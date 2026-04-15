Horst Lichter kann nicht fassen, wofür dieses Bares für Rares-Objekt benutzt wurde: "Bin erschüttert über uns Menschen"

Das passiert bei Bares für Rares fast nie: Als in der ZDF-Show ein Objekt mit fragwürdiger Geschichte angeboten wird, ist Horst Lichter extrem schockiert und findet klare Worte.

Normalerweise kennen wir Horst Lichter als fröhlichen Trödelonkel, der bei Bares für Rares stets für gute Laune sorgt. Als in der Folge vom 13. April aber ein kurioses Objekt auf dem Expertentisch landet, kippt die Stimmung: Die Geschichte hinter dem mitgebrachten Schatz empört Horst Lichter zutiefst.

Ihr kommt nie drauf, wofür dieses uralte Silberobjekt verwendet wird

Als Ehepaar Smits bei Bares für Rares aufkreuzt, haben sie ein ziemlich ungewöhnliches Stück mit im Gepäck. Auch Expertin Wendela Horz ist völlig aus dem Häuschen, als sie den mitgebrachten Schatz bestaunen darf: "Ich bin begeistert. So was hatte ich noch nie, und ich wette, die Kollegen auch nicht." Horst Lichter versteht allerdings nur Bahnhof, denn er erkennt nicht, wofür das silberne Hütchen gedacht ist:

Nach einer kleinen Neckerei klärt Wendela Horz endlich auf: Es handelt sich um ein sogenanntes Stillhütchen, das beim Stillen von Säuglingen auf die Brustwarze der Mutter gelegt wird. Da das Objekt bereits von 1798 (!) ist und aus massivem Silber gefertigt wurde, kann es sich nur um das Stillhütchen einer extrem reichen, adeligen Dame gehandelt haben, so Horz.

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Horst Lichter kann nicht fassen, was er bei Bares für Rares zu hören bekommt

Das Stillhütchen habe zwar einer reichen Frau gehört, doch diese soll es nie selbst benutzt haben. Laut Expertin durften adelige Frauen nämlich gar nicht stillen, "denn das galt als sehr unfein und unpassend." Da diese Frauen gesellschaftlichen Verpflichtungen nachgehen mussten, seien ihre Neugeborenen direkt in die Obhut einer Amme gegeben worden, die diese mit ihrer eigenen Muttermilch versorgte. Horz erklärt, dass diese Babys oft schon als Windelpakete aufs Land geschickt worden sind – eine enge Mutter-Kind-Bindung war nicht vorgesehen.

Das Stillhütchen könnte gleich mehrere Zwecke gehabt haben: Einerseits werde die Brustwarze der Amme vor Verletzungen geschützt, andererseits könnte auch der direkte Kontakt zwischen dem adeligen Baby und der fremden Amme vermieden worden sein. Als Horst Lichter das alles hört, platzt ihm der Kragen: "Ich sag mal so, der liebe Gott hat einen verdammt großen Zoo auf diese Welt geschickt." Nach der gesamten Expertise resümiert der Moderator trocken: "Ich habe viel gelernt und bin sehr erschüttert über uns Menschen." Am Ende wird der antike Stillhut für 160 Euro verkauft.