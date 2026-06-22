House of the Dragon Staffel 3: Der Targaryen-Stammbaum erklärt (ohne Zukunfts-Spoiler, Folge für Folge)

Damit ihr bei den verfeindeten und verschwägerten Targaryens in House of the Dragon den Überblick behaltet, schlüsseln wir die Verwandtschaftsbeziehungen von Westeros' Königsfamilie jede Folge von Staffel 3 neu für euch auf. Ohne Spoiler für Kommendes.

Die teils inzestuösen Familienbeziehungen der Targaryens sind im Game of Thrones-Spin-off House of the Dragon kompliziert zu durchschauen. Nachdem wir euch bereits den Stammbaum der in Westeros herrschenden Drachenreiter in Staffel 1 und Staffel 2 (sowie ihren Stammbaum in A Knight of the Seven Kingdoms) aufgeschlüsselt haben, wollen wir auch in Staffel 3 überschaubar halten, wer wie mit wem verwandt ist.

Hier bekommt ihr die Entwicklungen der Figurenbeziehungen Folge für Folge ohne Spoiler für die Zukunft aufgeschlüsselt. Damit ihr in der jahrhunderteumspannenden Geschichte der Welt von George R.R. Martin (festgehalten in seinem fiktiven Geschichtsbuch Feuer und Blut* ) durchsteigt, ohne zu früh entscheidende Informationen zu Hochzeiten, Toden und Neuzugängen zu erhalten.

Dieser House of the Dragon-Artikel bietet bisher:

Targaryen-Stammbaum vor Folge 1 von Staffel 3



Targaryen-Stammbaum nach Folge 1

Ausgangssituation: So sieht der Targaryen-Stammbaum zu Beginn der 3. Staffel aus

Der Stammbaum zu Beginn von Folge 1 der 3. Staffel House of the Dragon ist zwar eng verwoben, lässt sich im Bürgerkrieg des "Tanzes der Drachen" aber in zwei Lager teilen:

Auf der einen Seite steht Team Schwarz:

Königin Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) wurde von ihrem verstorbenen Vater König Viserys zu seiner Nachfolgerin bestimmt

(Emma D'Arcy) wurde von ihrem verstorbenen Vater König Viserys zu seiner Nachfolgerin bestimmt Rhaenyra ist mit ihrem Onkel Daemon Targaryen (Matt Smith) verheiratet, für den es schon die dritte Ehe ist

(Matt Smith) verheiratet, für den es schon die dritte Ehe ist Kronprinz in der Thronfolge nach Rhaenyra ist ihr ältester (Bastard-)Sohn Jacaerys " Jace " Velaryon (Harry Collett)

" Velaryon (Harry Collett) Jaces Ehefrau Baela (Bethany Antonia) und ihre Schwester Rhaena (Phoebe Campbell) sind Daemons Töchter aus seiner zweiten Ehe und zugleich die Enkelinnen von "Seeschlange" Corlys Velaryon (Steve Toussaint)

(Bethany Antonia) und ihre Schwester (Phoebe Campbell) sind Daemons Töchter aus seiner zweiten Ehe und zugleich die Enkelinnen von "Seeschlange" (Steve Toussaint) Rhaenyras jüngste Kinder wurden in Sicherheit gebracht: Bastard-Sohn Joffrey wird im Tal von Arryn behütet, außerdem hat sie noch zwei lebende Kinder mit Daemon: Aegon und Viserys

wird im Tal von Arryn behütet, außerdem hat sie noch zwei lebende Kinder mit Daemon: und Uneheliche, erwachsene Targaryen-Kinder wurden als "Drachensamen" zuletzt zu Verbündeten und Drachenreitern erhoben: Ulf (Tom Bennett), Hugh/Hugo (Kieran Bew) und Corlys Bastarde, die Brüder Alyn (Abubakar Salim) und Addam (Clinton Liberty)

Auf der anderen Seite von House of the Dragon steht Team Grün:

Königinwitwe Alicent Hohenturm (Olivia Cooke), Viserys zweite Ehefrau und früher Freundin von Rhaenyra, trat die Entzweiung des Hauses Targaryen los, zweifelt aber mittlerweile an der Auslegung der Prophezeiung und damit an der Herrscher-Tauglichkeit ihrer Söhne

Hohenturm (Olivia Cooke), Viserys zweite Ehefrau und früher Freundin von Rhaenyra, trat die Entzweiung des Hauses Targaryen los, zweifelt aber mittlerweile an der Auslegung der Prophezeiung und damit an der Herrscher-Tauglichkeit ihrer Söhne König Aegon II (Tom Glynn-Carney) wurde zu Rhaenyras Gegenherrscher in Königsmund gekrönt: als Viserys ältester Sohn mit Alicent war er sein nächster männlicher Erbe

(Tom Glynn-Carney) wurde zu Rhaenyras Gegenherrscher in Königsmund gekrönt: als Viserys ältester Sohn mit Alicent war er sein nächster männlicher Erbe Aemond (Ewan Mitchell) hat sein (eines verbleibendes) Auge ebenfalls auf den Thron gerichtet, notfalls über die verbrannte Leiche seines Bruders, der den letzten Angriff jedoch überlebte

(Ewan Mitchell) hat sein (eines verbleibendes) Auge ebenfalls auf den Thron gerichtet, notfalls über die verbrannte Leiche seines Bruders, der den letzten Angriff jedoch überlebte Helaena (Phia Saban) ist nicht nur Aegons Schwester, sondern auch seine Gattin; von den gemeinsamen Kindern lebt ihnen aber nur noch Tochter Jaehaera

(Phia Saban) ist nicht nur Aegons Schwester, sondern auch seine Gattin; von den gemeinsamen Kindern lebt ihnen aber nur noch Tochter Alicents viertes Kind, Daeron, wurde früh als Mündel zu den Hohenturms in Altsass gegeben, die derzeit von Alicents Cousin Ormund (James Norton) angeführt werden; der junge Targaryen-Prinz ist bisher noch nicht wieder aufgetaucht, obwohl sein Drache Tessarion schon im Hintergrund zu sehen war

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Der Targaryen-Stammbaum nach Folge 1 der 3. Staffel House of the Dragon

Die Erbfolge der Targaryens verändert sich nach Folge 1 vor allem durch einen großen Tod: Rhaenyras ältester Sohn, Kronprinz Jace, stirbt in der Schlacht in der Gurgel an drei Pfeilen, wodurch sein Bruder Joffrey der Nächste in ihrer Thronfolge wird.

Nach Aegons Flucht aus Königsmund mit Larys nimmt außerdem sein Bruder Aemond (mehr oder weniger legitim) auf dem Eisernen Thron Platz.

Mehr zu House of the Dragon:

In den kommenden Wochen werden wir den Targaryen-Stammbaum nach der Ausstrahlung von Folge 2 bis 8 kontinuierlich aktualisieren, um euch bei House of the Dragon auf dem aktuellen Stand zu halten.

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