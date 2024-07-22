Wann kommt House of the Dragon Staffel 3? Alle Infos zu Start, Handlung, Besetzung & Trailern der Fantasy-Fortsetzung

Eine 3. Staffel ist dem Game of Thrones-Prequel House of the Dragon sicher. Doch wann kommt sie und was wissen wir bereits über das kommende Kapitel der Fantasyserie?

Nach acht Staffeln Game of Thrones und zwei Staffeln House of the Dragon soll die Targaryen-Saga mit einer 3. Season fortgeführt werden. So viel stand bereits im Juni 2024 fest, wie Deadline zu der Zeit berichtete. Nach dem 2. Staffelende wurde im August außerdem bekannt, dass es zusätzlich eine 4. und letzte Season geben wird.

An dieser Stelle findet ihr bis zum Start der 3. Staffel von House of the Dragon alle neuen Infos über den Fantasy-Ableger. Inklusive:

Startdatum

Sender/Streaming-Dienst

Handlung und Buchvorlage

Cast und Crew

Bilder und Trailer

Podcast

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, sobald es neue Infos zum Thema gibt!



Wann startet House of the Dragon Staffel 3?

Die 3. Season von House of the Dragon hat noch kein konkretes Startdatum, soll aber im Juni 2026 anlaufen, wie ein Poster im Februar 2026 ankündigte. Zwischen der 1. und 2. Staffel lagen zwei ganze Jahre, was weniger mit dem Hollywood-Streik 2023 zu tun hatte, der bei vielen Produktionen zu Verzögerungen führte. Die meisten Beteiligten sind in britischen Gewerkschaften. Ein Produktionsumzug und der vermehrte Einsatz von CGI (für zum Beispiel Drachen) hatten mehr mit der langen Wartezeit zu tun.

Die Dreharbeiten fingen im März 2025 an und sind seit Mitte Oktober 2025 abgeschlossen (via Collider ). Showrunner Ryan Condal versprach: "Das wird die beste Staffel bisher!"

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Im Sommer 2025 meinte Condal außerdem (via WinterIsComing ): "Wir machen hier draußen in den Wäldern, Tälern und Feldern von Surrey riesige Sachen. Wir haben hier einige Dinge gebaut, daher bin ich wirklich gespannt."

Vor allem aber können Fans sich entspannt zurücklehnen, denn seit November 2025 ist auch eine 4. Season von House of the Dragon offiziell bestellt. Sie könnte bereits die Finalstaffel sein.

Wo läuft die 3. Staffel von House of the Dragon in Deutschland?

Seit dem Start von HBO Max in Deutschland im Januar 2026 ist Sky/WOW hierzulande nicht mehr das "Home of HBO". Die 3. Staffel wird dort immer noch zu sehen sein, eine Auslieferung erfolgt aber parallel über den hierzulande neuen HBO-Streamer.

Wie geht es in House of the Dragon weiter und was ist die Buchvorlage für Season 3?

Während Game of Thrones auf mehreren Büchern aus der Feder von Fantasy-Autor George R.R. Martin basiert, geht die gesamte Serie von House of the Dragon auf nur ein Buch zurück: Feuer und Blut *. In diesem beschreibt Martin aus der Sicht verschiedener Maester die historischen Ereignisse, die sich 200 Jahre vor der Mutterserie abspielten. Gemeint ist damit der Krieg zwischen den Schwarzen und den Grünen aus dem Hause Targaryen.

Sofern sich die Serie weiter an die Buchvorlage hält, stehen als Nächstes vier Schlachten im sogenannten Drachentanz an. Die erste davon wird gleich zu Beginn der 3. Staffel die sogenannte Seeschlacht an der Gurgel sein. Und natürlich werden wieder jede Menge Charaktere das Zeitliche segnen, bis sich herausstellt, ob am Ende Team Grün oder Team Schwarz im zentralen Targaryen-Konflikt triumphiert.

Auch interessant:

Wer spielt in der 3. Staffel von House of the Dragon mit?

Zurückkehren müssten folgende Cast-Mitglieder von House of the Dragon in Staffel 3, auch wenn der offizielle Cast noch nicht bestätigt wurde:

Neu im Cast sind ab Staffel 3 der britische Schauspieler James Norton (Grantchester) als Ormund Hohenturm, der Cousin von Alicent (laut Variety ), sowie Tommy Flanagan (Sons of Anarchy) als Ser Roderick Dustin.

Im April 2025 wurden weitere Cast-Mitglieder in Ritterrollen bekannt (via Variety ): Tom Cullen (The Gold) als Ser Luthor Largent, Joplin Sibtain (Andor) als Ser Jon Steinern und Barry Sloane (Sandman) als Ser Adrian Rotfest.

Eine wichtige neue Nebenrolle wird Annie Shapero (Red Skies) spielen, die im Juli 2025 dazu kam. Sie ist als Kriegerin Alysanne Schwarzhain aus dem Hause Stark an Bord, die an der Seite von Team Schwarz kämpft.

Wer zeichnet für die neue HotD-Staffel verantwortlich?

Showrunner nach wie vor Ryan Condal, der die Serie mit Vorlagenautor George R.R. Martin geschaffen hat. Von den 18 Episoden der ersten beiden Seasons hat er sechs selbst (mit)geschrieben. Weitere Mitglieder des Autor:innen-Teams sind Sara Hess, Ti Mikkel, David Hancock und Philippa Goslett. Die Regiearbeit übernahmen erneut Clare Kilner, Loni Peristere, Andrij Parekh und Neuzugang Nina Lopez-Corrado.

Vorlagenautor Martin ist als Co-Schöpfer und Produzent auch kreativ an der Serie beteiligt, hat aber im Gegensatz zum Showrunner nicht das letzte Wort. So kam es nach Staffel 2 dazu, dass er auf seinem persönlichen Blog einiges an Staffel 2 von House of the Dragon zu kritisieren hatte. Im November 2024 verglich HBO-Chef Casey Bloys die Situation mit einer "steinigen Ehe".

Gibt es bereits Bilder oder einen Trailer zur 3. House of the Dragon-Staffel?

Ja, im November 2025 wurden zwei erste Szenenbidler aus der 3. Season veröffentlicht. Sie zeigen Rhaenyra im Thronsaal und Daemon während einer Schlacht:

Im Dezember 2025 gab HBO dann einen Trailer für seine Serien im Folgejahr heraus. Darin waren erste Bewegtbilder aus der 3. Staffel von HotD zu sehen:

HBO Coming In 2026 - Trailer (English) HD





Weitere Spin-offs aus der Fantasy-Welt von Westeros

Vor neuen Folgen von House of the Dragon lief am 18. Januar 2026 die Serie A Knight of the Seven Kingdoms an, die zeitlich zwischen Game of Thrones und HotD angesiedelt ist – hier geht es zu unserem Serien-Check. Der Ableger basiert auf George R.R. Martins Heckenritter-Novelle und weitere Spin-offs sind ebenfalls drin.



Zuletzt war im Oktober 2024 sogar von einem Game of Thrones-Kinofilm die Rede, der ab sofort für die Zukunft des Fantasy-Franchise entwickelt wird. Einen Monat später wurde bestätigt, dass das Projekt von Warner Bros. tatsächlich in Entwicklung ist.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch die Zeit mit unserem Podcast zur 2. Season vertreiben:

Podcast zu House of the Dragon: Hat Staffel 2 begeistert oder enttäuscht?

Wir blicken zurück auf die 2. Staffel von House of the Dragon: Ist es die perfekte Fortsetzung geworden oder fehlt der neuen Season die entscheidende Würze?

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Gab es genug Drachen? Hätten wir uns mehr Schlachten erwartet? Und welche Folge war die beste? Diese und weitere Fragen ergründen Jenny und Bea bei ihrer Diskussion über die Rückkehr von House of the Dragon.

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