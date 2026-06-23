House of the Dragon ist in Staffel 3 endlich die Drachen-Serie, die wir verdient haben

Die Drachen der Familie Targaryen sind in Staffel 3 von House of the Dragon nicht mehr nur mächtige Monster, sondern mächtige Symbole, die den Game of Thrones-Ableger mit Leben füllen.

Wenn ich als Kind nach meinem Lieblingstier gefragt wurde, habe ich voller Überzeugung "Drache" gesagt. Ob süß oder bedrohlich: Ich hatte einen Ordner, in dem ich Bilder der geflügelten Monster gesammelt habe. Aus Cornflakes-Packungen ausgeschnitten oder von Buchcovern abgepaust: Kein Drache war vor mir sicher. Auch im Erwachsenenalter schlägt mein Herz noch höher, wenn der Schatten einer gewaltigen Schwinge über die Kinoleinwand oder den Bildschirm saust. Deshalb juble ich, dass die 3. Staffel House of the Dragon ihre Drachen endlich perfekt zu nutzen weiß.

Achtung, es folgen Spoiler zur 1. Folge der 3. Staffel House of the Dragon.

House of the Dragon macht die Drachen in Staffel 3 zu gefährlichen Persönlichkeiten

Die Targaryens aus der Fantasy-Welt von George R.R. Martin sind seit Game of Thrones als "Haus der Drachen" bekannt. Die drei animierten Drachen in den acht Staffeln der Original-Westeros-Serie waren bereits beachtliche Gestalten. Ihre Nachfolger im Prequel House of the Dragon erhielten dank unterscheidbarer Merkmale wie abweichender Farben, Größen und Körperproportionen noch mehr Profil. Wenn ich in Staffel 3 den scharfen Überbiss des wilden Drachen Schafsdieb vor mir sehe, erkenne ich mit wohliger Gänsehaut: Alle Targaryen-Drachen von Daemons rotem Caraxes bis zu Aemonds gigantischem Vhagar haben echte Persönlichkeiten.

Als vollwertige Charaktere kann ich um Mondtänzerin, Silberschwinge und Sonnfeuer genauso zittern wie um die übrigen Figuren, die unvermutet sterben. Wenn in Folge 1 der 3. Staffel die Seeschlacht in der Gurgel entbrennt, wohne ich mit offenem Mund ihren Flugmanövern bei und wünsche mich selbst auf den Rücken eines Drachen ... zumindest bis zu dem Punkt, wo die Ankerkette Vermax zum zweiten Mal trifft.

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Am Ende des Staffelauftakts reden alle über den Tod von Jace (oder Inzestküsse). Mir setzt hingegen am meisten die erschütternde Unvermeidlichkeit zu, mit der dieser prächtige Drache unter die Meeresoberfläche gezogen wird. Ich kannte Vermax als Drachenkind, verfolgte seine Fortschritte und sein Wachstum, nur um jetzt zum Laut verzweifelter Schreie sein trauriges Ende bezeugen zu müssen. Mein Herz blutet, wenn er dem Flugbefehl nicht mehr nachkommen kann. Still treibt sein Körper schließlich in die Tiefe. Beinahe wütend auf Jace bezeuge ich, wie der gerade noch festgehakte Reiter das "sinkende Schiff" verlässt. Danach fühlt sich der Tod des Prinzen fast gerechtfertigt an.

Während Staffel 1 von House of the Dragon die Drachen noch gezielt für punktuelle Schauwerte einsetzte und Staffel 2 vorrangig neue Bestien aus dem Hut zauberte, um Reiter für sie zu finden, schafft Staffel 3 es mehr denn je, sie als Individuen zu zeigen. Und mehr noch: Hier werden sie zu wahren Spiegeln der Macht.

Drachen als Machtsymbole: Die Targaryens steigen und fallen mit ihren Reittieren

Ohne ihre Drachen wären die Targaryens machtlos. Das zeigt Staffel 3 besser denn je. Aegon der Eroberer (der bald seinen eigenen GoT-Film erhält) etablierte sein Geschlecht in Westeros nur dank der geflügelten Bestien. Und auch 100 Jahre nach ihm ist der Drachenhaus-Stammbaum noch an die Unterstützung der feuerspeienden Haustiere gekettet.

Wie wenig zahm diese Haustiere allerdings trotz emotionaler Bindung an ihre jeweiligen Menschen sind, zeigt House of the Dragon im Staffel-3-Auftakt erstklassig am Beispiel von Rhaena (Phoebe Campbell). Diese wollte als Außenseiterin immer einen eigenen Drachen, kann Schafsdieb aber kein Stück kontrollieren. Ihr Griff nach der Macht endet im Inferno, weil sie eine lebende Atombombe reitet, deren Konsequenzen sie nicht vorhergesehen hat. Als Waffe eingesetzt und grob in eine Richtung gerichtet, musste schon Aemond (Ewan Mitchell) mit dem Tod von Luke (Elliot Grihault) lernen, dass ein uraltes Wesen wie Vhagar seinen eigenen Kopf hat.

Immer wieder entpuppt sich die Targaryen-Oberhand als Illusion. Zumal auch einfache Leute wie Ulf (Tom Bennett), Hugh (Kieran Bew) oder Velaryon-Bastard Addam (Clinton Liberty) nach dieser fleischgewordenen Macht greifen können. Doch dieser Blutsanspruch gefährdet zugleich die Legitimität der ehelich geborenen Herrschenden. Die menschlichen und tierischen Drachen zerfleischen sich somit selbst und versuchen, sich mit der größeren Reiteranzahl zu übertrumpfen.

Wie sehr das Haus der Drachen auf sein Wappentier angewiesen ist, beweist Staffel 3 zudem genial in den verheerenden Momenten der Abwesenheit der Riesenechsen. Schon eine einfache verriegelte Tür beraubt Rhaenyra (Emma D'Arcy) ihrer Macht als Westeros' Königin. Ohne Verbindung zu ihrer Drachendame Syrax kann sie nur hilflos darauf warten, dass ihr Sohn als Leiche zurückkehrt. Gleiches gilt für Jace, der zwar von seinem ertrinkenden Drachen auftaucht, aber ohne den gepanzerten Beschützer einem einfachen Pfeil an der Wasseroberfläche hilflos ausgeliefert ist. Folge 1 zeigt hier wiederholt und überzeugend die Schwäche der Herrschenden, wenn ihre Drachen wegfallen.

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Tanz der Drachen: Staffel 3 von House of the Dragon begeistert mit selbstverständlichen Bestien

Nachdem ich Westeros' Geschichte in Feuer und Blut* gelesen habe, weiß ich natürlich, dass ein Ende der Drachen-Ära absehbar ist. Der Targaryen-Bürgerkrieg von Team Schwarz gegen Team Grün, auch bekannt als "Tanz der Drachen", wird die Reihen der majestätischen Monster lichten, bis sie in A Knight of the Seven Kingdoms nur noch Legendenfutter fürs Puppenspiel sind (und erst in Game of Thrones wieder auferstehen).

Doch in House of the Dragon sind die besten Fabeltiere noch auf der Höhe ihrer beachtlichen Kraft. Und Staffel 3 lässt mich das spüren. Nachdem ich schon vier Folgen sehen durfte, staune ich, mit welcher Selbstverständlichkeit die Serie sie ins Bild rückt. (Die hohen Kosten jeder Einstellung mit den computeranimierten Ungeheuern scheinen HBO nach der deshalb gekürzten zweiten Staffel diesmal nicht zurückzuhalten.) Mal tritt ein Drache hier zentral als fürsorglicher Grillmeister auf, dann wieder schwebt er im Hintergrund nur als blauer Umriss, der das Kommen von Prinz Daeron ankündigt. Schillernde Schuppe, scharfe Klauen oder gespreizter Flügel durchziehen die neuen Folgen mit erfreulicher Regelmäßigkeit.

In Staffel 3 sind die Drachen nicht mehr nur ein Gimmick, sondern ein lebendiges Symbol, das mein Fantasy-liebendes Herz höher schlagen lässt. Endlich wird ihr Wappentier den Targaryens gerecht. Endlich nehmen sie den Platz ein, den sie verdienen. Darüber würde mein junges Ich sicher genauso frohlocken, wie es mein älteres Ich jetzt tut.

House of the Dragon ist am 22. Juni 2026 bei HBO Max und Sky/WOW in Staffel 3 gestartet und zeigt aktuell jeden Montag eine neue Folge der insgesamt acht Episoden.

Podcast: Wie gut ist die 3. Staffel House of the Dragon?

Die Game of Thrones-Vorgeschichte House of the Dragon meldet sich in Staffel 3 mit einem Blockbuster-Paukenschlag zurück und reicht gleich zu Beginn die lang erwartete Schlacht im Bürgerkrieg der Targaryens nach. Wir diskutieren die Westeros-Rückkehr.

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Zwischen überzeugenden Drachen, verstörenden Küssen und neuen Allianzen loten wir den eskalierenden Konflikt von Team Schwarz und Team Grün aus, der natürlich in bester GoT-Manier im Auftakt von House of the Dragon erneut Tote fordert.