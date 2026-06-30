House of the Dragon Staffel 3 bringt fast vergessenen Charakter zurück – und er muss sofort sterben

Die 2. Episode der 3. Staffel House of the Dragon endete in typischer Game of Thrones-Manier mit einer grausigen Enthauptung. Wer seinen Kopf verliert, verraten wir euch hier.

House of the Dragon wäre nicht Teil der halsabschneiderischen Game of Thrones-Welt von Westeros, wenn nicht ab und zu Köpfe rollen würden. So endete auch Staffel 3, Folge 2 (mit dem Titel Königinsmund) mit einem möglicherweise folgenschweren Figurentod, der unserer Liste der ständig aktualisierten HotD-Todesmeldungen einen neuen Eintrag hinzufügt. Allerdings haben wir das Opfer zuletzt kaum zu Gesicht bekommen, sodass viele ihn vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm hatten.

Achtung, ab hier folgen Spoiler!

House of the Dragon tötet wichtige Figur in Staffel 3, Folge 2

RIP Ser Otto Hohenturm (Rhys Ifans). Der Vater von Alicent (Olivia Cooke) und ursprüngliche Orchestrator der Machtübernahme von Team Grün fand am Ende der jüngsten House of the Dragon-Episode sein jähes Ende. Nachdem Königin Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) von Team Schwarz nach Königsmund zurückkehrte und Throndieb Aegon II. (Tom Glynn-Carney) nicht mehr vorfand, empfahl ihr Gemahl Daemon (Matt Smith), als Zeichen der Stärke stattdessen Otto als Verräter der Krone im Thronsaal hinzurichten. Die ehemalige Hand des Königs befand sich zur Überraschung aller im Kerker der Hauptstadt.

Allerdings geht die Enthauptung durch die Königin mehr schlecht als recht vonstatten, was wohl nicht wenige Game of Thrones-Fans an eine verpatzte Hinrichtung aus der 2. Staffel der Mutterserie erinnern dürfte, als Theon (Alfie Allen) den Stark-Sitz Winterfell übernahm. Fans der Buchvorlage Feuer und Blut von George R.R. Martin wussten natürlich längst, was auf Otto zukommt. Auch wenn darin keine Rede von einer uneleganten Enthauptung durch Rhaenyra höchstpersönlich war.

Otto Hohenturm war aber nicht das erste oder einzige Opfer in der neusten House of the Dragon-Folge. Der Tod eines liebenswürdigen Sers ging Fans scheinbar noch ein bisschen mehr an die Substanz, obwohl er nur in wenigen Szenen zu sehen war.

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House of the Dragon-Fans trauern um Ser Simon Kraft

Nicht der Tod von Otto Hohenturm war es, der nach Folge 2 der aktuellen HotD-Season bestürzte Fan-Posts, Video-Edits und amüsante Nachrufe von etwa Vulture hervorbrachte. Dort beschrieb man den gemütlichen Ser Simon Kraft (im Original: Ser Simon Strong) nach seinem Ableben durch Aemonds (Ewan Mitchell) Klinge als "Kastellan von Harrenhal, König des Styles, Diva der Heimlichkeit" und vor allem "Garant für die besten Vibes von House of the Dragon".

Das dürfte vor allem mit dem unaufgeregt-charmanten Schauspiel von Simon Russell Beale zu tun haben, der als Bewohner der undichtesten Burg von Westeros einfach nur sein bestes Leben leben wollte und mit nur wenigen Szenen in die Herzen der Fans eroberte. Von uns gegangen, aber für immer die größte Diva des Drachentanzes.

Wer House of the Dragon auch trotz des Verlustes von Ser Simon weiterschauen möchte, findet die 3. Episode der aktuellen Staffel ab kommendem Montag, dem 6. Juli bei HBO Max und Sky.

Podcast: Wie gut ist die 3. Staffel House of the Dragon?

Die Game of Thrones-Vorgeschichte House of the Dragon meldet sich in Staffel 3 mit einem Blockbuster-Paukenschlag zurück und reicht gleich zu Beginn die lang erwartete Schlacht im Bürgerkrieg der Targaryens nach. Wir diskutieren die Westeros-Rückkehr.

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Zwischen überzeugenden Drachen, verstörenden Küssen und neuen Allianzen loten wir den eskalierenden Konflikt von Team Schwarz und Team Grün aus, der natürlich in bester GoT-Manier im Auftakt von House of the Dragon erneut Tote fordert.

