Game of Thrones-Fans, aufgepasst: In 3 Wochen geht House of the Dragon mit Staffel 3 weiter

Der Drachentanz aus House of the Dragon beginnt in einem Monat von neuem. Figurenposter zu den Charakteren aus Team Schwarz und Team Grün stellen das Ensemble für Staffel 3 vor.

Nach dem ganzen Hype um die wundervolle kleine Westeros-Serie A Knight of the Seven Kingdoms, konnte man fast vergessen, dass es dieses Jahr auch noch mit House of the Dragon weitergehen soll. Im Sommer erreicht uns nach zwei weiteren Jahren Wartezeit die mittlerweile 3. Staffel des ersten Game of Thrones-Ablegers, zu dem es auch schon einen Teaser-Trailer zu bestaunen gab.

Darin wird die Historie von Westeros, wie sie in George R.R. Martins fiktiven Geschichtsbuch Feuer und Blut* dargelegt wird, weiteradaptiert. Brandneue HotD-Charakterposter stellen uns nun erneut vor die Wahl: Team Schwarz oder Team Grün?

House of the Dragon Staffel 3-Figuren stellen sich auf Postern vor: Team Schwarz

Sympathietechnisch lotst uns die Serie sehr viel mehr in Richtung Queen Rhaenyra. So wird ihr Team auch bei der Anzahl der Figurenposter bevorzugt. Hier sind sie mit einer Übersetzung ihrer Mottos. Eines steht fest: Alles muss brennen.

Und so setzt sich Team Grün in Staffel 3 zusammen

Hat Team Grün eine Chance gegen Team Schwarz? Im Kampf begegnen sich die zwei Seiten in Staffel 3 von House of the Dragon währen der Schlacht an der Gurgel, der Schlacht am Honigwein und der Schlacht in den Flusslanden.

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Weitere Infos zur kommenden Season von HotD, inklusive Bilder und Trailer, findet ihr in unserem ständig aktualisierten Alleswisser-Artikel.

Wann startet House of the Dragon Staffel 3?

Die 3. Staffel von House of the Dragon geht in einem Monat, am 22. Juni 2026 bei Sky Atlantic, WOW und HBO Max an den Start. Acht neue Folgen wurden für das Fantasy-Spektakel produziert.

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