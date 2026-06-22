House of the Dragon Staffel 3: Wann geht es mit Episode 2 weiter?

Die 3. Season vom Game of Thrones-Prequel House of the Dragon ist gerade mit Episode 1 gestartet. Bis zur 2. Folge müssen wir uns nicht sehr lange gedulden.

Am heutigen Montag, den 22. Juni ist die 3. Staffel von House of the Dragon bei HBO Max und Sky an den Start gegangen. Folge 1 lieferte bereits eine der größten Schlachten der gesamten Serie und endete mit einem großen Knall. Aber wann geht es nach dem mörderischen Cliffhanger mit Folge 2 weiter?

House of the Dragon Staffel 3: Folge 2 kommt schon nächsten Montag

Die aktuelle Season läuft wieder im wöchentlichen Rhythmus, so dass es am kommenden Montag, den 29. Juni mit der 2. Episode der 3. Staffel weitergeht. Sie wurde von Regisseurin Clare Kilner gedreht, die schon in den ersten beiden HotD-Staffeln fünf Folgen beigesteuert hat. Das Drehbuch stammt von Sara Hess, die auch schon seit der Debüt-Season Teil des Teams von Showrunner Ryan Condal ist. Aber wie geht es weiter?

Achtung, ab hier folgen Spoiler zur 1. Folge von House of the Dragon Staffel 3!

Nach dem Tod von Prinz Jace (Harry Collett) während der Schlacht in der Gurgel muss Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) darüber unterrichtet werden, dass sie einen weiteren Sohn im Drachentanz verloren hat. Sie ahnt allerdings nicht, welche Rolle Rhaena (Phoebe Campbell), die Tochter von Daemon (Matt Damon), mit ihrem ungestümen Drachen Schafsdieb über der verheerenden Seeschlacht spielte. Gleichzeitig versucht Alicent (Olivia Cooke) in Königsmund, die Eroberung der Hauptstadt durch Team Schwarz vorzubereiten und der Kampf um die Flusslande wird fortgesetzt.

Passend zum Thema:

Insgesamt besteht die 3. Staffel von House of the Dragon aus acht Episoden, was bedeutet, dass das Finale am 10. August auf dem Programmplan der Streamer steht.

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House of the Dragon ist eine 4. Staffel schon sicher

Auch um die weiter entfernte Zukunft von House of the Dragon müssen wir uns keine Sorgen machen, denn die 4. Staffel ist dem HBO-Fantasy-Format auch längst sicher. Mit dieser wird die Story aus dem Buch Feuer & Blut von George R.R. Martin dann auch abgeschlossen. Weiter geht es auch in mindestens einer weiteren Season für A Knight of the Seven Kingdoms und dem mittlerweile bestätigten Game of Thrones-Film über Aegon der Eroberer.