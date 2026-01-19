Ab heute streamt ein grandioser hypnotischer Horror-Thriller: Darin wird ein Städtchen vom Grauen zersetzt

2025 war ein exzellentes Jahr für den Horrorfilm, wie auch dieser weltweite Hit zeigt, der von Stephen King ebenso beeinflusst wurde wie von Paul Thomas Andersons Magnolia.

Wollte man die Filme aufzählen, die den Horror-Thriller Weapons - Die Stunde des Verschwindens beeinflusst haben, würde man eine Reise weit über die Grenzen des Genres antreten. Der gefeierte Episodenfilm von Zach Cregger (Barbarian) hat sich natürlich einiges bei Magnolia abgeschaut, aber auch die Coen-Brüder, In der Glut des Südens und Picknick am Valentinstag haben Creggers kreative Kräfte beflügelt, wie er selbst gegenüber Letterboxd verraten hat.

Ergebnis war einer der besten Horrorfilme des vergangenen Jahres, der ab heute erstmals im Abo bei HBO Max streamt.

Weapons ist ein hypnotischer Horror-Thriller mit ordentlich Stephen King-Anleihen

Einfluss Nummer 1 dürfte Horrormeister Stephen King gewesen sein. Die Geschichte von Weapons könnte sich nämlich ebenso in einem der Städtchen im US-Bundesstaat Maine abspielen, die Kings Fantasie regelmäßig beflügeln.

Mitten in der Nacht verschwinden 17 Kinder aus einer Schulklasse. Sie alle verlassen um 2:17 Uhr ihre Häuser und rennen mit gespreizten Armen in die Dunkelheit. Eltern, Lehrerschaft und Polizei sind ratlos. Von den Kindern fehlt jede Spur und so wachsen Paranoia und Misstrauen in dem sonst so beschaulichen Ort. Die junge Lehrerin Justine (Julia Garner) wird von einigen Eltern angefeindet – immerhin war es ihre Klasse, aus der die Kinder verschwunden sind. Allen voran steht Vater Archer (Josh Brolin), der seinen Sohn verloren hat. Um Alex (Cary Christopher), der als einziger Junge in seiner Klasse noch da ist, hüllt sich Schweigen.

Wie in einer klassischen Stephen King-Story entwickelt Weapons seinen Charme durch das punktgenau gezeichnete Kleinstadtensemble, vom Cop bis zum Süchtigen, vom Schulleiter bis zum verzweifelten Vater, die alle auf ihre Weise von dem unerhörten Ereignis aus der Bahn geworfen wurden.

Weapons ist trotz der großen Vorbilder originell und überraschend

Creggers Film schaut sich trotzdem nicht wie ein Stephen-King-Verschnitt, schon allein weil er so viele Einflüsse verarbeitet und ihnen allen seinen eigenen schwarzhumorigen Stempel aufdrückt. Zum Kinostart habe ich in meinem Film-Check zu Weapons – Die Stunde des Verschwindens über den Mix aus Horror-Thriller und Episodenfilm geschrieben:

Mit Weapons – Die Stunde des Verschwindens bestätigt sich Zach Cregger als eines der aufregendsten Horror-Talente unserer Zeit. Sein Drehbuch vereint Ensembledrama, Thriller und Horrorkomödie und bereitet mit beeindruckender Geduld ein Finale vor, das einen gebannt zurücklässt. [...] Weapons bettet uns in eine Gemeinschaft ein, die dem Schrecken in ihrem Zentrum mit Schweigen, Frontenbildung und schlussendlich einer Art schlafwandelnder Akzeptanz begegnet.

Wer den Film zum Kinostart im August verpasst hat, kann ihn ab dem 23. Januar im Angebot des neuen Streaming-Dienstes HBO Max nachholen. Alternativ gibt es Weapons auch bei den üblichen Kauf- und Leihanbietern.



Ob Amy Madigan eine Oscar-Nominierung bekommt, erfahren wir diesen Donnerstag gegen 14:30 Uhr, wenn die Nominierungen für die kommenden Academy Awards veröffentlicht werden.

