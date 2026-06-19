House of the Dragon Staffel 3 versteckt in Folge 1 eines der größten Geheimnisse von Westeros, das Game of Thrones komplett ignoriert hat

In Game of Thrones wurden sie ignoriert, doch in House of the Dragon könnten sie eine wichtigere Rolle einnehmen: Haben wir im Auftakt von Staffel 3 einen Grünen Mann gesehen?

Der Auftakt der 3. Staffel von House of the Dragon entfesselt nicht nur eine bildgewaltige Seeschlacht mit Drachen und Tausenden Todesopfern. In Folge 1 versteckt die Fantasyserie auch eine mysteriöse Kreatur, die nun schon zum zweiten Mal in Erscheinung tritt und Fans rätseln lässt. Dahinter verbirgt sich eine Westeros-Legende, die in Game of Thrones acht Staffeln lang ignoriert wurde, jetzt aber wichtig werden könnte.

Grüne Männer in House of the Dragon: Die gehörnte Kreatur in Staffel 3 erklärt

Während Drachen und Schiffe der Schwarzen in der Gurgel gegen die Flotte der Triarchie kämpfen, halten die drei Drachensamen Ulf (Tom Bennett), Hugh/Hugo (Kieran Bew) und Addam (Clinton Liberty) in der Nähe der Burg Harrenhal die Stellung. Am Rande des Sees namens Götterauge warten sie geduldig darauf, dass Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) über die Flusslande fliegt, um ihm eine Falle zu stellen.

Und während Ulf beim Toilettengang von einer schwarzen Ziege erschreckt wird, können Addam und Hugo ihren Augen kaum trauen: Auf einem Hügel erblicken sie eine gehörnte Gestalt mit Ziegenbeinen, die an einen Faun erinnert. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir es hier mit einer Sagengestalt zu tun haben, um die sich in Westeros seit 10.000 Mythen ranken: den Grünen Männern.

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Im Zentrum des Götterauges befindet sich die sagenumwogene Insel der Gesichter, die mitsamt ihren magischen Wehrholzbäumen seit etwa 10.000 Jahren von den mysteriösen Grünen Männern (Green Men im englischen Original) bewacht wird. Dabei handelt es sich um eine Art Orden, der aus einem Bündnis zwischen den Kindern des Waldes und den Ersten Menschen hervorgegangen ist, als diese den Kontinent Westeros unter sich aufteilten.

Hat House of the Dragon uns tatsächlich einen Grünen Mann präsentiert? Diese Theorie ist zwar noch nicht bestätigt, doch alternative mythische Wesen aus George R.R. Martins Werken kommen eigentlich nicht in Frage. Bereits im Finale von Staffel 2 trat eine derartige Kreatur kurz hinter einem Wehrholzbaum hervor, bevor Daemon Targaryen (Matt Smith) im Götterhain von Harrenhal eine düstere Zukunftsvision zu sehen bekommt.

Mit Blick auf George R.R. Martins Romanvorlage Feuer und Blut haben wir die Grünen Männer womöglich nicht das letzte Mal gesehen. In der Vorlage soll es Erzählungen zufolge Addam aus Holk im Verlauf des Drachentanzes auf die Insel der Gesichter verschlagen, um sich dort mit den Grünen Männern zu treffen. Es bleibt also weiterhin mysteriös.



Zum Weiterlesen: Was ihr vor House of the Dragon Staffel 3 wissen müsst

Wann kommt House of the Dragon Staffel 3, Folge 2?

Die 2. Folge von Staffel 3 steht hierzulande ab kommenden Montag, dem 29. Juni 2026, bei HBO Max sowie Sky und WOW zum Streamen bereit. Insgesamt umfasst die neue Season von House of the Dragon acht Episoden. Das Staffelfinale könnt ihr ab dem 10. August schauen.