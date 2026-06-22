House of the Dragon ist zurück: Game of Thrones-Ableger liefert in Staffel 3, worauf wir 2 Jahre warten mussten

Die erste Folge der 3. Staffel House of the Dragon hat sich diese Woche in die Lüfte erhoben. Wir stürzen uns ins Schlachtengetümmel, um im Podcast über die große Fantasy-Rückkehr des Game of Thrones-Ablegers zu sprechen.

Nach zwei Jahren Pause ist House of the Dragon diesen Montag in Staffel 3 gestartet und hat das Finale nachgeliefert, das in der vorigen Season auf der Strecke geblieben war: die (verschobene) große Schlacht. Wo das Game of Thrones-Prequel uns zum Auftakt abholt und was die Fantasy-Rückkehr besser macht als Staffel 2, diskutieren wir zu dem Blockbuster-Auftakt im Podcast.

Game of Thrones-Rückkehr im Podcast: Wie gut ist Staffel 3 von House of the Dragon?

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Um in Staffel 3 von House of the Dragon hineinzufinden, ist es notwendig, sich an einige HotD-Ereignisse aus Staffel 2 zu erinnern. Der Targaryen-Bürgerkrieg von Team Grün (Alicents Königskinder) und Team Schwarz (Königin Rhaenyra) erreicht seinen bisherigen Höhepunkt. Wie Game of Thrones breitet auch die Vorgeschichte ein Geflecht aus Figuren und Intrigen aus, für die wir ein paar Gehirnzellen bereitstellen sollten, um nicht den Überblick zu verlieren.

Wir erklären im Podcast geheimnisvolle gehörnte Auftritte ebenso wie den Einsatz der unterschiedlichen Drachen im Staffelauftakt und sprechen über skandalöse Inzest-Küsse. Ist der Blockbuster-Start mit der gewaltigen "Schlacht in der Gurgel" geglückt? Welche Figuren begeistern uns und welche Neuzugänge sollten wir im Auge behalten? Natürlich gibt es auch diesmal wieder Tode in House of the Dragon zu verzeichnen. Das letzte Wort zu fallenden und sprießenden Ästen des Targaryen-Stammbaums ist auf jeden Fall noch nicht gesprochen.

Timecodes: House of the Dragon-Podcast zu Staffel 3

00:02:22 – Recap: Was man vorher wissen sollte

00:12:34 – Figuren (Lieblinge, Hassfiguren und Neuzugänge)



00:26:25 – die Drachen



00:32:01 – Schlacht in der Gurgel



00:46:30 – besondere Momente: Stärken & Schwächen

00:54:50 – Fazit zum Staffel 3-Auftakt



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