsches Urteil von jemandem, der sonst so gern begeistert von Filmen und Serien in den sozialen Medien spricht.

