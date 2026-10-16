Dieser 102-minütige Horrorfilm bei Amazon Prime spannt auch ohne Jumpscares komplett auf die Folter

Bei Amazon Prime versteckt sich aktuell der verstörende Horrorfilm Hagazussa – Der Hexenfluch. In unbehaglichen Bildern entfaltet sich hier ein Grauen in der Tradition von The Witch.

Vor elf Jahren sorgte Regisseur Robert Eggers mit seinem tristen Horrorfilm The Witch für Aufsehen. Lange, ruhige Einstellungen vereinen sich mit unheimlichen Ereignissen. Etwas Bösartiges kriecht durch den Film, doch es lässt sich nicht greifen. The Witch ist eine äußerst unbehagliche Filmerfahrung – und nicht allein.

In eine ähnliche Kerbe schlägt die deutsch-österreichische Produktion Hagazussa – Der Hexenfluch, die 2018 in die Kinos kam und derzeit bei Amazon Prime im Streaming-Abo verfügbar ist. Wenn ihr wissen wollt, was im hiesigen Kino alles möglich ist, sei euch ein Blick in diesen eigenwilligen, sperrigen Horrorfilm empfohlen.

Was ihr über Hagazussa bei Amazon Prime wissen müsst

Der Horror: Erwartet keine Schocks, sondern extrem beunruhigende Bilder.



Erwartet keine Schocks, sondern extrem beunruhigende Bilder. Das Besondere: Der Film lebt von seiner sehr beklemmenden Atmosphäre.

Der Film lebt von seiner sehr beklemmenden Atmosphäre. Der Titel: Hagazussa kommt aus dem Althochdeutschen und heißt Hexe.

Die Handlung von Hagazussa in aller Kürze

Hagazussa – Der Hexenfluch entführt ins Österreich des 15. Jahrhunderts. Hier lernen wir die Ziegenhirtin Albrun (Celina Peter) kennen, die mit ihrer Mutter (Claudia Martini) in einer einsamen Hütte in den Bergen lebt. Es ist ein einsames, stilles Leben – und wird noch einsamer, als Albruns Mutter stirbt. Alles wirkt hoffnungslos und verloren.

Jahre später hat Albrun (Aleksandra Cwen) selbst ein Kind, lebt jedoch ohne Ehemann. Deswegen wird sie von der Dorfgemeinschaft ausgegrenzt und als Hexe bezeichnet. Nach und nach überkommt Albrun selbst der Verdacht, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Merkwürdige Dinge sind in den Bergen im Gange.

Hagazussa: Beklemmender Horror bei Amazon Prime

Das Grauen in Hagazussa – Der Hexenfluch entwickelt sich langsam und quälend. Lange Zeit beobachtet die Kamera die Menschen und die Natur – und vor allem, wie sich die Menschen durch die Natur bewegen. Erhaben wirkt das Alpenpanorama, gleichzeitig strahlen die mächtigen Bilder etwas Bedrückendes und Bedrohliches aus.

Hagazussa – Der Hexenfluch ist ein Film, der sich ganz auf seine Atmosphäre verlässt. Das hier ist kein wilder, schneller Horrortrip, der auf überraschende Schockeffekte setzt. Stattdessen beschwört Regisseur Lukas Feigelfeld durch die Langsamkeit des Gezeigten ein Gefühl für die dunklen Schatten am Horizont herauf.

Wie so oft im Horrorfilm sind das Schrecklichste nicht die übernatürlichen Geschehnisse, sondern die Menschen. In Hagazussa – Der Hexenfluch werden sie von Angst getrieben. Jede Begegnung sorgt für mehr Misstrauen. Die Welt des Films wirkt wie ein Gefängnis. Trotz der Weite der Landschaft gibt es kein Entkommen.

Man muss sich auf Hagazussa – Der Hexenfluch einlassen, keine Frage. Der Film spannt uns auf die Folter – ganze 102 Minuten lang. Die aufmerksamen Beobachtungen der schaurigen Einsamkeit in den Alpen entfalten jedoch ebenso eine hypnotisierende Wirkung, die mit Stille überrascht und verstört.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im März 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.