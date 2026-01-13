House of the Dragon-Showrunner bestätigt, wann die Game of Thrones-Serie enden wird – die Finalstaffel ist schon in Arbeit

Die 3. Staffel des Game of Thrones-Ablegers House of the Dragon geht dieses Jahr an den Start, aber auch die Finalstaffel ist schon in Arbeit.

Wie lang House of the Dragon werden wird, wissen wir eigentlich schon seit vorletztem Jahr. Damals bestellte HBO eine 4. Staffel und machte bekannt, dass es sich dabei wohl um die finale Season des Game of Thrones-Prequels handeln wird. Das bestätigte Showrunner Ryan Condal jetzt noch mal konkret mit einer zusätzlichen Info.



Die 4. und letzte Staffel vom GoT-Spin-off House of the Dragon ist mittlerweile in Arbeit

Im Escape Hatch -Podcast verriet Chef-Autor Condal, dass die 4. und letzte Staffel von House of the Dragon mittlerweile in London geschrieben wird – und das Monate vor dem Start von Season 3, die erst im Laufe des aktuellen Jahres anlaufen soll. Premiere feiern wird die Finalstaffel wohl erst 2028 beim US-Premiumsender HBO. Hierzulande können wir dann beim Streaming-Dienst HBO Max damit rechnen, der jetzt am 13. Januar 2026 in Deutschland gelauncht ist. Bisher war die Serie bei WOW/Sky zu Hause.

Erste Bilder aus der 3. Staffel von House of the Dragon:

Vorher ist allerdings die 3. Staffel von House of the Dragon an der Reihe, die Mitte 2026 kommen soll. Aktuell befindet sie sich noch in der Post-Produktion. Es wird nach wie vor George R.R. Martins Westeros-Historienschinken Feuer und Blut adaptiert, der sich lange vor Daenerys und Co. mit rivalisierenden Winkeln der Targaryen-Dynastie befasst. Dabei stehen sich vor allem die ehemalig besten Freundinnen Königin Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) von den Schwarzen und Königin Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) von den Grünen im Kampf um den Eisernen Thron entgegen.

Aber sogar vor HOTD Staffel 3 hat noch ein weiteres Game of Thrones-Projekt, das schon in wenigen Tagen anläuft, Vorrang.

Die neue Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms startet noch im Januar

Schon am 18. Januar 2026 wird die brandneue Serie A Knight of the Seven Kingdoms auf HBO Max veröffentlicht, die auf Martins Heckenritter-Novelle basiert. Erzählt wird darin eine viel kleinere Geschichte über den armen, aber ehrenhaften Ser Duncan den Großen (Peter Claffey), der gerade erst zum Ritter geschlagen wurde und mit einem cleveren Jungen namens Ei (Dexter Sol Ansell) durch die Lande zieht.

Hier der Trailer zu A Knight of the Seven Kingdoms:

A Knight of the Seven Kingdoms - S01 Trailer (English) HD

Macht euch allerdings darauf gefasst, dass A Knight of the Seven Kingdoms keine epische Schlachten-Show mit Drachen sein wird. Jene, die es danach dürstet, müssen sich bis zum Start der nächsten House of the Dragon-Staffel gedulden.



