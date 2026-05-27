House of the Dragon Staffel 3 soll mit "einer der verrücktesten Folgen der TV-Geschichte" starten – und an Herr der Ringe erinnern

Die 3. Staffel von House of the Dragon steht in den Startlöchern und wird eine der größten Schlachten der Game of Thrones-Geschichte zeigen. Neue Bilder teasen das epische Ereignis, das an Herr der Ringe erinnern soll.

Nach einer knapp zweijährigen Wartezeit müssen sich House of the Dragon-Fans bald endlich nicht mehr in Geduld üben. Die 3. Staffel steht bei HBO bereits in den Startlöchern und wird nach langer Ruhe endlich den großen Sturm liefern.

Wie Showrunner Ryan Condal jetzt in einem neuen Interview teaste, hat sich die Serie dafür an einer der wohl ikonischsten Schlachten der Filmgeschichte orientiert. Die neuen Bilder dazu versprechen jedenfalls schon jetzt ein episches Ereignis.

House of the Dragon Staffel 3: Schlacht an der Gurgel wie die Herr der Ringe-Schlacht von Helms Klamm

Dass wir in House of the Dragon Staffel 3 endlich die Schlacht an der Gurgel zu sehen bekommen, war bereits länger bekannt. Das Gefecht gilt als eine der größten und blutigsten Schlachten der Game of Thrones-Geschichte und findet während des Tanzes der Drachen zwischen den Häusern Grün und Schwarz auf dem Meer statt. Diese Schlacht wird den Auftakt der neuen Season geben und dabei laut Condal "eine der verrücktesten Folgen der TV-Geschichte" werden.

Wie der Showrunner in einem umfangreichen Porträt von Entertainment Weekly verriet, sei die Schlacht bereits seit vier Jahren in Planung gewesen und mit hohen Ansprüchen verbunden. Tatsächlich sei der Kampf mit einem großen Fantasy-Vorbild vergleichbar: der Schlacht von Helms Klamm in Peter Jacksons Der Herr der Ringe: Die zwei Türme.

Zu versuchen, diese Geschichte ohne die Gurgel zu erzählen, wäre wie Herr der Ringe ohne die Schlacht von Helms Klamm zu machen. Wenn wir es machen, dann müssen wir es richtig machen. Und das heißt Drachen und Schiffe und verschiedene Schauplätze des Konflikts.

Seht hier neue Bilder aus der Schlacht an der Gurgel:

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Auch Rhyneara-Star Emma D'Arcy verriet, dass die Auftaktepisode der neuen Season absolut keine Gefangenen mache:

[Die Staffel] startet mit 60 Meilen pro Stunde. Wir sehen endlich den Krieg, der über zwei Staffeln aufgebaut wurde ... Ich bin so beeindruckt von Ryan und dem Team, denn man muss die Nerven behalten, wenn man einen Konflikt erzählt, der bisher zwischenmenschlich und innerhalb der Familie stattfindet – und jetzt endlich zu dem Konflikt wird, der das gesamte Reich betrifft. Ich finde das ist großartiges Storytelling.

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Wann und wo kommt House of the Dragon Staffel 3?

Es dauert noch einen guten Monat, bis wir die epische Schlacht endlich zu Gesicht bekommen. Die 3. Staffel von House of the Dragon geht ab dem 22. Juni 2026 an den Start. In Deutschland sind die neuen Folgen sowohl bei Sky Atlantic und WOW als auch bei HBO Max zu sehen. Die kommende Season umfasst acht Episoden.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu House of the Dragon Staffel 3

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