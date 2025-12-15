Horrorfilme 2026: Alle 39 Neustarts mit Scream 7, Terrifier 4 & Co. im Überblick

Wenn ihr auch dieses Jahr wieder Lust auf Grusel und Schrecken im Kino habt, findet ihr hier eine Übersicht aller neuen Horrofilme 2026. Mit dabei sind ein neuer Scream-Teil und ein ungewöhnlicher Frankenstein-Film.

Nach dem ganzen Horror 2025, womit wir hier nur die vielen starken Genre-Filme des letzten Jahres meinen, kommen auch 2026 wieder viele Horrorfilme ins Kino. Damit ihr den Überblick behaltet und jetzt schon mal eure Vormerkliste füllen könnt, findet ihr hier einerseits eine Auflistung aller Horrorfilme 2026, die schon feste Kinostarts haben, und andererseits die Horrorfilme 2026, die bisher noch ohne Startdatum sind.

Das sind die 20 bekannten Horrorfilm-Starts 2026 mit Datum

Für das neue Jahr stehen schon viele Horrorfilm-Starts mit konkreten Daten fest. Zu den Highlights zählen unter anderem der nächste Film aus dem 28 Days Later-Universum, der nächste Scream-Teil, Dust Bunny von Hannibal-Seriengenie Bryan Fuller sowie die extrem abgefahrene Frankenstein-Version The Bride!

Schaut hier noch einen Trailer zu Scream 7, der Ende Februar 2026 startet:

Scream 7 - Trailer (Deutsch) HD

Diese 19 Horrorfilme 2026 haben noch kein Startdatum

Auch wenn die folgenden Horrorfilme noch keinen Kinostart im Jahr 2026 haben und unter Umständen gar nicht mehr dieses Jahr erscheinen, sind mit einem neuen Wolf Creek-Film, der Rückkehr von Art, dem Clown, sowie dem neuen Film von Mandy-Regisseur Panos Cosmatos mit Kristen Stewart und Oscar Isaac mehr als nur ein paar potenzielle Genre-Highlights im Anmarsch:

Diese Liste ist wie immer nicht final, da sich einzelne Startdaten im laufenden Jahr nochmal ändern können und vor allem noch nicht aufgeführte Horrorfilme 2026 womöglich erst noch nachgereicht werden. Gerade die Titel mit festen Kinostarts könnt ihr euch aber ruhigen Gewissens schon mal vormerken.