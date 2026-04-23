Horst Lichter schockt mit Geständnis: Kurz vor dem Durchbruch von Bares für Rares wollte er seine Karriere beenden

Horst Lichter wurde als TV-Koch zum Star, doch dann warf ein Schicksalsschlag ihn total aus der Bahn. Warum er nur deshalb bei Bares für Rares anheuerte, verrät der ZDF-Star im Interview.

Horst Lichter wurde in den 90ern als Fernsehkoch bekannt und mauserte sich rasch zu einem der bekanntesten Gesichter in den deutschen Medien. Doch dann kam alles anders: Lichter hörte nach einem Schicksalsschlag urplötzlich mit dem Kochen auf und stieg stattdessen bei einer brandneuen Trödelshow ein, die schon bald unter dem Namen Bares für Rares zum Megahit werden würde.

Horst Lichter konnte nicht mehr: Nach diesem tragischen Ereignis riss er sich von allen Verpflichtungen los

Eigentlich kennen wir Horst Lichter als gut gelaunten Trödelmoderator, doch in den letzten Jahren lässt der 64-Jährige immer mehr hinter seine perfekte TV-Fassade blicken und offenbart, dass sein Leben alles andere als einfach gewesen sei. In Barbara Schönebergers Podcast verriet Lichter, dass es auf der Höhe seines Erfolgs zu einem privaten Schicksalsschlag gekommen sei: der Tod seiner Mutter. Lichter sei ihr nicht von der Seite gewichen: "Als ich meine Mutter begleitet habe, beim Entdecken des Krebses bis zum Tod, da war ich die Monate bei ihr."

In dieser schwierigen Zeit sei Lichter bewusst geworden, dass er völlig falsche Prioritäten im Leben gesetzt hätte. Denn obwohl er als TV-Koch extrem erfolgreich war, sei er nicht zufrieden mit seiner Situation gewesen. Kurzerhand wagte Lichter einen radikalen Neuanfang: "Danach habe ich gesagt: Das ist jetzt gut, ich kündige alles!" Der ehemalige TV-Koch habe gleich 5 (!) Verpflichtungen gekündigt, um endlich durchatmen zu können.

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Horst Lichter wagte mit Bares für Rares einen Neuanfang

Horst Lichter berichtete weiter, dass er wirklich alle anstehenden Projekte abgesagt habe – bis auf eines: "Das Einzige, was ich machen wollte, war nur ein Pilot, wo alle gesagt haben, das funktioniert nicht. Selbst der Intendant damals, den ich überredet habe für diesen Piloten Bares für Rares, sagte: 'Horst, komm! Trödel funktioniert nicht im Fernsehen'."

Zum Glück folgte Horst Lichter seinem eigenen Instinkt und heuerte 2013 bei der brandneuen Trödelshow Bares für Rares an, die hinter den Kulissen wohl auf Skepsis und Gegenwehr gestoßen sein musste. Viele Zuschauer:innen fragten sich auch, warum denn der schnurrbärtige TV-Koch plötzlich als Moderator vor der Kamera steht. Mittlerweile läuft die Show aber seit 13 Jahren im ZDF und wirklich niemand könnte Horst Lichter als Trödelonkel ersetzen.