Wenn Simon Pegg und Nick Frost zusammenkommen, kann es nur lustig werden. Nicht nur Actionfans kommen beim heutigen TV-Tipp auf ihre Kosten, denn die rasante Story wird nie langweilig.

Die britische Actionkomödie Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis gehört zu den Filmen, die man immer wieder sehen kann. Der 2007 erschienene Genre-Mix verknüpft eine absurde Kriminalgeschichte mit bester Buddy-Action und jeder Menge schwarzem Humor. Wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte heute unbedingt einschalten, und wer ihn schon kennt, weiß, dass sich eine Wiederholung lohnt.

RTL2 zeigt Hot Fuzz am heutigen Samstag, den 21. November 2026, um 20:15 Uhr. Die Wiederholung strahlt der Sender in der Nacht auf Montag um 00:35 Uhr aus. Alternativ findet ihr den Film auch im Stream.

Hot Fuzz im TV: Rasante Ermittlungen in der britischen Kleinstadt

Neben dem hochengagierten Polizisten Nicholas Angel (Simon Pegg) sehen seine Kolleg:innen alt aus. Um die Aufklärungsstatistik der Londoner Polizei wieder nach unten zu korrigieren, wird er kurzerhand ins Dörfchen Sandford versetzt. Für Angel eine wahre Bestrafung, denn in dem verschlafenen Ort gibt es keinerlei Verbrechen.

Während Angel weiterhin an seiner militärischen Disziplin festhält, träumt sein naiver Kollege Danny Butterman (Nick Frost) von wilden Verfolgungsjagden und spektakulären Schießereien. Was keiner der beiden ahnt: Die Action ist näher, als sie denken, denn unter der beschaulichen Fassade brodelt es gewaltig.

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Hot Fuzz ist ein wahnwitziges Actionspektakel

Wenn Pegg und Frost zusammenkommen, kann es nur lustig werden. Auch als Cop-Duo liefern die beiden eine überzeugende Performance und lassen sich auch von den vielen A-Listern nicht in den Schatten stellen.

Denn neben Bond-Darsteller Timothy Dalton, treten weitere große Namen wie Martin Freeman (Fargo), Olivia Colman (The Favourite), Steve Coogan (Philomena) und Bill Nighy (Fluch der Karibik 2) auf. Ganz genau hinschauen muss man, wenn man auch Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson und Hollywoodstar Cate Blanchett entdecken will.

Doch die vielen Cameo-Auftritte dürften nur einen kleinen Teil dazu beitragen, dass Hot Fuzz auch nach dem wiederholten Sehen nicht an Tempo nachlässt. Die skurrilen Figuren, überraschenden Wendungen und zahlreiche Referenzen auf Action-Blockbuster sorgen dafür, dass es nicht nur explosiv, sondern auch richtig witzig wird. Dafür sorgt der typisch britische Humor. Regisseur Paul Wright gelingt es dennoch, sich nicht über die klassischen Actionfilme lustig zu machen, sondern mit Hot Fuzz eine liebevolle Parodie zu inszenieren.

Auch die Moviepilot-Community zeigt sich begeistert, wenn man auf die Bewertungen schaut. Über 27.000 User:innen haben den Film im Durchschnitt mit 7,4 von 10 Punkten bewertet, damit landet er auf Platz 4 der besten Buddy-Filme und Platz 19 der besten Actionfilme.

Und wer nach Hot Fuzz noch nicht genug hat, findet zwei weitere gelungene Parodien in den Pegg und Frost für einige Lacher sorgen. Wie sich die Briten in der Zombieapokalypse schlagen, sieht man in Shaun of the Dead, der ebenfalls von Wright inszeniert wurde. Etwas weniger bekannt ist der Sci-Fi-Roadtrip Paul - Ein Alien auf der Flucht aber nicht minder sehenswert.

Alle drei Filme zeichnen sich durch ihren unschlagbaren Humor und die temporeiche Inszenierung aus. Dabei gelingt es Pegg und Frost, selbst den absurdesten Geschichten Glaubwürdigkeit zu verleihen. Einschalten lohnt sich.