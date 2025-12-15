Horrorfilme 2026: Alle 39 Neustarts mit Scream 7, Terrifier 4 & Co. im Überblick

Nach dem ganzen Horror 2025, womit wir hier nur die vielen starken Genre-Filme des letzten Jahres meinen, kommen auch 2026 wieder viele Horrorfilme ins Kino. Damit ihr den Überblick behaltet und jetzt schon mal eure Vormerkliste füllen könnt, findet ihr hier einerseits eine Auflistung aller Horrorfilme 2026, die schon feste Kinostarts haben, und andererseits die Horrorfilme 2026, die bisher noch ohne Startdatum sind.
Das sind die 20 bekannten Horrorfilm-Starts 2026 mit Datum
Für das neue Jahr stehen schon viele Horrorfilm-Starts mit konkreten Daten fest. Zu den Highlights zählen unter anderem der nächste Film aus dem 28 Days Later-Universum, der nächste Scream-Teil, Dust Bunny von Hannibal-Seriengenie Bryan Fuller sowie die extrem abgefahrene Frankenstein-Version The Bride!
Schaut hier noch einen Trailer zu Scream 7, der Ende Februar 2026 startet:
-
28 Years Later: The Bone Temple - Kinostart: 15. Januar 2026
- Send Help - Kinostart: 29. Januar 2026
- Primate - Kinostart: 29. Januar 2026
- Return to Silent Hill - Kinostart: 5. Februar 2026
- Dust Bunny - Kinostart: 19. Februar 2026
- Scream 7 - Kinostart: 26. Februar 2026
- The Bride! - Es lebe die Braut - Kinostart: 5. März 2026
- Amsterdamned 2 - Kinostart: 19. März 2026
- They Will Kill You - Kinostart: 26. März 2026
- A Useful Ghost - Kinostart: 26. März 2026
- Ready Or Not 2: Here I Come - Kinostart: 9. April 2026
- The Mummy - Kinostart: 16. April 2026
- Scary Movie 6 - Kinostart: 11. Juni 2026
- Shiver - Kinostart: 2. Juli 2026
- Insidious 6 - Kinostart: 20. August 2026
- Clayface - Kinostart: 10. September 2026
- Resident Evil - Kinostart: 17. September 2026
- Other Mommy - Kinostart: 29. Oktober 2026
- Ebenezer - Kinostart: 12. November 2026
- Werwulf - Kinostart: 31. Dezember 2026
Diese 19 Horrorfilme 2026 haben noch kein Startdatum
Auch wenn die folgenden Horrorfilme noch keinen Kinostart im Jahr 2026 haben und unter Umständen gar nicht mehr dieses Jahr erscheinen, sind mit einem neuen Wolf Creek-Film, der Rückkehr von Art, dem Clown, sowie dem neuen Film von Mandy-Regisseur Panos Cosmatos mit Kristen Stewart und Oscar Isaac mehr als nur ein paar potenzielle Genre-Highlights im Anmarsch:
- Polaris - Lynne Ramsay-Film mit Joaquin Phoenix als Eis-Fotograf, der dem Teufel höchstpersönlich begegnet
- Ice Cream Man - Ein mysteriöser Eisverkäufer dreht Kindern (unter der Regie von Eli Roth) seine Ware mit erschreckenden Folgen an
- Wolf Creek 3 - John Jarratt kehrt einmal mehr als unvergleichlich sadistischer Serienkiller Mick Taylor im australischen Outback zurück
- The Strangers: Chapter 3 - Das Finale der Reboot-Trilogie dürfte hierzulande erneut keinen Kinostart bekommen
- Buddy - Ein Mädchen muss mit ihren Freunden aus einer grausamen Version einer früher populären Kinder-Fernsehshow entkommen
- Forbidden Fruits - Lili Reinhart als Mitglied eines geheimen Hexenkults
- Hokum - Ein Romanautor will die Asche seiner Eltern verstreuen und trifft auf eine Hexe
-
The Hole, 309 Days to the Bloodiest Tragedy - Ein Detective ermittelt in grausamer Mordserie, bei der fürchterliche Geheimnisse enthüllt werden
- Psycho Killer - Maskierter, namenloser Serienkiller hinterlässt auf Amerikas Straßen eine Schneise der Gewalt
- The Young People - Auch Osgood Perkins meldet sich 2026 wieder mit einem neuen Film zurück, zu dem es noch keine inhaltlichen Details gibt
- Flesh of the Gods - Kristen Stewart und Oscar Isaac als Vampir-Paar im LA der 80er
-
The Carpenter's Son - Nicolas Cage zieht als Zimmermann einen jungen Jesus Christus auf
- Terrifier 4 - Art, der Clown, soll wieder sein blutigstes Unwesen treiben
- Orphan 3 - Die Reise des gruseligsten Waisenkindes, das gar keines ist, geht weiter
-
Winnie the Pooh: Blood and Honey 3 - Der mordende Bär aus dem 100-Morgen-Wald ist nicht totzukriegen
- Evil Dead Burn - Die heftige Dämonensaga rund um das Necronomicon wird ebenfalls um einen neuen Ableger erweitert
- Onslaught - Neuer Action-Horror des The Guest-Traumduos
- Whistle - Highschool-Teenies stoßen auf eine aztekische Pfeife, deren Töne den Tod bringen
-
Obsession - Ein mysteriöses Schmuckstück sorgt für Liebesgefühle, die bald in psychotische Besessenheit umschlagen
Diese Liste ist wie immer nicht final, da sich einzelne Startdaten im laufenden Jahr nochmal ändern können und vor allem noch nicht aufgeführte Horrorfilme 2026 womöglich erst noch nachgereicht werden. Gerade die Titel mit festen Kinostarts könnt ihr euch aber ruhigen Gewissens schon mal vormerken.