House of the Dragon Staffel 2: Die 4 ersten neuen Figuren versprechen Rückkehr zum verfluchtesten Schloss von ganz Westeros

Wie geht es in House of the Dragon weiter und wann kommt die 2. Staffel? Hier findet ihr spoilerfreie Informationen, allen voran: neue Stars in der Besetzung und ihre Figuren.

Mit House of the Dragon startete vergangenes Jahr der erste Ableger aus der Fantasy-Welt von Westeros und Game of Thrones. Die Serie erhielt gute Kritiken und wurde bei vielen Fans positiv aufgenommen. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die 2. Staffel. Hier im Artikel erfahrt ihr alles zum aktuellen Stand der Westeros-Abenteuer, natürlich ohne Spoiler für das Publikum, das George R.R. Martins Buchvorlage noch nicht verschlungen hat.



Zur Erinnerung: Das passiert am Ende von Staffel 1

Am Ende von House of the Dragon steht Westeros vor einem Bürgerkrieg. Die früheren Freundinnen Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) und Alicent Hightower (Olivia Cooke) befinden sich im offenen Konflikt um den Eisernen Thron. Rhaenyra beansprucht ihn für sich, Alicent betrachtet ihren Sohn Aegon II. (Tom Glynn-Carney) als rechtmäßigen Erben.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen ihren Söhnen Lucerys (Elliot Grihault) und Aemond (Ewan Mitchell) fließt das erste Blut. Staffel 2 wird zeigen, wie der Machtkampf der Schwarzen (Rhaenyra) und der Grünen (Alicent) weiter geht.

House of the Dragon Staffel 2: Erste Gerüchte über die Dreharbeiten

Kürzlich begannen die Dreharbeiten für Staffel 2 in Großbritannien. Sieben Monate werden dafür veranschlagt. Angeblich werden gerade Szenen gedreht, die im Schloss Harrenhal spielen, berichtet Redanian Intelligence . Dazu passen frische Casting-Meldungen (siehe weiter unten im Artikel).

Harrenhal war einst ein mächtiges Schloss, wurde aber von Aegon dem Eroberer und seinem Drachen Balerion abgefackelt. Seitdem umgibt die bewohnbare Ruine die Aura eines Fluchs, da die Besitzer selten ein glückliches Schicksal trifft. In der 1. Staffel von House of the Dragon wurden wir Zeuge davon, als Lord Lyonel Strong und sein Sohn und Rhaenyras Liebhaber Ser Harwin Strong in dem Gemäuer verbrannten.

Ab Mai soll dann in den spanischen Städten Cáceres und Trujillo gedreht werden, die für gewöhnlich als King's Landing oder Königsmund herhalten, meldet WikiofThrones .

Besetzung: 4 neue Figuren für Staffel 2 besetzt

Diese Woche erreichte uns das erwähnte Casting von neuen Figuren in Staffel 2 der Fantasy-Serie. Sie sind die ersten offiziell bestätigten Namen, die ihr Westeros-Debüt in Season 2 geben werden.

Diese Figuren kommen neu dazu:

Alys Rivers : Gayle Rankin (GLOW) spielt die "Heilerin" und Bewohnerin des verfluchten Schlosses Harrenhal. Mit Familie Strong verbindet Alys mehr als nur der Wohnsitz.

: Gayle Rankin (GLOW) spielt die "Heilerin" und Bewohnerin des verfluchten Schlosses Harrenhal. Mit Familie Strong verbindet Alys mehr als nur der Wohnsitz. Ser Simon Strong : Simon Russell Beale (The Death of Stalin) spielt den Schlossvogt von Harrenhal und Großonkel von Larys Strong.



: Simon Russell Beale (The Death of Stalin) spielt den Schlossvogt von Harrenhal und Großonkel von Larys Strong. Ser Gwayne Hightower : Freddie Fox (Slow Horses) spielt den Bruder von Königin Alicent. In der ersten Staffel haben wir diese Figur schon gesehen, allerdings nur mit Helm. Denn Ottos Sohn wird von Daemon (Matt Smith) während eines Turniers besiegt. In Staffel 2 bekommt Gwayne ein Gesicht.

: Freddie Fox (Slow Horses) spielt den Bruder von Königin Alicent. In der ersten Staffel haben wir diese Figur schon gesehen, allerdings nur mit Helm. Denn Ottos Sohn wird von Daemon (Matt Smith) während eines Turniers besiegt. In Staffel 2 bekommt Gwayne ein Gesicht. Alyn of Hull: Abubakar Salim (Raised By Wolves) dürfte die wichtigste der vier neuen Figuren übernehmen. Alyn verdingt sich als Seemann in der Flotte von Corlys Velaryon (Steve Toussaint) und hat eine besondere Beziehung zum Herrn von Driftmark. Wer seinen Bruder Addam spielt, steht noch nicht fest.



Hier könnt ihr die Stars in der Galerie sehen:

HBO Concorde Apple TV+ HBO max 4 neue Stars in House of the Dragon Staffel 2

Der Haupt-Cast kehrt natürlich zurück für Staffel 2, das heißt ihr könnt euch auf ein Wiedersehen mit Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Eve Best (Rhaenys), Rhys Ifans (Otto Hightower) und Fabien Frankel (Criston Cole) freuen.

Release: Wann kommt Staffel 2 von House of the Dragon?

Bis es dazu kommt, dauert es aber noch über ein Jahr. Staffel 2 der Fantasy-Serie kommt frühestens im Sommer 2024.

Aufgrund der aufwendigen Effekte, großen Ensembles und vielfältigen Drehorte können Blockbuster-Serien wie House of the Dragon oder Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kaum jährlich veröffentlicht werden. Insofern folgt die Targaryen-Serie einem Trend. So viel sei nämlich verraten: An Drachen wird es in Staffel 2 nicht mangeln.