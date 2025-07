House of the Dragon Staffel 3 besetzt eine der wichtigsten neuen Figuren: Sie gilt als legendäres Mitglied des Hauses Stark

Ein Jahr nach der 2. Staffel von House of the Dragon schließt sich ein neues Cast-Mitglied dem Fantasy-Spektakel in Serienform an. Dabei handelt es sich um eine Kriegerin mit Stark-Ehemann.

House of the Dragon bereitet derzeit seine heiß erwartete 3. Staffel vor. Die Dreharbeiten laufen seit einigen Wochen in Großbritannien, wo nun eine weitere Newcomerin Teil des Fantasy-Ensembles geworden ist. Die hinzukommende Figur, die sie verkörpert, spielt eine Schlüsselrolle in George R.R. Martins Buchvorlage Feuer und Blut*.

House of the Dragon besetzt Newcomerin Annie Shapero als Alysanne Schwarzhain

Die australisch-britische Schauspielerin Annie Shapero wird für die neuen Folgen des Game of Thrones-Prequels zu Alysanne Schwarzhain (im Original: Alysanne Blackwood). Laut Deadline handelt es sich dabei um eine Nebenrolle, die in fünf der acht Episoden von Staffel 3 auftauchen wird.

Auch als Black Aly bekannt, handelt es sich bei Alysanne um eine furchtlose Kriegerin, die auf der Seite von Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) aka Team Schwarz kämpft. Verheiratet ist sie mit Lord Cregan Stark (Tom Taylor), der bereits in Season 2 von House of the Dragon vorkam.

Für Shapero ist es die erste größere Rolle nach ihrem Auftritt in der israelischen Serie Red Skies. Zuletzt war sie außerdem in einer Folge von The Narrow Road to the Deep North mit Jacob Elordi vertreten.

Weitere Neuzugänge füllen den Cast von House of the Dragon auf

Neben der legendären Fantasy-Kämpferin aus dem Hause Stark sind bereits weitere neue Cast-Mitglieder für House of the Dragon Staffel 3 bekannt:

Zentrale Stars wie Matt Smith aka Daemon Targaryen kehren natürlich ebenfalls zurück.

Wann kann mit House of the Dragon Staffel 3 gerechnet werden?

Derzeit laufen die Dreharbeiten zur neuen HotD-Staffel noch. Danach beginnt der für Fantasy-Serien aufwendige Postproduktionsprozess. Vor 2026 ist deshalb nicht mit Season 3 zu rechnen. Einen Starttermin gibt es noch nicht. Was wir aber wissen: Staffel 3 von House of the Dragon wird mit einer großen Seeschlacht beginnen.