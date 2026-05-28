Die meisten von euch haben nur einen Horrorfilm dieser Reihe mit 14 Teilen gesehen: Ich kenne alle und brauche trotzdem mehr

Es ist eine der umfangreichsten Horror-Reihen der Filmwelt. Von seinem absoluten Lieblingsmonster bekommt J-Horror-Experte Mario Giglio aber einfach nicht genug.

Japanische Filme interessieren mich so sehr, dass sie Hauptthema meines Studiums waren. Allerdings kann ich mich nicht oft für Samurai-Säbelrasseln oder Kaiju-Kloppereien begeistern. Ein Lieblingsmonster habe ich trotzdem, und es ist nicht Glitzermotte Mothra, die nur auf Platz 2 herumflattert. Nein, mein ganzes Horror-Herz gehört Sadako Yamamura, der langhaarigen Geisterfrau der langlebigen Ring-Filmreihe, die mit dem Publikum ihres verfluchten Videos nach einer Woche ein mörderisches Hühnchen zu rupfen hat. Eine ikonische J-Horror-Gestalt mit weißem Gewand und Rachegelüsten, die gleichermaßen in der Tradition folkloristischer Onryo-Gespensterdamen und maritimer Lovecraft-Monster steht.

Allein die Moviepilot-Bewertungen offenbaren mir aber: Die meisten von euch haben nur das US-Remake Ring gesehen, dabei gibt es neben den Originalromanen, mehreren Mangas und zwei TV-Serien insgesamt 14 Filme im Horror-Franchise. Doch während ich Telefonterror-Diva Sadako in jeder Version anfeure, kann ich die meisten ihrer Filme – vor allem in der zweiten Hälfte der Reihe – nur bedingt empfehlen. Das Kind ist jedoch, wenn ihr mich fragt und das Wortspiel verzeiht, noch lange nicht in den Brunnen gefallen.

Die Ring-Romane: So kam der Horror-Kringel ins Rollen

Leider schreibe ich diesen Artikel nach traurigen Nachrichten, die uns in diesem Jahr erreicht haben. Im Mai verstarb Koji Suzuki, der japanische Autor der Ring-Romane, im Juni folgte Schauspielerin Daveigh Chase im Alter von nur 35 Jahren. Sie spielte das Sadako-Pendant Samara Morgan im US-Remake. Vielleicht wünsche ich mir deshalb gerade jetzt, dass es irgendwie mit der Gruselsaga weitergeht, in die beide so viel kreative Energie investiert haben. Aber schauen wir kurz zurück, was es bereits gibt und wo das Ring-Franchise meiner Meinung nach als Nächstes hin muss.

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Suzukis ursprüngliche Roman-Trilogie ist schon mal komplett anders, als ihr es euch vielleicht vorstellt. Der erste Teil (Ring von 1991) enthält ein Horror-Mysterium, wie man es erwartet: Jugendliche sterben unter rätselhaften Umständen zur selben Zeit, ein Journalist untersucht den Fall mit einem alten Bekannten, der übersinnliche Fähigkeiten besitzt, und entdeckt ein unheimliches VHS-Video. Der darauf zu sehende Inhalt tötet einen sieben Tage nach dem Ansehen, sofern man nicht einen bestimmten Akt der Verbreitung vollführt, der den Fluch aufhebt. So weit, so vertraut.

Das Sequel (Spiral von 1995) ist ein Biotech-Thriller, in dem Sadakos wahre Motivation wissenschaftlich erklärt wird: Sie war die letzte Pockenpatientin Japans und kombinierte vom Brunnen aus das Virus mit ihrer DNS, die sie mithilfe ihrer übernatürlichen Gedankenfotografie-Fähigkeit auf das Video bannte. Schaut eine Person während ihres Eisprungs den Film, stirbt sie nicht, sondern wird mit einem Klon Sadakos schwanger. Das Ganze endet als apokalyptische Endzeitspirale für die Welt – aber keine Sorge, denn das nächste Buch hat eine Lösung dafür.

Teil drei (Loop von 1998) überrascht als weit in der Zukunft spielender Sci-Fi-Roman, der zunächst wenig mit dem Ring-Universum zu tun zu haben scheint. Dann stellt sich im Verlauf der Handlung heraus, dass die ersten beiden Romane innerhalb einer Computersimulation stattfanden, die von einem Virus in Form der Sadako-Klone überwältigt wurde. Ich verkürze hier offensichtlich stark; das Ganze liest sich im Detail viel ansprechender, als ich es hier wiedergeben kann. Wir wollen schließlich langsam zu den Filmen kommen.

Sadakos filmischer Siegeszug: Das goldene Ring-Zeitalter

Adaptiert wurde der erste Roman zunächst als TV-Film Ring: Kanzenban, der sehr nah am Original bleibt – mit männlichem Reporter und noch ohne die ikonische Szene, in der Sadako aus dem TV krabbelt. Die kam erst in Hideo Nakatas Kino-Hit Ring von 1998 hinzu, der gleichzeitig mit einer Verfilmung von Spiral veröffentlicht wurde. Allerdings ging das Sequel im Vergleich ziemlich baden. Vielleicht aufgrund der Gleichzeitigkeit, womöglich aber auch, weil der Film mehr traurig als gruselig ist und die Sci-Fi-Elemente jenseits der Buchseiten etwas überfordern. Meiner Meinung nach ist er aber der unterschätzteste Film der Reihe und sogar einen Ticken origineller als das Ersatz-Sequel Ring 2 von Nakata, das mehr bei seinem etablierten Horror-Ton bleibt.

Vor dem gelungenen US-Remake von Gore Verbinski kam 1999 auch noch die koreanische Adaption The Ring Virus heraus, die sich sehr an Nakatas Kinofilm orientiert. Es ist eine der letzten Produktionen, die gedreht wurden, weil japanische Filme lange Zeit nicht in Südkorea importiert werden durften. Virus ist aber vor allem bemerkenswert, weil es eine der wenigen Versionen ist, die ein zentrales Element aus dem Roman aufgreift: Sadako Yamamura ist intersexuell, besitzt also sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale. Nicht nur, um sie ungeschickt "monströs" wirken zu lassen – es ist Teil der tragischen Geschichte, warum sie in den Brunnen geworfen wurde.

Diese Eigenschaft Sadakos wird leider in den meisten Ring-Versionen verschwiegen und kommt auch sonst so gut wie nie in der internationalen Medienlandschaft vor. Und das, obwohl ein bis zwei Prozent aller Menschen biologisch gesehen auf irgendeine Art intergeschlechtlich sind. Das auf einer Suzuki-Kurzgeschichte basierende Prequel Ring 0 kehrt dieses Detail ebenfalls unter den Teppich. Trotzdem ist es einer der besseren Filme, der Sadako bis zu ihrer ungeheuerlichen Transformation als Carrie-inspirierte Sympathieträgerin zeichnet – herzzerreißend gespielt von Yukie Nakama. Eine Herangehensweise, die heute absolut gängiger Horror-Trend ist.

Bis hierhin sind alle Filme der Reihe, vor allem die Trilogie aus Ring – Das Original, Ring 2 und Ring 0, sehr zu empfehlen. Eine runde Sache, könnte man sagen. Mit dem neuen Jahrtausend wurde es jedoch finster im Brunnen.

Ring in der Krise: Ein Filmfluch, der bis heute anhält

Nach dem japanischen Prequel ging es wie verflucht weiter im Ring-Franchise. Das erste böse Omen war das amerikanische Sequel The Ring 2, obwohl es von Originalregisseur Nakata beigesteuert wurde. Über Teil 3, Rings – Das Böse ist zurück von 2017, müssen wir noch viel weniger reden. Fast noch größere Ring-Verbrechen wurden zu dieser Zeit aber in Japan begangen, wo mit Sadako 3D und Sadako 3D 2 der absolute Bodensatz des Brunnens erreicht wurde. Angeblich spielen diese in der Timeline von Spiral und basieren auf Koji Suzukis späterem Roman S, doch das ist in name only. Hier ist absolut nichts zu holen, aber schlimmer wird es wenigstens nicht.

Fast noch enttäuschender war jedoch Sadako vs. Kayako, sozusagen das Freddy vs. Jason Japans, das Sadako augenzwinkernd gegen ihre Horror-Konkurrentin aus dem Ju-On/Grudge-Franchise in den Ring schickt. Denn obwohl Regisseur Koji Shiraishi ein echter Gruselvisionär ist, der seine beste Arbeit mit Found-Footage-Projekten wie Noroi – The Curse oder Senritsu Kaiki World Kowasugi! ablieferte und dem J-Horror-Genre zuletzt mit House of Sayuri neues Leben einhauchte, ist sein Monster-Crossover leider eine fade Fußnote in seiner Filmographie.

Horror-Monat 2026 bei Moviepilot

Der beste Film aus dieser Abgrundära ist Sadako von 2019, der wieder von Hideo Nakata gedreht wurde und sich hauptsächlich schuldig macht, etwas langatmig zu sein. Der bisher letzte Kinoeintrag der gesamten Reihe ist Sadako DX, der wieder etwas in die Comedy-Ecke abrutscht, aber immerhin ein paar nette Sadako-Szenen enthält. Als Fan nimmt man mittlerweile, was man kriegen kann – sogar die Kosmetikreklame gegen Brunnenhaare aus diesem Jahr:

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Das muss jetzt passieren: Vorschläge für die Ring-Zukunft

Auf dieser deprimierenden Note darf man die ikonische Ring-Reihe natürlich nicht ruhen lassen. Das könnt ihr Sadako nicht antun – sie ist schon angry genug. Deshalb habe ich zwei konkrete Ideen für die Zukunft des Horror-Franchise, die mir die Verantwortlichen vom Konzern Kadokawa liebend gerne klauen dürfen.

Vorschlag 1: Kopiert das Konzept der Netflix-Eigenproduktion Ju-On: Origins, deren frühzeitiges Ende ich neulich erst im Streamgestöber-Podcast lamentierte. In der zum anderen großen J-Horror-Titel gehörenden Serie springt die Erzählung ständig in der Zeit herum, um aus verschiedenen Momenten des Spukhauses und von verschiedenen Figuren, die damit in Berührung kommen, zu erzählen. Ring macht einem dieses Konzept noch einfacher: Man verfolgt einfach den weitergegebenen Fluch oder ein konkretes Videoband, das über die Jahre weitergereicht wird. Gleichzeitig könnte man in Flashbacks aus Sadakos Leben erzählen und ihre persönlichen Herausforderungen mit denen ihrer zukünftigen Opfer kontrastieren.

Vorschlag 2: Nehmt euch erneut die Originalromane von Koji Suzuki vor und habt diesmal keine Angst vor den abgefahrenen Sci-Fi-Elementen, die das Genre infrage stellen. Man könnte so viel Spaß mit dem Inhalt der Fortsetzungsromane Spiral, Loop, S und Tide haben. Hier sind so viele abgefahrene Inhalte abzugrasen, die die vielen Filme, die fast alle an den etablierten Horror-Elementen des ersten japanischen Kinofilms von 1998 hängen, kaum angegangen sind. Die beiden TV-Serien Ring: The Final Chapter und Rasen kochten schließlich ebenfalls ihr eigenes Sadako-Süppchen und sind fast mehr eine Art Akte-X-Klon mit ihrer übernatürlichen Endgegnerin.

Außerhalb der Ring-Filme gibt es zum Glück ebenfalls viel zu entdecken. Im Videospielbereich macht Sadako seit ein paar Jahren Dead by Daylight unsicher, und mehrere Manga-Ansätze liefern ganz eigene Perspektiven. Zuletzt etwa Koma Natsumi mit Sadako at the End of the World von 2019. Darin finden zwei Kinder in der Postapokalypse das Fluchvideo und beschwören Sadako damit herauf. Während ihrer letzten Woche streifen sie mit der Herrin der Ringe durch die Endzeit und begegnen dabei Leuten wie einem Frisör, der ihr an die Monstermähne will, und sogar dem japanischen Frauengeist Okiku, der zu den mythologischen Vorbildern Sadakos zählt.

Es wird aber vor allem Zeit, dass wieder etwas Filmisches im Ring-Kontext auf uns zukommt. Dort, wo Sadako Yamamura und ihr memetischer Hass immer nur einen Schritt durch die dünne Membran des Monitors von uns getrennt sind.